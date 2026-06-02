Мусаев ответил Мостовому: «Главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на критику экс-полузащитника «Спартака» Александра Мостового, который ранее называл специалиста нефутбольным человеком.

Мусаев заявил, что его не раздражают эти реплики. Также тренер добавил, что не знаком с Мостовым.

«Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днем», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

В сезоне-2025/26 «Краснодар» занял второе место в РПЛ и уступил «Спартаку» (1:1, пенальти 3:4) в финале Кубка России.

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