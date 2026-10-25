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Петр Ян в цифрах. Самый атакуемый борцами боец в истории UFC, лучший по чемпионским раундам

Никита Горшенин
Корреспондент
Петр Ян наносит удар Мерабу Двалишвили в поединке на UFC 333.
Фото AFP
Зверь.

Петр Ян снова победил Мераба Двалишвили и обновил свои рекорды.

Собираем их для нашей рубрики «В цифрах».

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В 6 пятираундовых боях из 7 выигрывал чемпионские раунды

Ян — король 4 и 5 раундов. Он проиграл их только в одном бою из 7 — первом против Мераба. Ни у одного другого бойца в ростере UFC нет такого процента побед в чемпионских раундах (среди тех, кто провел 7+ боев).

Самый атакуемый борцами боец в истории UFC

Ян встретил 227 попыток тейкдауна за 17 боев в UFC. В среднем ему делают 13,35 попытки за бой. С большим отрывом — больше всех в истории дивизиона среди тех, кто провел 10+ боев в UFC. Защитился он от 199 попыток. Среднее время нахождения в завязке очень маленькое — не более 7-10 секунд. Ян быстро встает, разрывает и очень опасно бьет из завязок, очень хорошо дерется вблизи.

Петр Ян.Выдающийся бой Петра Яна. Проиграл первые два раунда, а потом разобрал Двалишвили

Если бы Ян просто разрывал завязки с Мерабом и возвращался на среднюю и дальнюю дистанции (как ДДС во втором бою с Веласкезом), он бы разгромно проиграл. Только за счет того, что он бился в завязках, наносил удары, оставался на ближней и не позволял Мерабу восстанавливать силы после борьбы, он измотал и победил.

Мераб провел 136 попыток тейкдаунов Яну за три боя. 49 попыток в первом бою и 58 в третьем — исторические рекорды UFC. Петр защитился от 118 из 136. 86,66% защиты. Среднее время удержания в завязке — 7 секунд.

Фото AFP

Больше всего бонусов за «Бой вечера» в истории дивизиона

Редчайший случай, когда лучший боец в истории дивизиона еще и самый зрелищный.

Петр Ян - 5 бонусов за «Бой вечера»

Мераб Двалишвили - 4

Педро Муньос - 4

Доминик Круз - 4

Брэд Пикетт - 4

Фото AFP

Близок к первому месту по количеству побед в титульных боях дивизиона

Ти Джей Диллашоу - 5 побед в титульных боях легчайшего веса UFC

Доминик Круз - 5

Петр Ян - 4

Мераб Двалишвили - 4

Ренан Барао - 4

Алджамейн Стерлинг - 4

Надо сказать, что Крузу UFC засчитали одну победу в WEC, что не совсем правильно. Да, компания была поглощена UFC, но выступление в UFC — это совсем другое.

Петр Ян.«Готов драться с любым — Сонг Ядонг, Кинг Конг». Что говорили после исторического боя Яна и Двалишвили

Третье место по количеству нокдаунов в истории веса

Марлон Вера - 16 нокдаунов

Монтел Джексон - 14

Петр Ян, Коди Габрандат - 11

Петру Яну не засчитали нокдаун апперкотом с Фигередо, но было явное падение от удара. Ронять Ян стал гораздо реже, чем в первой половине карьеры, но и оппозиция стала гораздо сильнее. То, что выдержал Мераб, не выдержали бы 90% бойцов.

Фото AFP

Вернул пояс через самый большой промежуток в истории мужских титульных боев

Победив Мераба в прошлом году, Ян совершил редкий камбэк - вернул пояс спустя почти пять лет.

Пётр Ян - через 4 года и 9 месяцев вернул абсолютный пояс UFC

Жорж Сен-Пьер - 4 года

Джон Джонс - 3 года и 1 месяц

Доминик Круз - 3 года

Петр единственный в этом списке, кто, вернув пояс через такой срок, смог защитить против настоящего топа. Джонс защитил против 42-летнего Миочича на четырехлетнем простое.

К этому стоит добавить, что Ян после трех поражений подряд снова вышел на длинную победную серию, 5+ боев. Очень редкий случай, когда длинная победная серия (7 боев) прерывается 2-3 поражениями и затем строится новая.

Петр Ян.«Мне хотелось блистать». Петр Ян — о победе над Двалишвили, шортах и возможном бое с Волкановски

Больше всего значимых ударов в истории дивизиона

Петр Ян — 1584

Мераб Двалишвили - 1380

Педро Муньос - 1358

Марлон Вера - 1357

Яна нельзя назвать классическим объемщиком, но он бьет немало — по 5,16 значимого в минуту, и бьет очень жестко. Редкий тип бойца.

Фото AFP

Оборвал самую длинную победную серию в истории нижних легких весов

Серия Мераба в 14 побед подряд была самой длинной в истории полулегкого, легчайшего и наилегчайшего весов. Представьте, какой прорыв в истории дивизиона совершил грузин, если вторая по длине серия — 8 побед подряд Баутисты — настолько короче!

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC 333
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