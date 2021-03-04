«Петр Ян видит в сопернике врага. Ему будто нужно убить его. Но он проиграет». Грузинский боец UFC уверен в победе Стерлинга

Интервью с соперником российского чемпиона — Мерабом Двалишвили. Бой между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом за титул UFC в легчайшем весе пройдет 7 марта рано утром по московскому времени на турнире UFC 259.

Мераб Двалишвили — 12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе, тейкдаун-машина и боец с действующей серией из пяти побед. В Вегас он приехал поддержать друга — Алджамейна Стерлинга, которому предстоит бой за титул с Петром Яном. Мы с журналистом Игорем Лазориным встретились с Двалишвили в лобби гигантского отеля в виде замка и поговорили о бое. Мераб рассказал интересные вещи про Стерлинга: например, как Петр Ян встретил его в зале и начал агрессивно смотреть, какой сабмишен у него получается лучше всего, и как Забит Магомедшарипов пошатнул Алджо в спарринге крутой комбинацией. Ну а начали мы с того, почему Двалишвили нырнул в замерзший прорубь — то его видео стало хитом.

— Мераб, зачем вы избили лед?

— Знаешь, мы, люди из Грузии, с Кавказа — сумасшедшие. Иногда нам хочется испытать себя. И я решил окунуться в холодную воду после пробежки. Я не думал, что там лед — обычного такого не бывает в Нью-Йорке. Ночью выпал снег, но я все равно не предполагал, что вода превратилась в лед. В итоге я нырнул с головой. Это был глупейший поступок. Моя ошибка заключалась в том, что надо было потрогать воду прежде чем нырнуть туда. Но мне нечего скрывать, и я выложил это видео в инстаграм.

— Можно сказать, что это твое последнее поражение...

— Так и есть. Только взгляните на шрамы и сечки. Но все прошло, и со мной все хорошо.

— Вы же провели тренировочный лагерь с Алджамейном Стерлингом.

— Да, я постоянно тренируюсь с ним. В связи с тем, что его бой в Вегасе, он решил заранее прилететь сюда. Я прилетел, чтобы потренироваться вместе с ним, поспарринговать и помочь ему подготовиться к предстоящему бою. Стерлинг находится в прекрасной форме, и я думаю, что он одержит победу.

— Кто андердог — Алджамейн или Петр Ян?

— Алджамейн андердог по причине того, что Ян — действующий чемпион. Практически всегда чемпион идет фаворитом. Отдаю должное Петру Яну — он по-настоящему потрясающий боец, который заслуживает быть чемпионом, но Алджамейн — боец совершенно другого уровня, чем его предыдущие соперники. Его грэпплинг очень хорош, и я считаю, что борьба будет иметь решающее значение в этом противостоянии.

— Как оцениваете уровень борьбы Петра Яна?

— На самом деле у него очень хорошие борцовские навыки. После последнего боя [с Жозе Альдо] он полетел в Дагестан на сборы по борьбе. Еще его поединок с Магомедом Магомедовым показал, что он умеет не только боксировать, но и бороться. Но, при всем уважении к нему, Ян еще не встречался с борцом уровня Алджаймейна. Постоянное давление в его исполнении сломает Петра Яна.

— Вы знакомы с Магомедом Магомедовым?

— Я смотрел его бои и однажды мы вместе потренировались. Могу с уверенностью сказать, что он очень силен. После просмотра боев с Магомедовым, я еще больше зауважал Петра Яна.

— Многие считают Хабиба Нурмагомедова лучшим борцом в UFC. Учитывая ваши показатели по проведенным тейкдаунам, как считаете, кто лучше в борьбе: Хабиб или вы?

— Хабиб. Он борется и дерется гораздо лучше, чем я. Я перевожу бой на землю, а он же прекрасно контролирует и всегда стремится к финишу. Даже имея за плечами уже 12 побед , я все еще считаю себя новичком. Мое уважение Хабибу и его команде. Он не только отличный боец, но и прекрасный человек.

— Не хотелось бы потренироваться вместе с ним для того, чтобы проверить свою борьбу?

— Хотелось бы, но я уверен, что он размажет меня, как размазывает всех своих оппонентов. Он силен. Хабиб дрался с моим одноклубником и другом — Элом Яквинтой, которого я считаю очень сильным бойцом. Хабиб спокойно прошел его, а после него финишировал Конора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Еще стоит вспомнить его бой с Эдсоном Барбозой — Хабиб тогда постоянно шел вперед, давил соперника к сетке, проводил тейкдауны. Он очень впечатляет.

— Что с вашим носом?

— Я — боец (смеется). Иногда случается такое. У нас в Грузии есть шутка: обычно после боя, когда заметны последствия драки, люди спрашивают: «Что с твоим лицом?». И мы отвечаем: «Это я ударил головой его ногу». Обычно ведь как раз наоборот бывает.

— Что самое опасное в Алджамейне Стерлинге для Петра Яна?

— У Алджамейна Стерлинга хорошая борьба и джиу-джитсу. Он одержал много побед в UFC болевыми и удушающими приемами. И еще он постоянно прессингует. Даже в его последнем бою — с очень опасным Кори Сандхагеном — он оформил финиш в первом раунде, а это говорит о многом. Алджамейн в бою с Петром будет постоянно давить, переводить бой на землю, грамотно сокращать дистанцию. Стоит отдать должное Петру — он провел невероятный бой с Жозе Альдо, одержав громкую победу. Но Жозе стоял неподвижно. Стерлинг не допустит такого: он будет грамотно разрывать дистанцию, менять углы атак, наносить кики, бороться. Алджамейну будет достаточно провести один тейкдаун для того, чтобы Ян выдохся — после этого Петр уже не сможет работать так же быстро, как он привык работать в своих боях. Если Стерлинг переведет Петра — это будет нечто новое для Петра, он устанет. В этом я не сомневаюсь, так как я все это время тренировался с Алджо и видел, как он хорошо справлялся с крупными ребятами — тяжеловесами и полутяжами.

— Он бился именно с тяжеловесами?

— Не совсем бился, но боролся и проводил схватки по джиу-джитсу. Да, он гораздо меньше своих партнеров, так как выступает в легчайшем весе, но он очень силен.

— С Крисом Вайдманом тоже боролся?

— Нет. А вообще сейчас вспомнилась одна история, связанная с Забитом. Забит как-то приехал к нам в зал, а Алджо тогда еще не знал, кто он такой. Они работали в паре и начали рубиться, и в одном из эпизодов Забит выбросил удар рукой, вслед за которым нанес хед-кик. Стерлинга пошатнуло, и я, честно сказать, впервые увидел его в таком потрясенном состоянии. В тот момент Алджо воскликнул: «Черт возьми!». Он сразу остановил схватку и завершил тренировку. Весело получилось, так как он не знал о Забите, а он-то прекрасно дерется в стойке. Но вообще Алджо действительно хорош. Да, в его статистике числятся поражения, но они случайные. Поражение в бою с Марлоном Мораесом — случайность. Стерлинг хотел провести [тейкдаун] и попал под удар. От такого никто не застрахован.

— А у Стерлинга есть любимый сабмишен? Наверное, это какой-нибудь удушающий?

— Думаю, что это треугольник. Даже если пытаться нанести удары по Стерлингу, лежащему на спине, он найдет способ выйти на треугольник.

— Сможет ли он ввести Петра в состояние хаоса?

— В стойке, пожалуй, нет. В партере? В партере — да, возможно, там он способен выиграть техническим нокаутом. Но Петр — очень жесткий боец. Очень жесткий.

— Русский менталитет.

— Да (смеется). Что-то такое в нем присутствует. Как бойца я его очень уважаю. Но он говорит очень много. Как-то мы пересеклись в лобби отеля, и он тогда показывал грозный вид — смотрел на нас опасным взглядом. Но я это понимаю, и это хорошо для него — именно так он настраивает себя на поединки. Каждый по-разному подходит к боям. Я, например, больше улыбаюсь, остаюсь на позитиве, жму руку оппоненту. Могу даже пожелать удачи сопернику, и это не скажется на моем выступлении. Но у Петра другой настрой: он видит в оппоненте врага, и ему нужно убить его. Я нормально к этому отношусь.

— А когда вы пересеклись в отеле?

— По-моему, это было два года назад в Финиксе, США. В тот момент мы с Алджо направлялись куда-то, а он смотрел на нас устрашающим взглядом и что-то говорил на русском. Но мы не стали обращать на него внимания. И вот совсем недавно, пару дней назад, когда Петр только прилетел в Вегас, они с Алджо вновь пересеклись взглядами. Я должен был поехать в зал вместе со Алджо, но не смог, и вместо меня поехали два моих друга — в UFC Performance Institute. И вот, как рассказывает Алджо, Петр вел себя абсолютно так же [как два года назад]: смотрел недовольно и грозно, и что-то говорил ему. Алджо ответил ему: «Как ты, бро?»

— Все-таки они встретились?

— Да, но они не пожали друг другу руки. Они встретились, и Петр, как обычно, начал газовать. Как я уже сказал, я очень уважаю его как бойца, но Стерлинг — мой лучший друг и главный спарринг-партнер. Поэтому я желаю ему только победы и всего наилучшего в бою. Петр — отличный боец, но пришло время Алджамейна, и я верю, что он одержит победу.

— Есть ли какое-то неуважение между этими двумя парнями?

— Со стороны Стерлинга точно нет. Он с уважением относится к Петру. В этот раз он даже пытался выучить русский язык.

— Вы смотрели недавнее видео Петра?

— Да. Было смешно, но мне кажется, что с его стороны не совсем правильно шутить над бездомным, сравнивать его со своим оппонентом. Все-таки к нему как и к остальным бойцам приковано большое внимание, и многие могли негативно воспринять эту шутку. Но Стерлинг очень веселый парень, и он не воспринимает такие вещи близко к сердцу. Он никогда не станет кого-то оскорблять, даже если оппонент будет нелестно отзываться о нем. Он просто улыбнется, но при этом замотивирует себя к победе.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.