«У Сергея все хорошо, кроме психологического состояния». Интервью секунданта Павловича после поражения нокаутом

Артем Левин разобрал бой и рассказал, как русский богатырь чувствует себя сейчас.

Утром 12 ноября состоялся турнир UFC 295, в соглавном событии которого российский боец Сергей Павлович проиграл англичанину Тому Аспиналлу. Поединок завершился через 69 секунд после стартовой сирены — после того, как Аспиналл отправил Сергея в нокдаун и совершил несколько добиваний.

Сразу после боя «СЭ» связался с Артемом Левиным, который секундировал Павловича в поединке против Аспиналла. Также Левин работает тренером зала American Top Team, где Сергей готовился к этому бою. В интервью Левин рассказал о состоянии Павловича после поединка, об ошибках, о психологическом давлении со стороны англичанина перед боем и о многом другом.

— Как Сергей сейчас себя чувствует?

— Безусловно, расстроен. Если мы разбираем ментальную, психологическую точку зрения, то настроен он был позитивно и был уверен в своих силах. Сейчас другая сторона медали, когда что-то складывается не по плану, не так, как он хотел. Это была мечта всей его жизни. Естественно, он расстроен. Но он собран в том плане, что хочет реванш. Понятно, все так говорят после поражения. Как он говорит: «Нужно делать работу над ошибками. Я вернусь, я у него выиграю». Именно непосредственно Аспиналла, никому за спину не смотрит, а хочет именно этого реванша.

— В неделю боя казалось, что Сергей подходит в отличной форме, готовности. Так ли все было?

— Форма была хорошей, Сергей в любом случае готовился на замену к бою Миочич — Джонс, он поддерживал форму, именно физическая форма была нормальная. Тактико-техническая чуть-чуть другая под Джонса и под Миочича. Она была такая разносторонняя, разноплановая, потому что Миочич и Джонс — очень разные бойцы. И потом на коротком уведомлении выскочил Аспиналл. Но мы не можем судить о физической форме именно по бою, потому что бой был скоротечным.

Это наглядный пример, когда два панчера — Аспиналл не панчер, но его тоже так называют, — два тяжеловеса встречаются, когда все говорят, что любой удар может стать последним. Так и получилось. На первых секундах Сергей попал левым полубоковым, пошатнул, и кто-то уже думал, что вот оно, все. Но не подобрезал угол, а пошел за ним, не обрезал пространство. А потом в размене Аспиналл чиркнул, и бой, в принципе, закончился. Любой удар, донесенный до цели, стоил победы либо поражения. Форму мы не можем судить — в отличной, не в отличной.

Моя вина, что блок был не наработан. Это моя вина, я ее с себя не снимаю, хоть мы и отрабатывали, знали, мы контратаковали. Изначально я по своей стратегии думал: если бы я был Аспиналлом, что бы я делал? Двигался бы, постарался бы перевести в поздние раунды, бил бы каф-кики, типы. В принципе, он двигался, пугал, постоянно дергал и бил каф-кики. Но Сергей не встретил. Это проблема панчеров: когда они идут на таком винстрике, победной линии, они начинают верить в один удар. То есть «сейчас мне главное его донести». И забывают про другие аспекты боя. Я считаю, что в свое время и у Емельяненко была такая проблема, когда Федор поверил в своей удар.

Вопрос сейчас в другом: как Сергей выйдет из этого состояния, сколько он пробудет в этом стрессе, апатия будет ли у него после боя, либо он отдохнет и вернется быстрее в зал работать над ошибками. Верим в него, он человек разносторонний, в принципе работает над аспектами всеми: борьба, бокс, кикбоксинг — все это работает. Я не хочу в чем-то винить, я человек-максималист, я вижу свои недоработки, что моя ошибка, возможно, была. Поэтому лучше я не буду в чем-то осуждать Сергея, а возьму всю вину на себя — пусть хейтерские удары летят на меня, я их приму. Как ни крути, это самый наглядный пример. Это тяжелый вес, здесь каждый удар может стать решающим.

— В моменте, когда Сергей донес удар до Аспиналла, верил ли он в свой удар? Не создалось ощущение, что этого не было? Что он мог пойти и развить успех.

— Сейчас постфактум мы можем говорить, что он мог пойти. Я не любитель таких горячих добиваний, когда человек в легком потрясении, но может контратаковать. Я люблю, когда человек действует как снайпер: попал, потряс и потом обрезает угол и добивает последним единственным выстрелом. Единственное, что после того как он попал, он не подобрезал пространство. Возможно, нужно было кинуться добивать — сейчас мы можем это говорить. Но в бою я бы такое не посоветовал. Даже если бы он сейчас повторился, я бы сказал: не кипи, а смотри, обрезай углы и расстреливай.

— Мы помним, что Сергей в прошлых боях с Туивасой, Блейдсом пропускал удары, но держал их. А сейчас не получилось — это значит, что у Аспиналла такие тяжелые удары или он в нужное место попал (в висок. — Прим. «СЭ»)?

— Здесь не мне судить. Нокаута не было — [было] добивание. Для меня было удивлением, что Аспиналл на весах показал 119 кг, а обычно он выступает в 110. Что такое сила? Это скорость, помноженная на массу. Аспиналл — скоростной парень, попал в этом размене, видать, в нужное место. Говорить, что у Аспиналла нет удара, трудно. У него есть удар, хорошие победы нокаутами. Значит, попал в нужное время в нужное место.

— Понятно, что Сергей расстроен сейчас. Помните, о чем говорили, когда вернулись в раздевалку?

— С ним был главный тренер Андрей [Клопнев], я предпочитаю выдержать паузу, пока горячка эта. Даже сейчас не хочу разбирать поединок — голову пеплом уже поздно посыпать. Слова поддержки, естественно, сказал. Серега, как ни крути, тяжеловес еще молодой, поэтому все впереди. Вопрос в том, как ты делаешь работу над ошибками.

— Во время дуэли взглядов и прямо перед боем был такой момент — Аспиналл приобнимал Сергея. Со стороны англичанина это не было попыткой психологически поддавить?

— На самом деле, я это рассматриваю. Конкретно мое мнение — да. Я когда боксирую, у меня полное уважение к сопернику, но я не люблю этого панибратства, лишних обнимашек. Но я мог этим и сам пользоваться, это такая тактика — твой ожесточенный настрой можно сбить таким дружеским приобнятием. Если бы кто-то другой мне так сделал, я бы сказал: все объятия и слова после поединка, а сейчас мы с тобой по разные стороны баррикад. Я не исключаю... скорее, даже думаю, что у Аспиналла был такой момент попытки психологического давления. Как это сыграло на Сергее? Не думаю, что [как-то сыграло]. Сергей был в полной ментальной хорошей форме, здесь другой фактор сыграл. Но на кого-то могло и сработать.

— А в целом удивил Аспиналл, когда вживую на него смотришь?

— Не могу сказать, что удивил, что сделал что-то новое. Абсолютно что я думал, то он и делал. Единственное, что он был больше в районе живота, но масса распределилась по всему телу. Конкретно меня ничем не удивил, но результат боя удивил.

— Есть ли у Джонса шансы с Аспиналлом?

— У Джонса после долгой паузы был невнятный поединок с Ганом, и все. Что там было, мы даже не можем однозначно сказать. Мы о форме Джонса в супертяжелом весе больше ничего не можем сказать. Если мы возьмем Джонса, мотивированного в 205 (полутяжелом весе. — Прим. «СЭ»), то там вопросов не будет. А сейчас всякое может быть. Не думаю, что Джонс будет ярым фаворитом в этом поединке, если он случится. Хотя не думаю, что он случится.

Фото Скриншот из трансляции

— Если вспоминать прошлые бои Павловича не в UFC, а в Fight Nights, он будто действовал более разнообразно, ноги включал, даже бил хай-кики. А нет ли такого, что сейчас ему стоит это вспомнить, задействовать арсенал, который у него есть?

— Он хочет этого, интегрировать пытались. Но есть момент, когда человек шесть поединков заканчивает в первом раунде, то волей-неволей, какой бы у тебя ни был бойцовский IQ, или ты, наоборот, не уверен в своих ударах, ты начнешь верить, что ты поймал удачу, главное — донести удар. И ты будешь пытаться это сделать. Ножки у Сергея летят, я могу сказать как представитель тайского бокса, что я ни от кого из тяжей не чувствовал такого. Я даже не хочу ему держать пэды, потому что он пробивает пэды, то есть очень тяжелый. Но нужно залазить к Сергею в голову: одно дело — бить очень хорошо лапы, но когда он начнет это интегрировать это в боях, другой вопрос. Это вопрос к Сергею. Он не стоит на месте, он хочет, мы об этом разговариваем, но есть переключатель, когда человек верит в свой удар или прием. Как у Алексея Олейника. У него было, образно говоря: за пять раундов рано или поздно соперник со мной в партер упадет, а там я уже сделаю свою работу. Но не всегда идет все по плану.

— И вопрос по состоянию здоровья Сергея. Нужно ли было ему ехать в больницу?

— Нет, в больницу нет. Таких проблем нет, все хорошо, кроме психологического состояния. И то, я думаю, Сергей — мужик, который найдет в себе силы и сделает правильное решение достаточно быстро.