В ISU назвали слухами информацию о сомнительной допинг-пробе российского фигуриста

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о сомнительной допинг-пробе российского фигуриста, которая быал сдана перед стартом Олимпийских игр.

«Ничего сказать вам толком не могу. Сомнительная допинг-проба? Я знаю только слухи, а ими я не оперирую. Никакой официальной информации нет», — сказал Лакерник «СЭ».

Ранее, 9 февраля, Inside The Games сообщил, что церемония награждения командного турнира по фигурному катанию была перенесена из-за проблем с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России.

7 февраля сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир Олимпийских игр в Пекине. Церемония награждения должна была пройти во вторник, 8 февраля.