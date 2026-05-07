Тюкавина признали лучшим игроком апреля в РПЛ

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком апреля в РПЛ, сообщается пресс-служба лиги.

23-летний форвард стал победителем голосования болельщиков. В прошедшем месяце Тюкавин забил 4 гола в 5 матчах РПЛ.

В голосовании экспертов РПЛ победу разделили Джон Кордоба («Краснодар») и Роман Зобнин («Спартак»). Эксперты «Матч Премьер» выбрали Ивана Олейникова («Крылья Советов»). Также на награду претендовали Эсекьель Барко («Спартак») и Евгений Ставер («Рубин»).

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