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Собянин поблагодарил Президента России за меры поддержки из-за коронавируса

17:48
Сергей Собянин. Фото AFP
Сергей Собянин. Фото AFP
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Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил Президента РФ Владимира Путина за принятые меры по поддержке бизнеса, соцработников и семей с детьми на фоне пандемии коронавируса.

— Уважаемый Владимир Владимирович, хотел выразить слова огромной благодарности за тот комплекс мер, который вы сегодня озвучили. Он касается и социальных работников, которые тоже сегодня находятся на передовой, и малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей, — цитирует «РИА Новости» Собянина.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200511/1571285664.html

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