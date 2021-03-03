«Люди воняют, что я подсказывал Стерлингу. Это не так». Самый принципиальный соперник Петра Яна

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Магомед Тигр Магомедов дважды дрался с российским чемпионом UFC (тогда тот им еще не был). И это были очень конкурентные бои.

Магомед Магомедов, 29 лет. Легчайший вес. Статистика в ММА: 17 побед, 1 поражение.

«Никаких проблем у нас с Яном нет»

Магомед Магомедов и Петр Ян оба раза бились за титул чемпиона АСВ в легчайшем весе. 26 марта 2016 года Магомедов выиграл раздельным решением судей. Это решение вызвало много споров, и был назначен реванш. Реванш предварял мощный трешток. Например, Ян назвал Магомедова котенком. И это притом, что прозвище дагестанца — Тигр. Второй бой состоялся 15 апреля 2017-го. Победил Ян — единогласным решением судей. Через год Петр подписался в UFC, а через три стал чемпионом главного ММА-промоушена. Карьера же Магомеда затормозилась — например, 2019 год он пропустил полностью.

Тигр ждал перехода в UFC, но так и не дождался — теперь он боец Bellator. 2 апреля Магомедов проведет второй бой в этой лиге — с американцем Джаредом Скоггинсом (10-1). Он готовится к поединку в Лас-Вегасе. В этом же городе находится и Ян, который 7 февраля рано утром по московскому времени выйдет в октагон против Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259. В Вегасе — штаб-квартира UFC, однако залов для занятий ММА тут немного — UFC Performance Institute, UFC APEX и Xtreme Couture. Было бы странно, если бы Магомедов и Ян не пересеклись на какой-нибудь тренировке. И они повидались. Все прошло мирно.

«К Пете [Яну] я нормально отношусь, у нас с ним нет никаких проблем, — сказал Магомедов «СЭ». — Видел его в UFC PI пару дней назад. Само собой [они с Яном пожали друг другу руки при встрече]. Это спорт. Ничего личного между нами нет. Какие могут быть проблемы? Никаких проблем у нас с ним нет».

А вот еще одна позитивная цитата дагестанца о Яне — из его июльского интервью, когда сибиряк только-только стал чемпионом UFC, победив Жозе Альдо: «Он [Ян] начал увереннее драться. Чуть в борьбе прибавил, стал сам переводить, не боится бороться. Лично я его не поздравлял, но рад за него. Хорошо себя показал. Пусть и дальше показывает. Но главная его фишка — бокс. И дышит он очень хорошо, хороший темп задает».

Магомедов провел две борцовские схватки с соперником Яна — Стерлингом. И в недавнем интервью RT американец рассказал, что Магомед поделился с ним впечатлениями от боев с Петром, раскрыв детали. «Сейчас смотрю — люди воняют, не знают ситуацию. А я ему не подсказывал. Мне нечего делать, что ли?» — заявил Тигр «СЭ».

Сейчас третий бой между Яном и Магомедовым невозможен, так как они выступают в разных лигах. Однако про трилогию у Тигра спрашивают чаще всего. «Все время спрашивают одно и то же, — сказал Магомедов «СЭ» в декабре прошлого года. — Я сколько раз высказывался, но хотят услышать что-то новое. Все равно один и тот же вопрос, надоедает. Наверное, вспоминают из-за того, что у нас было два зрелищных поединка, и люди хотят увидеть третий бой. Что поделать? Ничего с этим не поделаешь».

«Забит — добрый, но на улице дрался лучше, чем в боях»

Магомед Магомедов — выпускник школы ушу-саньда «Пять сторон света», а еще близкий друг и дальний родственник Забита Магомедшарипова. «Мы учились вместе в «Пяти сторонах света», мы односельчане. Лет 14-15 мы с ним знакомы, прошли через огонь, воду и медные трубы», — сказал Тигр в интервью «СЭ» в июле 2020-го.

«И на улице были вместе, — сказал Магомедов. — Забит добрый. Если были какие конфликты, то он пытался разнять, сам в драку не лез. А вот до Забита докапывались. И Забиту приходилось наказывать людей за их дерзость. Такие истории бывали в Махачкале, в Буйнакске. Забит худенький, никто от него не ожидал, что он боец. И вот так получалось, что моя разборка постепенно становилась разборкой Забита. Отходил он с ними один на один, и потом его противники вылетали из-за угла, как в «Матрице». Забит на улице дрался лучше, чем в боях. А я сам дрался часто. Бывали и затяжные драки — даже по 40-50 минут».

Магомедов немного младше Магомедшарипова, но начал заниматься ММА раньше — в клубе Dagestan Fighter. Позже туда подтянулся и Забит. «Моя команда выступала на турнирах по ушу-саньда, где был Забит, — вспоминал в интервью «СЭ» в декабре 2020-го главный тренер Dagestan Fighter Мансур Учакаев. — Я его сразу заметил, говорил ученикам: «Заберите его к нам». Тигр, его родственник, ко мне ходил. Я ему говорил: «Приведи мне Забита». Потом Забит пришел сам».

«Сейчас у меня такого уже нет — «лишь бы в UFC попасть»

Магомед Магомедов дебютировал в Bellator 10 декабря прошлого года, без проблем победив единогласным решением бразильца Матеуса Маттоса. Контракт Тигра с лигой рассчитан на четыре боя. Конкуренция в легчайшем дивизионе Bellator не самая высокая, так что даже за три-четыре боя можно дойти до титульного поединка. Однако Мансур Учакаев в разговоре с «СЭ» признался, что не хотел бы, чтобы Магомедов взял пояс Bellator. Дело в том, что выигрыш титула означает автоматическое продление контракта еще на несколько боев — это правило Bellator. Учакаев же надеется, что Тигр еще сможет проявить себя в UFC.

Сам же Магомед подходит к вопросу продолжения карьеры рационально — надо выступать там, где больше платят. «Сейчас у меня уже такого нет — «лишь бы в UFC попасть», — сказал Магомедов «СЭ». — А подраться хотелось бы с тем, у кого есть имя. Например, с Серхио Петтисом. Еще ирландец есть, не помню его имя... Галлахер. Ему надо голову разбить. Много болтает».

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.