«Смешно». Тарасова отреагировала на новость о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» высказалась о возможном сомнительном допинг-тесте российского фигуриста. Ранее об этом сообщал Inside The Games.

«Не представляю, кто это может быть. Я в это не верю. Это очередной наброс на Россию! У нас все чисто. По-другому у нас быть не может! Это катаются дети, какие у них допинг-пробы? Смешно!

Я ни во что не верю! И я не буду в это верить! У нас абсолютно чистые спортсмены. Это даже смешно — детям предлагать допинг", — сказала Тарасова «СЭ».

Напомним, сегодня, 9 февраля, стало известно, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине стали проблемы с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России.