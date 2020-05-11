Собянин поблагодарил Президента России за меры поддержки из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил Президента РФ Владимира Путина за принятые меры по поддержке бизнеса, соцработников и семей с детьми на фоне пандемии коронавируса.

— Уважаемый Владимир Владимирович, хотел выразить слова огромной благодарности за тот комплекс мер, который вы сегодня озвучили. Он касается и социальных работников, которые тоже сегодня находятся на передовой, и малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей, — цитирует «РИА Новости» Собянина.