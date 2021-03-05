Боец-комментатор.

В ночь на 7 марта бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз (22-3) впервые за семь лет подерется не просто не за титул, а в предварительном карде номерного турнира. Соперником 35-летнего Круза станет очень крепкий проспект Кей с и Кенни (16-2-1, 5-1 в UFC) — боец, который когда-то внес существенные улучшения в свою игру благодаря телевизионным комментариям именно Круза.

Доминик, который в свободное от боев время работает для UFC еще и комментатором-аналитиком, обратил во время прямого эфира внимание на кое-какие ошибки Кенни в работе у сетки и грэпплинге и, по словам Кей с и, именно эти наблюдения Круза помогли ему внести кое-какие изменения в тренировочный процесс и тем самым совершить серьезный скачок.

Круз — возможно, самый проницательный аналитик среди бойцов UFC. Такую способность к анализу Доминику пришлось развить в самом начале карьеры — когда он дебютировал в легком весе — категории, для которой он был слишком мал и физически слаб (на тот момент — 2005-й год — легчайшего веса UFC еще не существовало). Худому, узкоплечему Крузу пришлось развить собственную футворк-систему, чтобы бороться против значительно превосходивших его в габаритах соперников.

« Я начинал в легком весе, для которого был довольно маленьким, — вспоминал Доминик на подкасте Джо Рогана. — На тот момент я больше всего остерегался тейкдаунов. Потому что когда тебя переводит крупный соперник, ты попадаешь в критическую ситуацию. Даже если встанешь, то отдашь много сил. Поэтому я понял, что, во-первых, нужно много двигаться, а во-вторых, читать линии атаки соперников и самому атаковать с тех углов, которые непривычны их базовым стилям.

В определенный момент меня осенило, и я понял, что мне во время боя нельзя привязываться к центральной линии клетки (Круз имеет в виду не центр клетки, а центральную ось — линию, которая идет по всей длине клетки . - П рим. «СЭ» ). Если я не дерусь по центральной линии, весь бой избегая движения по ней, то лишаю соперников всех оружий. Бокс — пожалуй, единственный вид единоборств, который не двигается по этой центральной линии. Но муай-тай, борьба, дзюдо — во всех этих видах соперники атакуют друг друга по прямой линии.

И я понял, что могу сильно озадачить соперников, если буду драться в другой конфигурации. Потому что все, что они привыкли делать — это двигаться по прямым центральным линиям. И я начал атаковать с других, изогнутых линий, делая много обманных круговых движений, к которым они оказались не готовы. Это работало много лет".

Круз бодро стартовал в ММА с девяти побед подряд, впервые проиграв в 2009-м на тот момент одному из лучших бойцов мира в полулегком весе Юрайе Фэйберу. Следующее поражение короля футворка случится только спустя девять лет — он проиграет разгромным единогласным решением Коди Гарбрандту, бойцу, который, по его собственному признанию, рос на поединках Круз а и долгие годы глубоко изучал его стиль.

Пожалуй, главн ая проблема Доминика — это травмы. Круз прошел через три разрыва крестообразных связок колена и несколько разрывов связок плеча. Чтобы понять, какое влияние травмы оказали на его карьеру, достаточно посмотреть на динамику активности Круза — в первые пять лет карьеры он провел 18 боев в ММА, а в последующие 10 лет - лишь пять . Он прошел через два гигантских простоя — с октября 2011-го по сентябрь 2014-го, а затем с декабря 2016-го по май 2020-го. При этом между этими временными дырами Круз успел провести один из величайших боев в истории ММА — против Ти Джея Диллашоу, поединок, на котор ы й он вышел с еще одного простоя в 1 год и 4 месяца.

Один из величайших боев в истории ММА — против Ти Джея Диллашоу. Фото MMA Fighting

Бой с Диллашоу (Круз победил раздельным решением) занимает особое место в истории спорта. Два сверхтехничных бойца устроили бешеную стратегическую катку, задрав высочайший темп с первых секунд. Трудно найти другой такой бой, где количество ошибок было сведено к абсолютному минимуму и где стоимость каждого удара и атаки были настолько высокими. Чтобы попасть по сопернику в том бою и Крузу , и Диллашоу приходилось совершать тонкий, сложный маневр, иначе удар было никак не довести — слишком неуловим и умен был каждый из них. Поединок стал вершиной футворк-концепции Круза, он стал первым, кто заставил всегда точного и выверенного Диллашоу только мазать (Ти Джей показал точность ударов в 26% - самая низкая отметка за всего его пяти раундовые бои).

Из-за травм у Круза появилось много свободного времени, за которое ему удалось найти себя в комментаторской работе. Стиль работы Доминика отличается от других бойцов-телевизионщиков. Он демонстрирует минимум эмоций, концентрируясь на сухом и точном анализе боя. Некоторые болельщики из-за этого называют Круза скучным, но на это у него есть сильный аргумент.

« Знаете, Ди Си часто подкалывает меня: «Дом, ты слишком серьезный, когда комментируешь бои. Будь попроще». Но я не могу быть попроще и расслабиться. Для меня это не игра. Когда вы видите Ди Си в предбоевую неделю, когда ему драться — он далеко не тот же самый весельчак. Когда он дрался с Джонсом или Миочичем, поверьте, я видел его перед этими боями, и он не подкалывал никого, не бросался шутками. Он был смертельно серьезен. И я также хочу быть серьезным, когда комментирую, потому что хочу показать мое уважение ко всем этим бойцам в карде.

Я хочу вести себя, как будто у меня самого бой. Любому из этих бойцов может прилететь хайкик в голову , или с ними может случиться то, что случилось недавно с Фрэнки Эдгаром. Для меня это не шутки, не игра. Я тщательно смотрю бои, изучаю все стили, потому что я знаю, что у каждого из этих бойцов на кону жизнь. Когда Фрэнки Эдгар упал на канвас, упал так, как упал — я был в ужасе. Ничего не мог сказать. Для меня все это не игра, я тщательно готовлюсь и всегда говорю правду", — объяснял свой стиль работы Круз в интервью Ариэлю Хельвани.

Однако, как это часто бывает, одна неудачная фраза может перекрыть гору качественно сделанной работы. 6 октября 2018-го в самый разгар поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором Круз — в моменте, когда Хабиб обрушал на соперника тяжелые удары в партере — выдал фразу: «Мне кажется, Конор изматывает Хабиба, принимая удары на себя. Он ждет, когда тот устанет». Партнер Круза по репортажу Джо Роган тут же парировал: «А мне кажется, его просто размазывают». Фраза Круза стала мемом, над ней смеялся даже сам Хабиб.

« Спорт-Экспресс» поговорил лично с Крузом на медиа-дне к UFC 259, обсудив его работу комментатором и некоторые славные моменты бойцовской карьеры.

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- В этом году пять лет с вашего боя против Ти Джея Диллашоу. На мой личный взгляд, это величайший бой в истории UFC. Пересматривали ли его? И есть ли ощущение гордости, что стали частью этого шедевра?

- Я очень горжусь этим боем. В том числе и потому, что в итоге его поймали на допинге, и он наверняка читерил и в нашем бою. Никогда не забуду, что сразу после боя он подошел ко мне и сказал: «У тебя хорошее кардио». Окей, это все, что тебе хочется сказать после пяти раундовой войны - что у меня хорошее кардио? Теперь мы понимаем, почему он это сказал. Но я горжусь тем боем, потому что в нем мне удалось стать настоящей версией себя. И я хочу воссоздать эту версию себя в эту субботу.

- Еще о кардио Ти Джея. В том бою он сделал где-то 50 попыток хайкиков, что-то в этом роде. Безумная цифра, а в ведь это очень энергозатратный удар. Вы во время боя не были удивлены такой выносливостью и объемом?

- Я всегда жду, что соперник будет в суперформе, будет суперменом. Именно поэтому я и сам довожу себя до этого уровня подготовки. Я готовлюсь к суперменам, Кинг-Конгам, к боям до смерти. Да, он абсолютно не устал в том бою , и теперь мы знаем, почему.

- Сегодня существует золотой стандарт Боя вечера в UFC — кровавая бойня и заруба. Вам не обидно, что такие бои публикой ставятся выше, чем такие, как ваш с Диллашоу, где не было крови и зарубы, но был стратегический шедевр?

- Да, есть такое. Думаю, у зрителя должно быть серьезное понимание того, что происходит в бою, только тогда он может что-то оценить. Если взять того же Ти Джея, он очень техничный боец, мы не можем закрывать на это глаза — он меняет стойки, смешивает лоукики с хайкиками, делает невероятные вещи. Наш бой был очень техничным, с высоким темпом, но все, что я могу сделать — это только виртуально обнять вас и поблагодарить за уважение к этому бою. Я тоже считаю его одним из величайших в истории спорта.

- Из всех ваших соперников — кого бы вы назвали самым умным бойцом?

- Думаю, Деметриус. У него самый высокий бойцовский интеллект среди всех, с кем я дрался. И он воспринимал меня очень серьезно. В отличие, к примеру, от многих ребят из Team Alpha Male — даже то го же Диллашоу. Он не воспринимал меня всерьез из-за моего простоя, операций на коленях. Деметриус же был очень хорошо готов, все учел, подготовил прекрасный план и вышел на бой с правильным настроем.

- Есть мнение, что Коди Гарбрандт выдал против вас выдающееся выступление в том числе и потому , что он был хладнокровен. А после вас он, мол, стал поддава ться эмоциям и и начал проигрыва ть . Вы согласны с такой позицией, или Гарбрандт делал с вами те же ошибки, что и потом с Диллашоу и Муньосом, но просто ему удалось избежать наказания?

- Коди следил за мной с детства. Смотрел все мои бои, изучал, а ведь я подрался со всей Team Aplha Male. То есть он наблюдал, как я бил одного его партнера за другим. Просто представьте, насколько глубоко он изучил меня, как часто сидел и визуализировал мой стиль, как его побить, что ему нужно делать, все эти нюансы. Со мной случилось то, что еще раз показывает всем — каково это быть чемпионом. Ты отдаешь людям лучшее и выводишь их на новый уровень, учишь их, они забирают у тебя все знания и идеи. И если ты не учишь всех вокруг, значит, ты не великий чемпион. Я был чемпионом долгое время, и все на мне выучились. Коди провел хороший бой, думаю, я выиграл два раунда, он три . Он действительно не поддавался эмоциям, я был в тот вечер даже более эмоционален.

(подпись к фото — сечка Круза после хайкика от Коди Гарбрандта)

Это был мой третий титульный бой за год, и я не мог сняться с него, потому что мне должны были заплатить крупнейший гонорар в моей карьере. У меня было травмировано плечо, в обеих моих ногах были пластины для сухожилий, это очень больно, и мне пришлось вводить себя в чрезмерно эмоциональное состояние, чтобы пройти этот лагерь и всю эту боль. В карде должна была драться Ронда Р о узи — одна из главных PPV-звезд UFC, как и Конор Макгрегор. И когда у тебя в карде такая звезда, ты должен понимать, что как чемпион — ты получаешь долю с PPV только владея поясом. И вот у тебя пояс, а в главном карде Ронда Р о узи, которая продаст огромное количество трансляций. Поэтому я принял этот бой, находясь в плохой форме, в такой, в которой не принимают бои за пояс. Я все равно верил, что смогу выиграть бой, и выиграл бы, если бы у меня был еще один раунд (судьи отдали Крузу первый и пятый раунды).

- Как вы думаете, в какой год у вас был абсолютный пик?

- Хороший вопрос. Даже не задумывался об этом. Может быть, [пик будет] в эту субботу вечером?

- Самый эмоциональный момент за время вашей работы комментатором?

- Когда я комментировал бои всех моих соперников — Ти Джея Диллашоу, Юрайи Фэйбера и мне нужно было говорить, насколько они хорошие бойцы, то да се. Очень тяжело было убрать свое эго бойца, не говорить об их слабостях, о своих боях с ни ми , а отмечать их сильные стороны, насколько они хороши. Очень тяжело было это сделать. Плюс последний турнир, на котор ом я работа л — когда Фрэнки Эдгар проиграл нокаутом Кори С а ндх а гену. Здесь был интересный опыт, потому что я впервые комментировал за месяц до собственного боя.

- У вас был такой момент, что, когда вы готовились к турниру как комментатор, разбирали конкретную пару бойцов и сразу пон имали , как закончится их бой? И потом прогноз-анализ стопроцентно подтвер ждался .

- В анализе к турниру я стараюсь сопоставить сильные стороны бойцов, чтобы потом понятно донести их зрителям. Но такие случаи были . Н апример, Джон Джонс — Даниэль Кормье, Конор — Хабиб, много всего. Там я очень точно раскрыл нюансы, которые в итоге сыграли. Но, например, благодаря бою Хабиба и Конора люди смеются надо мной из-за фразы: «Конор пытается измотать Хабиба, принимая удары на земле». Я не снимаю с себя ответственности за то, как я донес эту мысль, но должен пояснить, что имел в виду. Мохаммед Али часто в своих боях использовал тактику прижатия к канатам, принимая огромное количество ударов в блок, используя растяжку канатов, чтобы смягчить их. Потом эту тактику назвали rope-a-dope. В случае с Конором он понял, что не сможет встать из-под Хабиба, поэтому единственный шанс перекрыться блоком и ждать, когда появится микровозможность из-за того, что Хабиб захочет взять паузу и перевести дух. Но проблема оказалась в том, что Хабиб никогда не устает и не берет паузы.

- Ваша мама обладает красным поясом по т хэ кв о ндо, занимается БЖЖ, легендарная женщина. Что она вам говорит перед боями?

- Перед каждым боем мы с мамой молимся, обращаемся к высшей силе, Иисусу Христу. Просим, чтобы я был настоящей версией себя, благодарим за возможность. Как только мы помолились, я знаю, что готов к бою. А так — я маменькин сынок, это определенно так.