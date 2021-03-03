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Ян — Стерлинг, Махачев — Добер и другие топ-бои UFC 259: дата и время начала, где смотреть трансляцию, кард участников, прогноз

Отдел единоборств «СЭ»
Отдел единоборств «СЭ»
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Сегодня, 15:30
Ислам Махачев, Петр Ян и Аманда Нунис. Октагон зала UFC APEX. Фото USA Today Sports Аскар Аскаров. Фото USA Today Sports Ислам Махачев. Фото AFP Петр Ян. Фото AFP Аманда Нунис. Фото AFP Ян Блахович — Исраэль Адесанья.
Ислам Махачев, Петр Ян и Аманда Нунис.
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Главная информация о поединках турнира UFC.

Турнир UFC 259 пройдет в ночь на 7 марта в Лас-Вегасе, на нем состоятся сразу три титульных боя, один из них с россиянином Петром Яном. Также запланирован поединок с участием Ислама Махачева человека, который, по мнению Хабиба, в скором времени должен стать новым российским чемпионом UFC в легком весе. Вдобавок интересен бой Аскара Аскарова российского бойца наилегчайшего веса, который стремительно двигается к титульному бою.

Октагон зала UFC APEX. Фото USA Today Sports
Октагон зала UFC APEX. Фото USA Today Sports

UFC 259: когда и где пройдет турнир

Место проведения турнира Лас-Вегас (штат Невада, США), площадка UFC APEX. Дата события 6 марта (в Москве уже будет 7 марта).

Принадлежащая UFC арена APEX находится на окраине Вегаса. Там в свое время проводились сезоны шоу The Ultimate Fighter.

Октагон в APEX немного меньше обычного. Как считается, это дает преимущество тем бойцам, кто делает ставку на борьбу.

UFC 259: во сколько начало шоу

Бои раннего предварительного карда начнутся 7 марта в 2.00, предварительного карда в 4.00, основного карда в 6.00, время московское.

UFC 259: основной кард

Полутяжелый вес: Ян Блахович (Польша) Исраэль Адесанья (Новая Зеландия/Нигерия)

Полулегкий вес (женщины): Аманда Нунис (Бразилия) Меган Андерсон (Австралия)

Легчайший вес: Петр Ян (Россия) Алджамейн Стерлинг (США)

Легкий вес: Ислам Махачев (Россия) Дрю Добер (США)

Средний вес: Тиаго Сантос (Бразилия) Александр Ракич (Австрия)

UFC 259: предварительный кард

Легчайший вес: Доминик Круз (США) Кейси Кенни (США)

Легчайший вес: Сонг Ядонг (Китай) Кайлер Филлипс (США)

Наилегчайший вес: Джозеф Бенавидес (США) Аскар Аскаров (Россия)

Наилегчайший вес: Рожерио Бонторин (Бразилия) Кай Кара Фрэнс (Новая Зеландия)

Минимальный вес (женщины): Ливия Соуза (Бразилия) Аманда Лемос (Бразилия)

UFC 259: ранний предварительный кард

Наилегчайший вес: Тим Эллиотт (США) Джордан Эспиноза (США)

Полутяжелый вес: Кеннеди Нзечакву (Нигерия) Карлос Ольберг (Новая Зеландия)

Полусредний вес: Шон Брэди (США) Джейк Мэттьюс (Австралия)

Легкий вес: Урош Медич (Сербия) Аалон Круз (США)

Легчайший вес: Марио Баутиста (США) Тревин Джонс (Гуам)

UFC 259: где смотреть весь турнир и главные бои шоу

Трансляции турнира UFC 259 доступны на платформе промоушена UFC Fight Pass. Также смотреть бои в прямом эфире можно на UFC ТВ (доступно в России на нескольких видеосервисах). Основные поединки вечера в Лас-Вегасе эксклюзивно на российском ТВ покажет РЕН.

Бои раннего предварительного карда (пять боев) платформа UFC Fight Pass.

Бои предварительного карда (пять боев) UFC ТВ (сервисы Wink, More.tv, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» 600-я кнопка), UFC Fight Pass.

Основной кард (пять боев) РЕН ТВ (начиная с 6.25 по Москве), UFC ТВ (сервисы Wink, More.tv, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» 600-я кнопка), UFC Fight Pass.

Аскар Аскаров. Фото USA Today Sports
Аскар Аскаров. Фото USA Today Sports

Аскар Аскаров Джозеф Бенавидес: анонс боя, прогноз

У 28-летнего Аскара Аскарова есть проблемы со слухом (он выступал за паралимпийскую сборную России по вольной борьбе), из-за чего спортсмен не слышит подсказок секундантов во время боев. Однако Аскар боец настолько высокого уровня, что эти подсказки ему не слишком нужны, настолько классно он ориентируется по ходу поединков. Россиянин особенно хорош в грэпплинге и борьбе, но и в стойке может дать достойный отпор.

В UFC Аскаров пришел с идеальным рекордом (10-0) и в статусе чемпиона престижной лиги АСВ (теперь называется АСА). Первый же бой получился потрясающим ничья с Брэндоном Морено, который вскоре превратился в топа UFC и в декабре 2020-го дрался за титул (пояс не взял, но не проиграл поединок с Дейвисоном Фигейредо закончился вничью). Затем Аскаров уверенно и технично победил Тима Эллиотта и Алешанде Пантожу и теперь будет драться с легендой Джозефом Бенавидесом.

Бенавидес один из лучших бойцов в истории UFC, который так и не стал чемпионом, хотя бился за титул несколько раз. Только в 2020-м он бился за пояс дважды. Оба раза с Фигейредо, и оба раза жестко проиграл в первый раз нокаутом, во второй удушением. Бразилец избивал американца. Можно сказать, что на Бенавидеса было страшно смотреть. А уж как он кричал, когда пришел в себя после удушения...

Бенавидес отличный боец, но, кажется, его лучшая форма далеко позади. А вот Аскаров на пике, так что дагестанец фаворит. И если Аскар пройдет Джозефа, то вполне вероятно, что уже следующий его бой будет титульным.

Аскар Аскаров, Россия, 28 лет, рекорд в ММА 13-0-1 (в UFC 2-0-1)

Джозеф Бенавидес, США, 36 лет, рекорд в ММА 28-7 (в UFC 15-5)

Коэффициенты: Аскаров 1.74, Бенавидес 2.18, ничья 52.

Ислам Махачев. Фото AFP
Ислам Махачев. Фото AFP

Ислам Махачев Дрю Добер: анонс боя, прогноз

Ислам Махачев не выходил в октагон с сентября 2019 года, когда разобрал Дави Рамоса на UFC 242. Потом наступила череда переносов. Он должен был подраться с Александром Эрнандесом в апреле 2020-го, но турнир в Нью-Йорке был отменен из-за пандемии. Он должен был подраться с Рафаэлем дос Аньосом в октябре в Абу-Даби, но бразилец заразился коронавирусом. Он должен был подраться с дос Аньосом в ноябре в Лас-Вегасе, но на этот раз заболел сам свинкой. Бой с Добером на данный момент в силе оба бойца здоровы.

Простой в полтора года никак не мог пойти на пользу 29-летнему бойцу, но, как говорят в команде дагестанца, Махачев в форме. О потенциале Ислама уже многое сказано. Абдулманап Нурмагомедов неоднократно повторял, что Махачев станет следующим чемпионом UFC в легком весе из России после Хабиба, а, например, Конора Макгрегора победит без проблем. Это не преувеличение Махачев и правда силен. Не только в партере и в контроле, он и бьет тяжело — тяжелее, чем Хабиб.

После того как Нурмагомедов завершил карьеру, перед Исламом открылись новые перспективы: теперь UFC будет давать ему топовых соперников, а не середняков. Сейчас он идет на серии из шести побед подряд и, если продолжит в том же духе, уже в 2022-м наверняка подерется за пояс (вероятно, будет достаточно еще трех побед). Изначально был план сделать из Махачева чемпиона осенью 2021-го, но вышеописанные проблемы со здоровьем скорректировали график.

32-летний Дрю Добер, правда, не топ, его нет в топ-15, но он точно не уступает многим из тех, кто в топ-15 есть. Три последних боя он выиграл нокаутом, сам по себе очень опытный боец (рекорд 23-9), а еще, по слухам, в день боя он восстанавливает порядка 14 килограммов, что очень много.

Ислам Махачев, Россия, 29 лет, рекорд в ММА 18-1 (в UFC 7-1)

Дрю Добер, США, 32 года, рекорд в ММА 23-9, 1 признан несостоявшимся (в UFC 9-5, 1)

Коэффициенты: Махачев 1.25, Добер 4.25, ничья 50.

Петр Ян. Фото AFP
Петр Ян. Фото AFP

Петр Ян Алджамейн Стерлинг: анонс боя, прогноз

Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе в июле 2020 года, сокрушив Жозе Альдо, когда-то доминировавшего в полулегком весе. До этого Ян бил и других затухающих звезд ММА — Джона Додсона и Юрайю Фейбера. Сейчас же Петру будет противостоять противник, который находится как раз на пике. Это Алджамейн Стерлинг, талантливейший борец, выигравший пять последних боев в UFC, в том числе у очень сильного Кори Сандхагена.

У Стерлинга отличный партер, особенно он опасен в позиции за спиной оппонента. В стойке же боксер Ян сильнее без вопросов, да и в борьбе он прогрессирует не так давно даже ездил на специальный сбор в Дагестан. Вообще, в этот раз подготовка Петра получилась для него необычной из-за пандемии он тренировался не в Таиланде, а в зале American Top Team.

Петр Ян, Россия, 28 лет, рекорд в ММА 15-1 (в UFC 7-0)

Алджамейн Стерлинг, США, 31 год, рекорд в ММА 19-3 (в UFC 11-3)

Коэффициенты: Ян 1.75, Стерлинг 2.18, ничья 45.

Аманда Нунис. Фото AFP
Аманда Нунис. Фото AFP

Аманда Нунис Меган Андерсон: анонс боя, прогноз

Аманда Нунис (Нуньес) лучшая женщина-боец в истории ММА. Сейчас ее победная серия составляет 11 боев. У нее два титула в легчайшем и полулегком весе. Поединок с Андерсон (3-2 в UFC) вторая защита пояса в полулегком дивизионе (надо сказать, совсем малочисленном). Нунис однозначный фаворит боя, она лучше соперницы во всем. Единственное преимущество австралийки перед бразильянкой (хотя не факт, что это можно назвать преимуществом) она на 10 см выше (183 см против 173 см).

Аманда Нунис, Бразилия, 32 года, рекорд в ММА 20-4 (в UFC 13-1)

Меган Андерсон, Австралия, 31 год, рекорд в ММА 10-4 (в UFC 3-2)

Коэффициенты: Нунис 1.1, Андерсон 8.1, ничья 50.

Ян Блахович — Исраэль Адесанья.
Ян Блахович — Исраэль Адесанья.

Ян Блахович Исраэль Адесанья: анонс боя, прогноз

Непобежденный (20-0) чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья решил взять пояс в еще одной весовой категории полутяжелой. Ян Блахович завоевал вакантный титул (из-за ухода Джона Джонса) в сентябре прошлого года, сокрушив Доминика Рейеса. На стороне Адесаньи отличная работа в стойке (в том числе удары ногами), футворк, скорость, прекрасная защита от переводов вниз. На стороне Блаховича мощь (легендарная польская сила, как он сам говорит), грэпплинг.

Фаворита назвать непросто. На прошлой неделе мы общались с топовым российским полутяжем Магомедом Анкалаевым, и он выразил мнение, что больше шансов на победу у Блаховича как раз за счет мощи. Однако предыдущие соперники Адесаньи тоже были не слабаки например, последний из них, Паулу Коста, весит как полутяж, однако ничего не смог противопоставить нигерийцу.

Ян Блахович, Польша, 38 лет, рекорд в ММА 27-8 (в UFC 10-5)

Исраэль Адесанья, Нигерия / Новая Зеландия, 31 год, рекорд в ММА 20-0 (в UFC 9-0)

Коэффициенты: Блахович 3.2, Адесанья 1.39, ничья 50.

Петр Ян Алджамейн Стерлинг, Ислам Махачев Дрю Добер, Ян Блахович Исраэль Адесанья, Аманда Нунис Меган Андерсон: результат боя

Титульные бои Петр Ян Алджамейн Стерлинг и Ян Блахович Исраэль Адесанья будут длиться пять раундов по пять минут каждый, поединки Ислам Махачев Дрю Добер и Аманда Нунис Меган Андерсон три раунда по пять минут.

Если победитель не будет определен досрочно (нокаут или технический нокаут, болевой или удушающий прием, дисквалификация одного из соперников), его назовут судьи (по счету записок рефери единогласным или раздельным решением либо решением большинства голосов).

Результаты боев турнира, видео лучших моментов и обзоры, последние новости и другие материалы о шоу UFC 259 на этой странице и в материалах нашего сайта.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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