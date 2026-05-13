Источник: ЦСКА рассматривает кандидатуру экс-тренера загребского «Динамо» Бьелицы

Бывший главный тренер загребского «Динамо» Ненад Бьелица может возглавить ЦСКА, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, кандидатура 54-летнего хорвата рассматривается руководством ЦСКА, но на данный момент его шансы оцениваются ниже, чем у бывших тренеров московского «Динамо» Сандро Шварца и Марцела Лички.

Бьелица покинул загребское «Динамо» в декабре 2024 года. До этого он тренировал немецкий «Унион», турецкий «Трабзонспор», «Осиек», польский «Лех, итальянскую «Специю» и австрийскую «Аустрию».

ЦСКА завершает сезон под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Игдисамова, который возглавил команду после отставки швейцарца Фабио Челестини.

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