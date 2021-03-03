Главная информация о поединках турнира UFC.

Турнир UFC 259 пройдет в ночь на 7 марта в Лас-Вегасе, на нем состоятся сразу три титульных боя, один из них — с россиянином Петром Яном. Также запланирован поединок с участием Ислама Махачева — человека, который, по мнению Хабиба, в скором времени должен стать новым российским чемпионом UFC в легком весе. Вдобавок интересен бой Аскара Аскарова — российского бойца наилегчайшего веса, который стремительно двигается к титульному бою.

Октагон зала UFC APEX. Фото USA Today Sports

UFC 259: когда и где пройдет турнир

Место проведения турнира — Лас-Вегас (штат Невада, США), площадка UFC APEX. Дата события — 6 марта (в Москве уже будет 7 марта).

Принадлежащая UFC арена APEX находится на окраине Вегаса. Там в свое время проводились сезоны шоу The Ultimate Fighter.

Октагон в APEX немного меньше обычного. Как считается, это дает преимущество тем бойцам, кто делает ставку на борьбу.

UFC 259: во сколько начало шоу

Бои раннего предварительного карда начнутся 7 марта в 2.00, предварительного карда — в 4.00, основного карда — в 6.00, время московское.

UFC 259: основной кард

Полутяжелый вес: Ян Блахович (Польша) — Исраэль Адесанья (Новая Зеландия/Нигерия)

Полулегкий вес (женщины): Аманда Нунис (Бразилия) — Меган Андерсон (Австралия)

Легчайший вес: Петр Ян (Россия) — Алджамейн Стерлинг (США)

Легкий вес: Ислам Махачев (Россия) — Дрю Добер (США)

Средний вес: Тиаго Сантос (Бразилия) — Александр Ракич (Австрия)

UFC 259: предварительный кард

Легчайший вес: Доминик Круз (США) — Кейси Кенни (США)

Легчайший вес: Сонг Ядонг (Китай) — Кайлер Филлипс (США)

Наилегчайший вес: Джозеф Бенавидес (США) — Аскар Аскаров (Россия)

Наилегчайший вес: Рожерио Бонторин (Бразилия) — Кай Кара Фрэнс (Новая Зеландия)

Минимальный вес (женщины): Ливия Соуза (Бразилия) — Аманда Лемос (Бразилия)

UFC 259: ранний предварительный кард

Наилегчайший вес: Тим Эллиотт (США) — Джордан Эспиноза (США)

Полутяжелый вес: Кеннеди Нзечакву (Нигерия) — Карлос Ольберг (Новая Зеландия)

Полусредний вес: Шон Брэди (США) — Джейк Мэттьюс (Австралия)

Легкий вес: Урош Медич (Сербия) — Аалон Круз (США)

Легчайший вес: Марио Баутиста (США) — Тревин Джонс (Гуам)

UFC 259: где смотреть весь турнир и главные бои шоу

Трансляции турнира UFC 259 доступны на платформе промоушена UFC Fight Pass. Также смотреть бои в прямом эфире можно на UFC ТВ (доступно в России на нескольких видеосервисах). Основные поединки вечера в Лас-Вегасе эксклюзивно на российском ТВ покажет РЕН.

Бои раннего предварительного карда (пять боев) — платформа UFC Fight Pass.

Бои предварительного карда (пять боев) — UFC ТВ (сервисы Wink, More.tv, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» — 600-я кнопка), UFC Fight Pass.

Основной кард (пять боев) — РЕН ТВ (начиная с 6.25 по Москве), UFC ТВ (сервисы Wink, More.tv, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» — 600-я кнопка), UFC Fight Pass.

Аскар Аскаров. Фото USA Today Sports

Аскар Аскаров — Джозеф Бенавидес : анонс боя , прогноз

У 28-летнего Аскара Аскарова есть проблемы со слухом (он выступал за паралимпийскую сборную России по вольной борьбе), из-за чего спортсмен не слышит подсказок секундантов во время боев. Однако Аскар — боец настолько высокого уровня, что эти подсказки ему не слишком нужны, настолько классно он ориентируется по ходу поединков. Россиянин особенно хорош в грэпплинге и борьбе, но и в стойке может дать достойный отпор.

В UFC Аскаров пришел с идеальным рекордом (10-0) и в статусе чемпиона престижной лиги АСВ (теперь называется АСА). Первый же бой получился потрясающим — ничья с Брэндоном Морено, который вскоре превратился в топа UFC и в декабре 2020-го дрался за титул (пояс не взял, но не проиграл — поединок с Дейвисоном Фигейредо закончился вничью). Затем Аскаров уверенно и технично победил Тима Эллиотта и Алешанде Пантожу и теперь будет драться с легендой — Джозефом Бенавидесом.

Бенавидес — один из лучших бойцов в истории UFC, который так и не стал чемпионом, хотя бился за титул несколько раз. Только в 2020-м он бился за пояс дважды. Оба раза с Фигейредо, и оба раза жестко проиграл — в первый раз нокаутом, во второй удушением. Бразилец избивал американца. Можно сказать, что на Бенавидеса было страшно смотреть. А уж как он кричал, когда пришел в себя после удушения...

Бенавидес — отличный боец, но, кажется, его лучшая форма далеко позади. А вот Аскаров на пике, так что дагестанец — фаворит. И если Аскар пройдет Джозефа, то вполне вероятно, что уже следующий его бой будет титульным.

Аскар Аскаров, Россия, 28 лет, рекорд в ММА — 13-0-1 (в UFC — 2-0-1)

Джозеф Бенавидес, США, 36 лет, рекорд в ММА — 28-7 (в UFC — 15-5)

Коэффициенты: Аскаров — 1.74, Бенавидес — 2.18, ничья — 52.

Ислам Махачев. Фото AFP

Ислам Махачев — Дрю Добер : анонс боя , прогноз

Ислам Махачев не выходил в октагон с сентября 2019 года, когда разобрал Дави Рамоса на UFC 242. Потом наступила череда переносов. Он должен был подраться с Александром Эрнандесом в апреле 2020-го, но турнир в Нью-Йорке был отменен из-за пандемии. Он должен был подраться с Рафаэлем дос Аньосом в октябре в Абу-Даби, но бразилец заразился коронавирусом. Он должен был подраться с дос Аньосом в ноябре в Лас-Вегасе, но на этот раз заболел сам — свинкой. Бой с Добером на данный момент в силе — оба бойца здоровы.

Простой в полтора года никак не мог пойти на пользу 29-летнему бойцу, но, как говорят в команде дагестанца, Махачев в форме. О потенциале Ислама уже многое сказано. Абдулманап Нурмагомедов неоднократно повторял, что Махачев станет следующим чемпионом UFC в легком весе из России после Хабиба, а, например, Конора Макгрегора победит без проблем. Это не преувеличение — Махачев и правда силен. Не только в партере и в контроле, он и бьет тяжело — тяжелее, чем Хабиб.

После того как Нурмагомедов завершил карьеру, перед Исламом открылись новые перспективы: теперь UFC будет давать ему топовых соперников, а не середняков. Сейчас он идет на серии из шести побед подряд и, если продолжит в том же духе, уже в 2022-м наверняка подерется за пояс (вероятно, будет достаточно еще трех побед). Изначально был план сделать из Махачева чемпиона осенью 2021-го, но вышеописанные проблемы со здоровьем скорректировали график.

32-летний Дрю Добер, правда, не топ, его нет в топ-15, но он точно не уступает многим из тех, кто в топ-15 есть. Три последних боя он выиграл нокаутом, сам по себе очень опытный боец (рекорд 23-9), а еще, по слухам, в день боя он восстанавливает порядка 14 килограммов, что очень много.

Ислам Махачев, Россия, 29 лет, рекорд в ММА — 18-1 (в UFC — 7-1)

Дрю Добер, США, 32 года, рекорд в ММА — 23-9, 1 — признан несостоявшимся (в UFC — 9-5, 1)

Коэффициенты: Махачев — 1.25, Добер — 4.25, ничья — 50.

Петр Ян. Фото AFP

Петр Ян — Алджамейн Стерлинг : анонс боя , прогноз

Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе в июле 2020 года, сокрушив Жозе Альдо, когда-то доминировавшего в полулегком весе. До этого Ян бил и других затухающих звезд ММА — Джона Додсона и Юрайю Фейбера. Сейчас же Петру будет противостоять противник, который находится как раз на пике. Это Алджамейн Стерлинг, талантливейший борец, выигравший пять последних боев в UFC, в том числе у очень сильного Кори Сандхагена.

У Стерлинга отличный партер, особенно он опасен в позиции за спиной оппонента. В стойке же боксер Ян сильнее без вопросов, да и в борьбе он прогрессирует — не так давно даже ездил на специальный сбор в Дагестан. Вообще, в этот раз подготовка Петра получилась для него необычной — из-за пандемии он тренировался не в Таиланде, а в зале American Top Team.

Петр Ян, Россия, 28 лет, рекорд в ММА — 15-1 (в UFC — 7-0)

Алджамейн Стерлинг, США, 31 год, рекорд в ММА — 19-3 (в UFC — 11-3)

Коэффициенты: Ян — 1.75, Стерлинг — 2.18, ничья — 45.

Аманда Нунис. Фото AFP

Аманда Нунис — Меган Андерсон : анонс боя , прогноз

Аманда Нунис (Нуньес) — лучшая женщина-боец в истории ММА. Сейчас ее победная серия составляет 11 боев. У нее два титула — в легчайшем и полулегком весе. Поединок с Андерсон (3-2 в UFC) — вторая защита пояса в полулегком дивизионе (надо сказать, совсем малочисленном). Нунис — однозначный фаворит боя, она лучше соперницы во всем. Единственное преимущество австралийки перед бразильянкой (хотя не факт, что это можно назвать преимуществом) — она на 10 см выше (183 см против 173 см).

Аманда Нунис, Бразилия, 32 года, рекорд в ММА — 20-4 (в UFC — 13-1)

Меган Андерсон, Австралия, 31 год, рекорд в ММА — 10-4 (в UFC — 3-2)

Коэффициенты: Нунис — 1.1, Андерсон — 8.1, ничья — 50.

Ян Блахович — Исраэль Адесанья.

Ян Блахович — Исраэль Адесанья : анонс боя , прогноз

Непобежденный (20-0) чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья решил взять пояс в еще одной весовой категории — полутяжелой. Ян Блахович завоевал вакантный титул (из-за ухода Джона Джонса) в сентябре прошлого года, сокрушив Доминика Рейеса. На стороне Адесаньи — отличная работа в стойке (в том числе удары ногами), футворк, скорость, прекрасная защита от переводов вниз. На стороне Блаховича — мощь (легендарная польская сила, как он сам говорит), грэпплинг.

Фаворита назвать непросто. На прошлой неделе мы общались с топовым российским полутяжем Магомедом Анкалаевым, и он выразил мнение, что больше шансов на победу у Блаховича — как раз за счет мощи. Однако предыдущие соперники Адесаньи тоже были не слабаки — например, последний из них, Паулу Коста, весит как полутяж, однако ничего не смог противопоставить нигерийцу.

Ян Блахович, Польша, 38 лет, рекорд в ММА — 27-8 (в UFC — 10-5)

Исраэль Адесанья, Нигерия / Новая Зеландия, 31 год, рекорд в ММА — 20-0 (в UFC — 9-0)

Коэффициенты: Блахович — 3.2, Адесанья — 1.39, ничья — 50.

Петр Ян — Алджамейн Стерлинг , Ислам Махачев — Дрю Добер , Ян Блахович — Исраэль Адесанья , Аманда Нунис — Меган Андерсон : результат боя

Титульные бои Петр Ян — Алджамейн Стерлинг и Ян Блахович — Исраэль Адесанья будут длиться пять раундов по пять минут каждый, поединки Ислам Махачев — Дрю Добер и Аманда Нунис — Меган Андерсон — три раунда по пять минут.

Если победитель не будет определен досрочно (нокаут или технический нокаут, болевой или удушающий прием, дисквалификация одного из соперников), его назовут судьи (по счету записок рефери — единогласным или раздельным решением либо решением большинства голосов).

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