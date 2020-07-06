Умер легендарный композитор Эннио Морриконе. Он болел за «Рому» и написал музыку для ЧМ-1978

Сегодня, 6 июля, умер легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе, сообщает La Gazzetta dello Sport. Обладателю «Оскара» был 91 год.

Морриконе начал музыкальную карьеру в шестидесятые. Первая слава к нему пришла благодаря «долларовой трилогии» Серджио Леоне. Позднее он также написал музыку для таких культовых фильмов, как «Однажды на Диком Западе» и «Однажды в Америке», «Профессионал», «Легенда о пианисте», «72 метра», «Джанго освобожденный» и многих других.

В 2007 году Морриконе получил почетный «Оскар» за вклад в киноискусство, а в 2016-м — «Оскар» как лучший композитор (за саундтрек к «Омерзительной восьмерке»).

Кроме того, в 1978 году он написал музыкальную тему для чемпионата мира по футболу, который прошел в Аргентине.

Сам композитор в детстве сначала болел за «Лацио», но отец переубедил его, и Морриконе стал поддерживать «Рому». В прошлом году «джалоросси» поздравляли его с 90-летним юбилеем.