На UFC 259 он будет драться с легендой UFC.

Аскар Аскаров, 28 лет. Наилегчайший вес. Статистика в ММА: 12 побед, 0 поражений, 1 ничья.

Аскар Аскаров — российский боец, который очень близок к титульному бою UFC. Возможно, до него остался один шаг. В ночь на 7 марта Аскаров проведет поединок с Джозефом Бенавидесом и, если победит, вероятно, получит бой за пояс.

При этом пока у Аскарова лишь три боя в UFC: ничья с Брэндоном Морено, победы над Тимом Эллиоттом и Алешандре Пантожей. Наилегчайший вес — самый малочисленный в UFC, поэтому Аскар уже после трех поединков оказался неподалеку от звания претендента. Это совсем не значит, что он еще не созрел для такого звонкого вызова. Вполне себе созрел. Аскаров — боец высочайшего класса. Например, в августе 2020-го Хабиб Нурмагомедов включил его в пятерку лучших бойцов России вне зависимости от весовой категории.

Аскар — необычный боец. Он плохо слышит. Родители были против того, чтобы сын занимался боевыми единоборствами, но Аскар говорит: «Спорт — это мой хлеб». По словам бойца, если бы не ММА, он стал бы строителем, как и его отец. В детстве, когда начинал заниматься борьбой, проблем со слухом у спортсмена не было — они возникли в юности. Аскаров не отрицает, что слышит плохо, но большого дискомфорта из-за этого не испытывает — слуховой аппарат всегда при себе. А во время боя он с командой не контактирует — все подсказки получает до поединка и в перерывах между раундами. В 2017 году Аскаров выиграл чемпионат России по вольной борьбе среди слабослышащих и глухих, а затем стал чемпионом Сурдолимпийских игр в Турции.

На UFC 259 Аскарова ждет бой с легендой — Джозефом Бенавидесом, одним из лучших бойцов UFC, который никогда не был чемпионом лиги. Турнир пройдет в Лас-Вегасе, куда Аскар приезжал не только драться в клетке, но и тренироваться. Дагестанец ходил в зал Xtreme Couture, где пересекался в том числе с Алджамейном Стерлингом. Стерлинг тоже выступит на UFC 259 — он будет драться с Петром Яном за пояс в легчайшем весе.

Стерлинг куда крупнее Аскарова, да и борцом считается отличным. Тем не менее Аскар его задушил. Впервые об этом рассказал главный тренер клуба Dagestan Fighter Мансур Учакаев.

«Вот соперник Петра Яна. Он [Аскаров] его задушил. А Фрэнки Эдгару четыре болевых сделал. Он в Америке на другом уровне. И этот Стерлинг огромный — килограммов 75 весит», — отметил Учакаев.

Стерлинг же утверждает, что боролся с Аскаровым не в полную силу.

«Я очень смеялся, когда прочел об этом, — отметил американец. — Я даже и не знаю, кто мог запустить эту утку. Не думаю, что это Аскар Аскаров, Магомед Магомедов или кто-то из тренеров. Мне смешно, потому что я даже не думал по-настоящему тренироваться в тот день. Просто пришел поработать на технику, и как-то все закрутилось. Ребята должны были скоро уезжать — то ли в Дагестан, то ли... нет, в Нью Джерси.

Я тогда пришел в зал с травмированной шеей. Мы с Аскаром поборолись, и мне это все казалось обычной тренировкой, игровой схваткой. Мы меняли позиции: я оказался в гарде, затем он, затем я. В общем, я был сверху, а он схватился за шею, и я постучал. Не думаю, что он причинил бы мне боль, но все же я не стал рисковать. Стоит ли это рассматривать как настоящую схватку по грэпплингу? Я не думаю. Потом мы как-то вновь поборолись, и все уже было по-другому. Это лишь тренировки — не стоит воспринимать это серьезно. Очень странно, что люди говорят о таких вещах, воспринимая все всерьез".

Схватку Аскарова и Стерлинга своими глазами видел боец Bellator Магомед Магомедов. В интервью «СЭ» он не стал раскрывать все детали. Но при этом подчеркнул: в том, что Аскар финишировал Стерлинга, одного из самых крупных бойцов легчайшего веса, нет ничего удивительного — на тренировках в партере он убирает ребят еще больших размеров.

«На тренировках всякое бывает, — сказал он. — Кто-то душит, кто-то ломает. Аскар хоть и маленький, но очень шустрый. Меня тоже пару раз ловил. Он очень хорош в грэпплинге. Кого хочешь может поймать на болевой прием. Даже тех, кто 80 килограммов весит, спокойно ловит. Есть у него пара своих фишек — если поймает, разорвет».