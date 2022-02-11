Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 09:44

Федерация фигурного катания на коньках России не сомневается в честности и чистоте Валиевой

Иван Торопцев
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выступила с заявлением по поводу ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Федерация фигурного катания на коньках России не сомневается в честности и чистоте своей спортсменки, приложит все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего и окажет спортсменке необходимую всестороннюю помощь и поддержку», — говорится в заявлении на сайте ФФККР.

Сегодня, 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

8 февраля Валиева была временно отстранена РУСАДА от соревнований, однако подала апелляцию. 9 февраля временное отстранение было снято дисциплинарным комитетом РУСАДА.

Международный олимпийский комитет (МОК) решил воспользоваться правом обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), поскольку в ближайшие дни фигуристке предстоит участие в личных соревнованиях одиночниц на Играх в Пекине.

Дело Валиевой будет рассмотрено до 15 февраля выездной панелью CAS в Пекине.

Источник: https://fsrussia.ru/news/5996-ofitsial-noe-zayavlenie-olimpijskogo-komiteta-rossii.html
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
8
4
Читайте также
Сборной России отчаянно не везет на Олимпиаде. Мы лидеры по «деревянным» медалям
Как Валиевой попал допинг? Почему ее не убрали с Олимпиады? У России отберут «золото» фигуристов? Ответы на главные вопросы грандиозного скандала
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпийский комитет России выступил с официальным заявлением по ситуации с Валиевой
Жамнов дал оценку игре сборной России в матче с Данией на Олимпиаде в Пекине
«Надо усиливать игру в большинстве, тогда будут голы». Третьяк — о победе сборной России над Данией
Скандал в скелетоне: лидер сборной Никитина обрушилась с критикой на федерацию
Главный тренер сборной Дании: «Россия может победить на Олимпиаде в Пекине»
Олимпиада-2022: Большунов и лыжники бьются за медали и официальное сообщение по Валиевой. Онлайн-трансляция
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ОКР выступил с большим заявлением о деле Камилы Валиевой

Президент ОКР Поздняков считает, что решение по пробе Валиевой могли намеренно задержать
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости