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Допинг

Сегодня, 10:29

В ISU назвали слухами информацию о сомнительной допинг-пробе российского фигуриста

Лакерник отреагировал на информацию о сомнительной допинг-пробе российского фигуриста
Артем Бухаев
Корреспондент
Российские фигуристы — победители командного турнира.
Фото Getty Images

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о сомнительной допинг-пробе российского фигуриста, которая быал сдана перед стартом Олимпийских игр.

«Ничего сказать вам толком не могу. Сомнительная допинг-проба? Я знаю только слухи, а ими я не оперирую. Никакой официальной информации нет», — сказал Лакерник «СЭ».

Ранее, 9 февраля, Inside The Games сообщил, что церемония награждения командного турнира по фигурному катанию была перенесена из-за проблем с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России.

7 февраля сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир Олимпийских игр в Пекине. Церемония награждения должна была пройти во вторник, 8 февраля.

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: российские фигуристы попали в скандал из-за допинг-теста? Онлайн-трансляция 9 февраля

Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
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