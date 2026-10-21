«Они всей командой дрожат!» Куниев и Волков поссорились перед боем

Обстановка в Абу-Даби накаляется.

Казалось, что бой Александра Волкова и Ризвана Куниева на UFC 333 пройдет «на уважении». Ризван даже как-то сказал, что ему очень понравилось спарринговать с Александром год назад — что тот работает аккуратно и при этом может чему-нибудь научить. Но спокойствие было нарушено — Куниева разозлило, как Волков отозвался о нем в двух интервью.

Волков: «Успехи Куниева были связаны со стероидами»

Волков — в интервью «СЭ», 20 октября: «Вы же хотите какой-нибудь интриги, чтобы я сказал что-то такое? Если скажу, что все нормально, взаимное уважение, вам же неинтересно будет, правильно? Дело в том, что была пара ситуаций, когда я бил калф-кики, а он попросил через тренера их не бить, потому что они наносили урон. Мне это передали, и я больше не бил калф-кики. Я обычно на спаррингах не прошу людей так делать. То есть как будто бы есть такой момент, что ему не очень нравится переносить боль. Может, у него была травма, сложно сказать. А так мы спарринговали, тренировались вместе. У меня были свои задачи, у него — свои. Не было такого, чтобы мы старались побить друг друга. Каждый работал над своими задачами».

Волков — в интервью MMA Junkie, 20 октября: «Я не хочу говорить о нем плохо, потому что уважаю его как человека и лично с ним знаком. Но после того, как он пришел в наш зал, тренировался вместе со мной, а затем согласился на бой против меня, я должен сказать некоторые вещи, которые считаю правдой. Мы знаем, что его уволили из PFL за использование стероидов и других препаратов, повышающих спортивные результаты. Именно с этим были связаны его успехи. Я не уверен, что без них он способен конкурировать со мной, поэтому совершенно не переживаю».

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Куниев: «После боя они будут думать: «Как же хорошо, что это все закончилось»

Реакция Куниева последовала 21 октября — на так называемом медиадне (это когда бойцы сидят за столом с микрофоном и отвечают на вопросы журналистов, по сути это пресс-конференция):

«Только достаю телефон, смотрю — «Ушатайка» дала интервью Волкова. (Цитирует Волкова.) «Была пара ситуаций, когда я бил калф-кики, а Куниев попросил через тренера их не бить». Вот такие запросы он делает, чтобы вывести меня из себя. Но это у него не прокатит».

(Снова цитирует Волкова.) «Как будто есть такой момент, что ему не очень нравится переносить боль». Парень явно лукавит. Кому в эту субботу будет больно — еще увидим.

[Волков сказал, что успехи были связаны с употреблением допинга?] Сейчас конец 2026 год. Это было в начале 2023-го. Сейчас будем вспоминать, что было три-четыре года назад? Будем вспоминать, что я сделал с Кертисом Блейдом недавно и что Кертис Блейд [сделал с ним]? Они пять раундов дрались, и он [Блейдс] в стойке перебивал его, переводил, просто издевался над ним. Борец вольного стиля.

Я видел его [Волкова] здесь, в коридоре, видел, как он мандражирует. Они всей командой мандражируют. Обиду еще какую-то включает. Сегодня он всячески пытается зайти мне в голову, как Павловичу, но ему это не удастся.

Он подключает Рэя Сефо, с которым я готовился на заключительном этапе подготовки к Алмейде, он мне лапы держал. Они все мандражируют. Он говорит про «Паррада», этот зал в Лас-Вегасе. Я там был в первый раз шесть лет назад — когда его [Волкова] там вообще не было. Он обиду еще какую-то включает. У меня нет его номера телефона, мы не общаемся, я не спрашиваю у него: «Как дела?» Вижу, как они дрожат всей командой. После боя они будут думать: «Как же хорошо, что это все закончилось».

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Волков: «Они ходят толпой, это небезопасно, я даже переехал в другой отель»

Примерно через полчаса после пресс-конференции Куниева мы записали интервью с Волковым. Ему понравилось, что Ризван включил трешток. «Вам так точно будет интереснее», — улыбнулся Волков. На вопрос, мандражирует ли он, дрожит ли при виде Куниева, Александр ответил:

«Если он так считает, это хорошо. Мандражируем, конечно. Надеюсь, они тоже немножко мандражируют. Я на это тоже рассчитываю. Конечно, мандражируем. Он же большой парень, сильный. Они еще ходят толпой все. Как команда Хабиба, но они там все тяжеловесы. Это небезопасно. Я даже в другой отель переехал, чтобы чувствовать себя в безопасности немножко. Когда я их увидел, я чуть не обосрался».

Бой Волкова и Куниева — показательный пример, как огонь может вспыхнуть из-за далеко не самых обидных слов в интервью.