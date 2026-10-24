UFC 333: расписание боев, полный кард, дата и время начала, где смотреть трансляцию

В субботу, 24 октября, в Абу-Даби состоится UFC 333 — один из главных турниров осени в смешанных единоборствах. В программе сразу два титульных поединка: Александр Волкановски встретится с Мовсаром Евлоевым, а Петр Ян проведет третий бой с Мерабом Двалишвили. В карде также выступят Александр Волков, Азамат Мурзаканов, Никита Крылов и другие российские бойцы.

Турнир начнется в 17.00 по московскому времени, основной кард — в 21.00. Прямой эфир будет доступен в России на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также в UFC Fight Pass. Рассказываем, где посмотреть UFC 333 в прямом эфире и записи, когда выйдут в октагон главные участники, кто считается фаворитом и в каком порядке состоятся все 14 поединков.

Где смотреть UFC 333 в России: прямая трансляция и бесплатный эфир

Российские болельщики смогут следить за UFC 333 по телевидению и в интернете. Основные официальные варианты просмотра — «Матч ТВ», «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и сервис UFC Fight Pass.

Расписание трансляций по московскому времени:

Где смотреть Начало трансляции Условия «Матч! Боец» 17.00 По условиям доступа к телеканалу «Матч ТВ» 19.00 Федеральный телеканал matchtv.ru По расписанию вещателя Онлайн-эфир, доступность зависит от условий показа UFC Fight Pass 17.00 По подписке

Где бесплатно посмотреть UFC 333

Основной вариант бесплатного телевизионного просмотра — федеральный канал «Матч ТВ», который начнет показ в 19.00 мск.

Эфир «Матч ТВ» также можно искать через сервисы «Кинопоиск» и Okko при наличии доступа к ретрансляции федерального канала.

Для тех, кто планирует смотреть соревнования с самого начала, подойдет UFC Fight Pass и телеканал «Матч! Боец». Здесь покажут ранние прелимы с 17.00, предварительный кард с 19.00 и основной с 21.00 мск.

На «Спорт-Экспрессе» будет доступна онлайн-трансляция. В ней можно следить за ходом боев, ключевыми событиями и результатами российских участников.

Александр Волкановски. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Во сколько начнется UFC 333: расписание турнира 24 октября

UFC 333 пройдет на «Этихад Арене» (Etihad Arena), расположенной на острове Яс в Абу-Даби, ОАЭ.

Вечер разделен на три части. Первыми выйдут участники раннего предварительного карда, затем состоятся прелимы, а в заключительной части пройдут пять основных поединков, включая две титульные встречи.

Часть турнира Время начала по Москве Ранние прелимы 17.00 Предварительный кард 19.00 Основной кард 21.00 Ян — Двалишвили После предыдущих боев основного карда Волкановски — Евлоев Последний поединок вечера



Отдельное внимание стоит обратить на время начала главных боев. В качестве предварительных ориентиров указаны 22.30 для встречи Яна с Двалишвили и 23.00 для боя Волкановски с Евлоевым.

Мовсар Евлоев. Фото Getty Images

Когда бой Мовсара Евлоева и Александра Волкановски

Россиянин Мовсар Евлоев проведет самый важный поединок в своей карьере. В главном событии UFC 333 он попытается отобрать чемпионский пояс в полулегкой весовой категории у австралийца Александра Волкановски.

Бой Евлоев — Волкановски пройдет 24 октября и завершит программу основного карда, который начнется в 21.00 мск. Ориентировочное время главного поединка — около 23.00, но точный выход бойцов заранее не гарантирован.

Евлоев — Волкановски: статистика и сравнение

Показатель Александр Волкановски Мовсар Евлоев Страна Австралия Россия Возраст 38 лет 32 года Победы 28 20 Поражения 4 0 Рост 168 см 170 см Весовая категория Полулегкий вес Полулегкий вес Статус Чемпион UFC Претендент, № 1 рейтинга

Волкановски вернул чемпионский титул в апреле 2025 года, когда победил Диего Лопеса на UFC 314. В январе 2026-го австралиец вновь оказался сильнее бразильца, защитив пояс единогласным решением судей.

Евлоев, напротив, еще не знает поражений в профессиональных ММА. В марте 2026 года он одержал победу над Лероном Мерфи и укрепил позиции главного претендента в полулегком дивизионе.

Взвешивание Евлоева и Волкановски перед UFC 333

23 октября оба участника титульного поединка успешно прошли официальную процедуру взвешивания.

Александр Волкановски — 65,54 кг.

Мовсар Евлоев — 65,77 кг.

Оба бойца уложились в установленный лимит чемпионского поединка. Проблем с допуском к титульной встрече не возникло.

Мераб Двалишвили против Петра Яна. Фото Getty Images

Петр Ян — Мераб Двалишвили 3: когда следующий бой россиянина и где смотреть

Петр Ян впервые за долгое время выйдет в октагон 24 октября. Россиянин проведет первую защиту чемпионского титула в легчайшем весе после возвращения пояса в декабре 2025 года.

Его соперником снова станет грузин Мераб Двалишвили. Для бойцов это третья встреча, и на данный момент счет в их противостоянии равный — 1-1.

Поединок Ян — Двалишвили состоится в соглавном событии UFC 333, непосредственно перед встречей Евлоева и Волкановски.

Начало основного карда — 21.00 мск. Ориентировочное время боя Петра Яна — около 22.30 по Москве, но возможны изменения из-за продолжительности предыдущих встреч.

История боев Яна и Двалишвили

Впервые спортсмены встретились в марте 2023 года. Тогда Двалишвили одержал победу единогласным решением судей. Грузин сумел навязать высокий темп и постоянно угрожал сопернику борьбой.

Реванш состоялся в декабре 2025 года на UFC 323. На этот раз сильнее оказался Ян: судьи присудили ему победу со счетом 49-46, 49-46 и 48-47. Россиянин вернул себе чемпионский пояс и прервал продолжительную победную серию Двалишвили.

Третья встреча определит, кто выйдет вперед в их противостоянии.

Показатель Петр Ян Мераб Двалишвили Страна Россия Грузия Возраст 33 года 35 лет Рекорд 20-5 21-5 Рост 170 см 168 см Весовая категория Легчайший вес Легчайший вес Статус Чемпион UFC Претендент

На официальном взвешивании 23 октября оба спортсмена показали вес 61,2 кг.

Александр Волков и Ризван Куниев. Фото Кадр из трансляции

UFC 333: полный кард участников и порядок всех боев

В программу турнира включены 14 поединков. Пять состоятся в основном карде, четыре — в предварительном, еще пять — в ранних прелимах.

Основной кард UFC 333 — с 21.00 мск

Бой Весовая категория Александр Волкановски — Мовсар Евлоев Полулегкий вес, титульный бой Петр Ян — Мераб Двалишвили Легчайший вес, титульный бой Лонэ Кавана — Рамазан Темиров Наилегчайший вес Александр Волков — Ризван Куниев Тяжелый вес Аарон Пико — Лосене Кейта Полулегкий вес



Порядок в таблице приведен от главного поединка к открывающему. Первым в рамках основного карда должен пройти бой Пико и Кейта, заключительным — Волкановски и Евлоева.

Предварительный кард — с 19.00 мск

Бой Весовая категория Азамат Мурзаканов — Доминик Рейес Полутяжелый вес Никита Крылов — Абдул-Рахман Яхьяев Полутяжелый вес Абус Магомедов — Кэмерон Роустон Средний вес Грант Доусон — Нурулло Алиев Легкий вес



Ранние прелимы — с 17.00 мск

Бой Весовая категория Колби Тикнесс — Асаф Чопуров Легчайший вес Абубакар Вагаев — Джейкоб Малкун Средний вес Боладжи Оки — Даниэль Сантос Полулегкий вес Коди Стил — Ноа Гуньон Легкий вес Ясмин Лусиндо — Николь Кальяри Минимальный вес, женщины

Все российские бойцы на UFC 333: кто выступает и с кем дерется

У российских болельщиков будет сразу несколько причин следить за турниром. Кроме двух чемпионских боев с участием Евлоева и Яна, в Абу-Даби встретятся друг с другом два российских тяжеловеса, а также выступят представители полутяжелого и других дивизионов.

Александр Волков — Ризван Куниев

Один из самых необычных поединков UFC 333 — встреча двух россиян в тяжелой весовой категории.

38-летний Александр Волков обладает значительным опытом выступлений на высшем уровне. В его послужном списке 40 побед и 11 поражений. В мае 2026 года он выиграл у Валдо Кортеса-Акосты единогласным решением судей.

Куниев представляет новое поколение претендентов тяжелого дивизиона. Перед турниром его рекорд составляет 14 побед, три поражения и одну ничью, не считая одного несостоявшегося боя. Россиянин получил шанс значительно улучшить свои позиции в чемпионской гонке.

Волков выше соперника на восемь сантиметров — 201 против 193. При этом Куниев тяжелее: на официальном взвешивании он показал 120,2 кг, Волков — 116,1 кг.

Бой пройдет в основном карде, который стартует в 21.00 мск. Предполагаемый выход спортсменов — после первого поединка основной программы. Фактическое время будет зависеть от хода турнира.

Азамат Мурзаканов — Доминик Рейес

Мурзаканов встретится с американцем Домиником Рейесом в полутяжелом весе.

Для россиянина этот поединок имеет особое значение. Весной 2026 года его продолжительная беспроигрышная серия завершилась поражением техническим нокаутом от Пауло Косты. Теперь Мурзаканову необходимо вернуться на победный путь.

Рейес, напротив, подходит к турниру после успеха в бою с Джонни Уокером. Американец значительно выше соперника: 193 см против 178 см. Одной из главных интриг станет противостояние ударной мощи россиянина и преимуществ Рейеса в габаритах.

Никита Крылов — Абдул-Рахман Яхьяев

Еще один российский представитель полутяжелого дивизиона, Никита Крылов, встретится с непобежденным Абдул-Рахманом Яхьяевым, выступающим под флагом Турции.

Крылов провел более 40 профессиональных поединков и обладает большим опытом, но в июле 2026 года уступил Роберту Уиттакеру техническим нокаутом.

Яхьяев выиграл все десять профессиональных боев. Его сильная сторона — способность завершать встречи досрочно. Для молодого бойца победа над опытным соперником станет важным шагом в карьере.

Кто еще из россиян выступит в Абу-Даби

В ранних прелимах запланированы бои Абубакара Вагаева с Джейкобом Малкуном и Асафа Чопурова с Колби Тикнессом.

Для Чопурова это дебют в UFC. Россиянин подходит к встрече с девятью победами без поражений. Вагаев, напротив, уже накопил значительный опыт в профессиональных единоборствах.

За ними можно следить с самого начала соревнований — с 17.00 мск.

Александр Волков. Фото Getty Images

Что показало взвешивание UFC 333: все ли бойцы сделали вес

Официальное взвешивание участников прошло 23 октября.

Главные новости для российских болельщиков положительные: Мовсар Евлоев, Петр Ян, Александр Волков и остальные участники ключевых поединков успешно уложились в необходимые лимиты.

Оба чемпионских боя пройдут на заявленных условиях. Волкановски и Евлоев подтвердили готовность бороться за пояс в полулегком весе, Ян и Двалишвили — в легчайшем.

Не обошлось и без нарушения регламента. Бразильянка Николь Кальяри, которая должна встретиться с Ясмин Лусиндо, превысила разрешенный вес. Поединок сохранен в карде, но пройдет в согласованной весовой категории. Кальяри также лишится 30% гонорара в пользу соперницы.

Всего на турнире запланированы 14 боев с участием 28 спортсменов.

UFC 333: результаты всех боев, победители и итоги турнира

Результаты UFC 333 станут известны по ходу турнира 24 октября. Первые поединки начнутся в 17.00 мск, а заключительные встречи состоятся в рамках основного карда после 21.00.

Важнейшие результаты для российской аудитории — титульные бои Волкановски — Евлоев и Ян — Двалишвили, а также встреча двух российских тяжеловесов Волков — Куниев.

После завершения каждого поединка на этой странице можно будет узнать победителя, способ завершения боя, раунд и время остановки либо судейское решение.

Азамат Мурзаканов. Фото Getty Images

Где смотреть UFC 333 в повторе, видео боев и лучшие моменты

Те, кто не сможет посмотреть UFC 333 в прямом эфире, смогут воспользоваться официальными записями турнира.

UFC Fight Pass предусматривает доступ к повторам соревнований. Конкретные сроки появления записи и доступность отдельных боев зависят от условий сервиса и региона просмотра.

Также после турнира могут быть опубликованы официальные видео лучших моментов, финишей и интервью победителей на ресурсах UFC и российских вещателей.

Частые вопросы о UFC 333

Во сколько UFC 333 по московскому времени?

Ранние предварительные бои начнутся в 17.00, прелимы — в 19.00, основной кард — в 21.00 мск.

Когда начнется бой Евлоева с Волкановски?

Он станет последним поединком турнира. Ориентир — около 23.00 по Москве, однако точное время зависит от продолжительности предыдущих боев.

Во сколько выйдет Петр Ян против Мераба Двалишвили?

Третий поединок Яна и Двалишвили пройдет перед главным событием вечера. Ориентировочное начало — около 22.30 мск.

Где смотреть UFC 333 онлайн?

Официальные варианты — UFC Fight Pass, сайты российских вещателей и доступные онлайн-трансляции телеканалов «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Можно ли смотреть UFC 333 бесплатно?

Показ с 19.00 мск заявлен на федеральном «Матч ТВ». Возможность бесплатного просмотра через интернет зависит от условий вещателя.

Кто дерется в главном бою UFC 333?

Чемпион полулегкого веса Александр Волкановски проведет защиту титула против непобежденного россиянина Мовсара Евлоева.

Кто фаворит боя Евлоев — Волкановски?

В актуальных предтурнирных букмекерских оценках шансы бойцов практически равны. Явного фаворита нет.

Кто победил на UFC 333?

На момент подготовки материала бои еще не состоялись. Итоги турнира и результаты российских участников будут доступны после завершения соответствующих поединков.

Когда появится повтор UFC 333?

Официальную запись турнира можно будет искать на UFC Fight Pass. Время появления видео и доступность в России необходимо уточнять у правообладателя.