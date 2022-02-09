Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 10:15

«Смешно». Тарасова отреагировала на новость о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста

Тарасова назвала новость о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста набросом на Россию
Владимир Пушкарев
,  
Данил Алешин
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» высказалась о возможном сомнительном допинг-тесте российского фигуриста. Ранее об этом сообщал Inside The Games.

«Не представляю, кто это может быть. Я в это не верю. Это очередной наброс на Россию! У нас все чисто. По-другому у нас быть не может! Это катаются дети, какие у них допинг-пробы? Смешно!

Я ни во что не верю! И я не буду в это верить! У нас абсолютно чистые спортсмены. Это даже смешно — детям предлагать допинг", — сказала Тарасова «СЭ».

Напомним, сегодня, 9 февраля, стало известно, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине стали проблемы с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России.

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: российские фигуристы попали в скандал из-за допинг-теста? Онлайн-трансляция 9 февраля

Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
3
8
Читайте также
«В разгар новой холодной войны американец приносит России медаль». Болельщики из США в шоке от Вика Уайлда
Российских фигуристов заподозрили в допинге. Неужели отнимут «золото»? Что происходит
Реклама
Материалы сюжета: Россия: санкции после допингового скандала и судов
Российских фигуристов лишат золота в команднике? Что об этом известно
«Зачем поднимать вой и истерику?». Бестемьянова — о сомнительном допинг тесте российского фигуриста
Депутат Госдумы Милонов отреагировал на новость о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста на Олимпиаде
Мишин отреагировал на новость о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста на Олимпиаде
«Если кто-то из фигуристок сдал сомнительный тест на наркотики...» Губерниев — об отмене награждения сборной России
Валиева, Кондратюк, Мишина и Галлямов не тренировались на фоне сообщений о подозрительном допинг-тесте одного из фигуристов
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Российских фигуристов лишат золота в команднике? Что об этом известно
Стал известен состав сборной Швейцарии по хоккею на матч против России на Олимпиаде в Пекине
«Зачем поднимать вой и истерику?». Бестемьянова — о сомнительном допинг тесте российского фигуриста
Россия — Швейцария: Федотов в воротах, Шипачев и Гусев в первом звене, Плотников вне заявки
Депутат Госдумы Милонов отреагировал на новость о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста на Олимпиаде
Навка отреагировала на скандал с российскими фигуристами на Олимпиаде: «На сердце камень. Надеюсь, что все это окажется дурным сном»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«В голове не укладывается. Что-то тут не так». Авербух — о сомнительной допинг-пробе российского фигуриста

В ISU назвали слухами информацию о сомнительной допинг-пробе российского фигуриста
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости