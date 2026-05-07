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7 мая, 17:20

Полузащитник ЦСКА Глебов избежал перелома в матче со «Спартаком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кирилл Глебов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА рассказал о характере травмы полузащитника Кирилла Глебова, которую он получил в матче против «Спартака» (0:1) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

20-летний футболист вышел на замену во втором тайме, но не сумел доиграть матч — его обратно заменили в концовке. Ранее полузащитник пропустил три матча из-за другого повреждения.

Глебов избежал перелома и получил сильный ушиб первого плюснефалангового сустава после контакта с полузащитником «Спартака» Жедсоном. Его сроки восстановления станут известны в ближайшие дни, исходя из динамики лечения.

«Желаем Кириллу скорейшего восстановления и возвращения на поле!» — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

В этом сезоне Глебов провел 33 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

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Источник: ФК ЦСКА
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Кирилл Глебов
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