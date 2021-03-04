Русский чемпион против бесстрашного американца. Первая защита титула для Петра Яна

Стерлинг — самый опасный соперник за всю карьеру Яна в UFC.

В ночь на 7 марта на турнире UFC 259 пройдет бой за титул в легчайшем весе между действующим чемпионом Петром Яном (15-1) и Алджамейном Стерлингом (19-3). У россиянина семь побед подряд, у американца — пять. Кто выиграет в очной битве?

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Когда и где пройдет бой Ян — Стерлинг

Место проведения турнира — Лас-Вегас (штат Невада, США), площадка UFC APEX. Дата события — 6 марта, в Москве уже будет 7 марта.

Принадлежащая UFC арена APEX находится на окраине Вегаса. Там в свое время проводились сезоны шоу The Ultimate Fighter.

Октагон в APEX немного меньше обычного. Считается, это дает преимущество тем бойцам, кто делает ставку на борьбу.

Во сколько начало UFC 259

Бои раннего предварительного карда начнутся 7 марта в 2.00, предварительного карда — в 4.00, основного карда (в том числе Ян — Стерлинг) — в 6.00, время московское.

Где смотреть бой Ян — Стерлинг

Бой Ян — Стерлинг в России бесплатно покажет РЕН ТВ. Прямая трансляция начнется в 6.25 по Москве.

Трансляции всего турнира UFC 259 будут доступны на платформе промоушена UFC Fight Pass. Также смотреть бои в прямом эфире можно на UFC ТВ.

Пять боев раннего предварительного карда покажет UFC Fight Pass.

UFC Fight Pass, сервисы Wink и More.tv, а также «Интерактивное ТВ» «Ростелеком» начнут трансляцию турнира с пяти боев предварительного карда.

Основной кард UFC 259

Полутяжелый вес: Ян Блахович — Исраэль Адесанья

Полулегкий вес (женщины): Аманда Нунис — Меган Андерсон

Легчайший вес: Петр Ян — Алджамейн Стерлинг

Легкий вес: Ислам Махачев — Дрю Добер

Средний вес: Тиаго Сантос — Александр Ракич.

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Алджамейн Стерлинг. Фото AFP

Петр Ян: главное о бойце

Ян — боксер-универсал, один из лучших в UFC по способности резать углы и вести бой в стойке в своих коридорах через давление на ногах. Стиль Петра отличается продуманным минимализмом. Он не берет неадекватных рисков, не наносит ударов на публику, всегда помнит о защите.

Важная фирменная черта Яна — он умеет находить путь к победе в равных и очень плотных поединках. Впервые российский боец ярко показал это в бою с Джимми Риверой.

Первые два раунда шли очень плотно, даже с небольшим преимуществом американца. Но в самом конце каждой пятиминутки Ян отправлял соперника в нокдаун, заманив того в ловушку.

Помимо бокса у Петра прекрасный тайский клинч, в котором он выиграл бой у Юрайи Фэйбера, разбивая его локтями и киками на выходе из захватов.

Петр Ян. Фото AFP

Алджамейн Стерлинг: главное о бойце

Алджамейн Стерлинг — один из самых физически сильных бойцов этого дивизиона. Американец в межсезонье достигает веса в 77 килограммов (вес Яна никогда, по его словам, не прыгает выше 70), выглядит очень крепким и мускульным.

Стерлинг сочетает в себе редкую комбинацию из элитного джиу-джитсу и хорошей борьбы. Обычно бойцы — сильные борцы либо сильные джитсеры, но Алджамейн умеет делать и то и другое, при этом здорово дышит.

В стойке американец хоть и корявый, но зато бесстрашный и креативный, умеющий бить с самых неожиданных углов. В панчах Алджамейна мощи совсем нет — за 14 поединков в UFC он ни разу не отправил соперника в нокдаун. Зато у Стерлинга есть неплохие локти, и он может накидывать сколько угодно ударов.

Дважды в трех последних боях Стерлинг выиграл именно в стойке, без помощи джиу-джитсу и борьбы у солидных Муньоса и Риверы.

Алджамейн — первый соперник Яна в UFC с победной серией в пять выигрышей подряд. Петр ни разу не дрался в промоушене с бойцом, у которого было хотя бы три.

Формат боя Ян — Стерлинг

Бой Ян — Стерлинг будет длиться пять раундов по пять минут.

Победитель может быть определен досрочно — нокаутом или техническим нокаутом, болевым или удушающим приемом, дисквалификацией одного из соперников.

В другом случае победителя назовут судьи — единогласным или раздельным решением.

Ян — Стерлинг: прогноз и ставка на бой 7 марта

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает шансы бойцов практически равными. Сделать ставку на Яна можно коэффициентом 1.70. Победа Стерлинга доступна за 2.26, ничья — за 45.0.

Для Стерлинга предпочтительнее, чтобы бой побыстрее ушел на землю, где у него будет преимущество в борьбе и особенно — в джиу-джитсу. Американец — один из лучших грэпплеров в UFC по способности контролировать со спины и выходить оттуда на прием.

У Яна когда-то были проблемы с борьбой (первый бой с Магомедовым в 2016-м), его несколько раз переводили в партер и в UFC, но в целом он здорово чувствует борьбу и его туда довольно непросто затащить.

В стойке у Петра должно быть большое преимущество — он лучше принимает решения, тоньше чувствует все нюансы, передвижения и обладает нокаутирующим ударом с обеих рук.

Стерлинг хорош по части лоукиков, но Ян в бою с Альдо показал, что может своевременно менять стойки, лишая соперника этого козыря. Также Петр опасен на ближней дистанции, где он феноменально чувствует пространство и здорово умеет попадать на расцеплении клинча.

«СЭ» считает, что Ян сможет уйти от борьбы и возьмет свое в стойке. Поэтому прогнозируем победу Петра за 1.70. А кто ваш фаворит?

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