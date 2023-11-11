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Биография Вячеслава Борщева: русский парень переехал в США и танцует после побед в UFC

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Вячеслав Борщев.
Вячеслав Борщев.
Фото UFC Russia, Telegram
Боец ММА Вячеслав Борщев.
Вячеслав Борщев (справа).
Фото Global Look Press
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История яркого легковеса ММА, родившегося в Волгограде.

Вячеслав Борщев
Прозвище: Слава Клаус.
Дата рождения: 8 января 1992 года.
Место рождения: Волгоград, Россия.
Вид спорта: ММА.
Весовая категория: легкий вес (70 кг).
Рост: 180 см.
Размах рук: 175 см.
Размах ног: 105 см.
Статистика боев (рекорд в профессиональных ММА на май 2023 года): 7-3.

Детство и юность Вячеслава Борщева

Вячеслав Борщев родился в городе Волжский, который находится рядом с Волгоградом. Отец — Георгий Иванович Борщев, мама — Юлия Вячеславовна Мелкомукова. Семья проживала в Красноармейском районе Волгограда. Борщев рассказывал в интервью, что был рассредоточенным и плаксивым ребенком. При этом папа был уверен, что сын станет бойцом.

С 8 лет Вячеслав стал заниматься кикбоксингом. В секцию ребенка отвел отец: Борщев-старший считал, что в этом спорте у сына есть перспективы. Первым тренером будущего бойца UFC был Александр Сабельников. Вячеславу нравилось тренироваться и наносить удары. В любительских соревнованиях по юношам и юниорам он провел около 200 поединков. В 13-летнем возрасте мальчик получил разрыв хвоста и головки поджелудочной железы. Подросток мог оставить серьезные тренировки, но преодолел сложный этап и остался в спорте.

Борщев выиграл множество региональных соревнований и чемпионат России. В 2011 году 19-летний спортсмен взял золото чемпионата мира по кикбоксингу в К-1. Боец также выступал по профессионалам в кикбоксинге, где одержал 18 побед при двух поражениях.

В 22 года юноша завершил обучение по специальности «юрист» в Волгоградской академии МВД России.

Боец ММА Вячеслав Борщев.
Вячеслав Борщев (справа).
Фото Global Look Press

Спортивная карьера Вячеслава Борщева

В 2017 году Борщев переехал с семьей в США, чтобы пробиться в UFC и заработать деньги. Он вместе с родными поселился в Сакраменто (штат Калифорния, США). За первый год жизни в Америке россиянин заработал около 30 тысяч долларов.

Вячеслав стал ходить в зал боевых искусств Team Alpha Male. Секция воспитала ряд известных чемпионов UFC, включая Ти Джея Диллашоу и Коди Гарбрандта. Новичок познакомился с хозяином зала экс-чемпионом WEC Юрайей Фейбером и попросил его взять к себе. Россиянин отлично показал себя в спаррингах и начал развивать бойцовскую карьеру в смешанных единоборствах. Его взяли тренером в команду Team Alpha Male, где он обучал других спортсменов ударной технике. С 2018 года Вячеслав прописался в зале на постоянной основе.

В июне 2019 года Борщев дебютировал в профессиональных ММА. Слава Клаус техническим нокаутом победил американца Дэвида Маркеса на турнире Gladiator Shallenge в Калифорнии. Затем россиянин провел четыре поединка, в которых одержал три победы при одном поражении.

Вячеслав Борщев. «Либералы везде одинаковые. В России им не нравятся православные, в США — протестанты и баптисты». Слава Борщев: новый русский в UFC

Благодаря удачным выступлениям Борщев получил приглашение на турнир Dana White's Contender Series, который является отбором в UFC и проводится боссом лиги Даной Уайтом. Россиянин досрочно нокаутировал соперника из Шотландии Криса Дункана во втором раунде. Глава UFC остался впечатлен боем: Уайт тогда заявил, что увидел один из самых лучших первых раундов в истории ММА. В результате президент промоушена подписал полноценный контракт с Вячеславом.

В январе 2022 года Борщев провел дебютный бой в UFC. На турнире UFC on ESPN 32 в Лас-Вегасе (США) Вячеслав нокаутировал американца Дакоту Буша. После победы боец станцевал вприсядку русский народный танец вперемешку с лезгинкой. Для россиянина это традиционная фишка. При этом он признавался, что его любимым танцем является именно лезгинка.

В следующих трех боях Борщев дважды уступил единогласным решением судей и один раз одержал победу. В мае 2023 года Вячеслав сообщил, что получил новый контракт в UFC с «более приятными цифрами».

Борщев — Садыхов

В сентябре 2023 года UFC объявил, что Борщев примет участие в турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Соперником россиянина стал представитель Азербайджана Назим Садыхов. Перед поединком на «Мэдисон сквер гарден» Борщев в интервью «СЭ» в ответ на вопрос о возможности выйти с флагом России в октагон рассказал, что дерется за деньги в UFC.

«Как только я стал драться по профессионалам, я ни разу с флагом не выходил, — сказал Борщев «СЭ». — Объясню почему. Я когда был в национальной сборной, когда дрался за сборную России, для меня было большой гордостью выйти со своим флагом, потому что я представлял Россию. Сейчас я дерусь за деньги, опять же, мне не кажется это уместным. Я не дерусь за Россию, за православных. Я, может быть, представляю русских, но я не дерусь за них, я не хочу лицемерить. Я дерусь за деньги. Мне перестанут платить — я перестану драться. Поэтому в этом плане я не вижу смысла».

Вячеслав Борщев. «Дерусь в UFC за деньги, а не за Россию. Не хочу лицемерить». Честное интервью бойца UFC Борщева

Достижения Вячеслава Борщева

  • чемпион Европы по кикбоксингу в К-1 (2009)
  • чемпион мира по кикбоксингу в К-1 (2011)
  • чемпион России по кикбоксингу среди профессионалов (2015)

Личная жизнь Вячеслава Борщева

Вячеслав Борщев женат с 2015 года. Его супругу зовут Мария, с девушкой он познакомился во времена студенчества. Семья живет в городе Сакраменто (штат Калифорния, США). У пары есть двое детей: сын Борислав и дочь Майя.

На досуге боец UFC любит играть в видеоигры, например: Walking Dead от Telltale Games. Однако, как говорит сам спортсмен, у него очень мало свободного времени для игр.

Боец ММА Вячеслав Борщев с семьей.
Вячеслав Борщев с семьей.
Фото Соцсети

Сколько зарабатывает Вячеслав Борщев

По данным онлайн-портала Tapology, общие заработки Вячеслава Борщева в профессиональных ММА составляют около 112 тысяч долларов. Ранее MMA Fighting информировал, что российский боец получил 12 тысяч долларов после поражения от англичанина Марка Диакези на турнире UFC on ESPN 33. Британский портал The SportsDaily утверждает, что Борщев заработает примерно 28,5 тысяч долларов за поединок с Садыховым.

Стиль Вячеслава Борщева

Вячеслав Борщев — отличный ударник. Россиянин обладает неплохим нокаутирующим и точным ударом. Боец агрессивно работает по корпусу оппонента. Спортсмен мобилен и отлично передвигается в октагоне. Из слабых сторон эксперты отмечают его защиту от тейкдаунов (перевод в партер). Борщев является не самым сильным специалистом в данном вопросе.

Вячеслав Борщев. «В Волгограде сервис лучше, чем в Сакраменто. Кроме супервежливости тут нет ничего». Небанальный взгляд русского бойца UFC

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Вячеслав Борщев
Дана Уайт
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