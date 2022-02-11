Федерация фигурного катания на коньках России не сомневается в честности и чистоте Валиевой

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выступила с заявлением по поводу ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Федерация фигурного катания на коньках России не сомневается в честности и чистоте своей спортсменки, приложит все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего и окажет спортсменке необходимую всестороннюю помощь и поддержку», — говорится в заявлении на сайте ФФККР.

Сегодня, 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

8 февраля Валиева была временно отстранена РУСАДА от соревнований, однако подала апелляцию. 9 февраля временное отстранение было снято дисциплинарным комитетом РУСАДА.

Международный олимпийский комитет (МОК) решил воспользоваться правом обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), поскольку в ближайшие дни фигуристке предстоит участие в личных соревнованиях одиночниц на Играх в Пекине.

Дело Валиевой будет рассмотрено до 15 февраля выездной панелью CAS в Пекине.