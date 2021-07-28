«Водитель пьяный, без прав, не спал почти сутки». Роковой поворот для олимпийского чемпиона

История трагической гибели лучшего российского лыжника 1990-х Алексея Прокуророва.

В рамках спецпроекта «Твой ход! Пешеход» мы уже вспоминали печальные истории двукратного чемпиона мира по тяжелой атлетике Симона Мартиросяна из Армении и популярного российского стронгмена Михаила Кокляева. Они оба, находясь за рулем своих автомобилей, стали участниками смертельных ДТП с людьми, переходившими дорогу.

Даже профессиональные спортсмены, от природы обладающие хорошей реакцией, не застрахованы от того, чтобы попасть в подобную аварию. Так, осенью 2008 года всю страну шокировала трагическая смерть олимпийского чемпиона по лыжным гонкам и старшего тренера женской сборной России Алексея Прокуророва.

— Его жизнь трагически оборвалась недалеко от железнодорожного вокзала во Владимире, — вспоминает тренер Владимир Малашенков. — На этом месте сейчас установлен памятный столб с табличкой: «Здесь погиб олимпийский чемпион Алексей Прокуроров».

Алексей Прокуроров. Фото Александр Вильф

Наперекор судьбе

В 90-е годы прошлого века лыжные гонки были, пожалуй, вторым по популярности зимним видом спорта после хоккея. На весь мир гремели имена Елены Вяльбе, Любови Егоровой, Ларисы Лазутиной и других лидеров женской сборной России, тогда как у мужской сборной после распада СССР дела долгое время шли не лучшим образом. Тем примечательней тот факт, что почти все успехи национальной команды на протяжении почти десятилетия связаны с одним человеком, ее безусловным лидером. Тогда имя Алексея Прокуророва знал, наверное, каждый мальчишка.

С самого раннего детства в спортсмене стал проявляться твердый характер. Прокуроров родился в деревне Мишино Владимирской области, неподалеку от Мурома. Родители — простые рабочие на местном приборостроительном заводе. В детстве врачи обнаружили у мальчика шумы в сердце и категорически запретили ему заниматься спортом. А он в 12 лет взял и пришел в ДЮСШ поселка Вербовский (сейчас это район Мурома), который находился рядом с родной деревней. С этого момента лыжи стали его призванием.

Тогда же Прокуроров познакомился и с Малашенковым, который с 1985-го стал его личным тренером. Он сразу же отметил целеустремленность молодого спортсмена, который не особо выделялся физическими данными, но к 17 годам уже попал в призеры первенства страны и был включен в молодежную сборную СССР.

Так началась славная профессиональная карьера Прокуророва, продолжавшаяся более 20 лет. Два года спустя юноша перешел во взрослую сборную. В 1985-м привез полный комплект наград — золото в эстафете, личные серебро и бронзу — с универсиады в итальянском Беллуно. Удачно выступал на этапах Кубка мира, а в 1988-м стал олимпийским чемпионом на Играх в Калгари. Прокуроров выиграл дистанцию 30 км, которую можно считать для него коронной, и добавил к этому серебро в эстафете.

Первую медаль чемпионата мира Алексей взял еще в составе советской сборной, в 1989-м в Лахти став третьим в 50-километровом марафоне. А когда СССР не стало, многие товарищи Прокуророва стали выигрывать медали для других стран: Владимир Смирнов — за сборную Казахстана, Михаил Ботвинов — за сборную Австрии... Но Алексей все 1990-е был лидером российской команды. С трех подряд чемпионатов мира он привозил медали, а в 1997-м в норвежском Тронхейме взял золото в той самой гонке на 30 км, а также серебро и бронзу. Прокуророву было уже 33, но он продолжал бороться еще шесть сезонов.

Закончив выступать, Прокуроров решил не расставаться с лыжными гонками и пошел в тренеры. Весной 2006-го возглавил женскую сборную России. И здесь добился успехов — на ЧМ-2007 Ольга Завьялова выиграла золото в гонке преследования и серебро в 10-километровой разделке. При этом именитый лыжник все эти годы был верен своей малой родине — высшее образование получил во Владимирском пединституте и не спешил переезжать в Москву.

— Большую часть времени Алексей проводил на сборах и соревнованиях, — вспоминает Малашенков. — Только задумайтесь: впервые на Олимпиаду он поехал еще в 1988 году и провел на высшем спортивном уровне почти 20 лет. А во Владимире у него была двухкомнатная квартира, в которой он жил с женой и шестилетним сыном. Правда, из-за работы Прокуроров редко бывал дома. И вот в октябре 2008-го он приехал из Москвы всего на сутки. Провел время с сыном, вечером прогулялись по городу. Потом Алексей лег пораньше. Ему нужно было возвращаться в столицу, он хотел с утра выехать на первых электричках. В обед в федерации лыжных гонок было назначено совещание, Алексей планировал на него сразу с поезда успеть. Обычные трудовые будни, ничто не предвещало беды. Но судьба распорядилась иначе.

1998 год. Алексей Прокуроров несет флаг России на открытии Олимпиады в Нагано. Фото Андрей Голованов и Сергей Киврин

Раннее утро и «веселый» водитель

От дома Прокуророва во Владимире до вокзала — около получаса пешком. Два с небольшим километра, расстояние для прославленного лыжника небольшое. Поэтому ничего удивительного, что в тот роковой день, 10 октября 2008-го, Прокуроров решил прогуляться. Поезд до Москвы, на который он планировал сесть, отправлялся в 7.30 утра.

Но до вокзала в эту пятницу Алексей так и не добрался. Причем ему не хватило нескольких сотен метров. В 7.07 утра на углу улиц Урицкого и Карла Маркса наперерез ему выскочил ВАЗ-2114, за рулем которого находился Юрий Мацора, житель поселка Вяткино, что неподалеку от Владимира. Он ехал с большим превышением скорости и не смог войти в поворот. Все произошло настолько быстро, что шансов выжить у Прокуророва не было. Он умер еще до приезда скорой.

— Водитель сильно превышал скорость, откровенно лихачил, — считает Малашенков. — Километров 80—90 в час, наверное, ехал. Вроде не так много, но надо понимать, в каком месте случилась авария. Там извилистая дорога, неудобный крутой поворот, перепад высоты и ям много. Казалось бы, важная городская дорога, но что тогда, что сейчас не в лучшем состоянии. И особенно когда такие водители ездят, конечно, страшно.

Повод для опасения действительно был. Как выяснилось в ходе следствия, виновник аварии в момент ДТП был сильно пьян — экспертиза нашла в его крови целых три промилле алкоголя. К тому же ранее судимый Мацора неоднократно попадался нетрезвым за рулем и вообще не должен был водить машину — за очередной отказ от медицинского освидетельствования его лишили прав еще за три месяца до трагедии.

— Мацора — фамилия необычная, не самая распространенная для наших мест, — говорит Малашенков. — Слышал, что они с братом поселок свой держали в страхе, много хулиганили. В тот вечер выпивали у себе в Вяткине — вино, водку, прямо в машине. Пили знатно, но все равно не хватило, а в поселке уже все магазины закрыты. Вот они и решили сразу с утра во Владимир поехать. Видимо, еще выпивки прикупить. Проехали Клязьму по мосту и выехали с него через улицу, где вокзал, двигались в сторону Владимирского централа. Выходит, водитель и так пьяный, да еще и не спал сутки. Какая тут реакция? Вот и случилась трагедия. Алексей же ничего такого не мог ожидать, у нас утром вообще машин мало. Спокойно шел, среагировать не успел. Да там и невозможно было, все очень быстро произошло.

Алексей Прокуроров. Фото Андрей Голованов и Сергей Киврин

Смерть в лесу

Сам Мацора, кстати, виновным себя признавать отказался, мотивируя это тем, что в момент аварии был сильно пьян и не помнит, находился ли за рулем автомобиля. Адвокаты виновника аварии долгое время пытались доказать, что он не управлял машиной, а был лишь пассажиром. Еще один довод защиты заключался в том, что Прокуроров шел не по левой обочине, как предписано ПДД, а по правой.

Помимо этого, родственники Мацоры громко возмущались на судебном процессе — они были уверены, что Юрия хотят наказать не потому, что он пьяным насмерть сбил человека, а лишь из-за того, что погибший оказался знаменитым спортсменом.

Но в итоге после нескольких месяцев судебных разбирательств Мацора получил максимально возможный на тот момент срок по статье 264 УК РФ — его осудили на пять лет колонии. Причем этот срок после ряда апелляций удалось снизить до 4 лет и 10 месяцев, хотя буквально через пару дней после вынесения приговора ответственность для пьяных водителей серьезно ужесточили. Поэтому в начале осени 2013-го Мацора уже вышел из заключения. Впрочем, его судьба тоже оказалась незавидной.

— Мало дали, на мой взгляд, — вздыхает Малашенков. — За другие преступления у нас больше наказывают, а тут сбили насмерть человека... Но вот дальше судьба, похоже, отплатила Мацоре. Их семья вернулась из города в поселок. Чем они занимались, точно не знаю, слухов много ходит, и отвечать за их правдивость я не могу. Но знаю, что братьев нашли в лесу мертвыми, и смерть была насильственная. Наверное, разборки какие-то бандитские. Потому что понятно, что не совсем чисто они жили.

Как бы то ни было, жизнь олимпийского чемпиона уже никто не вернет. С момента гибели Прокуророва прошло уже больше 12 лет.

— Сейчас на этом повороте стоит знак, предупреждающий о неровной дороге, — говорит Малашенков. — И ограничение скорости — 20 километров в час. Другое дело, что его не соблюдают. Недавно как раз проезжал по этой дороге, видел своими глазами. К тому же Мацору прав лишили, а он все равно ездил, спокойно без прав пьяным гонял, пока человека не убил. Таким сколько ограничений ни ставь, ситуацию они не изменят. Так что нужен контроль за водителями на дороге. Строгий контроль.

Чтобы таких печальных историй на российских дорогах происходило как можно меньше, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России при поддержке Министерства просвещения и Министерства транспорта Российской Федерации запущена всероссийская социальная кампания «Твой ход! Пешеход». Ее целями являются профилактика ДТП с участием пешеходов, которых в прошлом году в России произошло более 38 тысяч, и снижение тяжести их последствий. В 15 регионах страны, где количество происшествий наиболее велико, будут проводиться специальные семинары, тренинги, консультации, игры и другие мероприятия.