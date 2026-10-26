От лучшей обороны РПЛ до провала. История Артиги в «Рубине» бесславно завершилась

Замена Рашида Рахимова на испанца себя не оправдала.

Последние четыре матча «Рубина» закончились четырьмя поражениями с общим счетом 1:11. Побед же у казанцев в РПЛ не было с 31 августа. Но очевидный кризис с точки зрения результата является не единственной проблемой казанцев, ведь сам футбол команды Артиги в текущем сезоне выглядит безобразным. Испанский специалист уволен, не проработав в Казани и года. А ведь еще весной казалось, что Франк на правильном пути.

Что пошло не так у Артиги в этом сезоне? Давайте разбираться.

Рахимов был прав?

Разговор о деятельности испанца в Казани невозможно вести вне контекста работы Рашида Рахимова. Он был уволен в январе, когда команда шла на седьмой строчке. Увольнение значимой фигуры в истории клуба произошло не на фоне результатов, а из-за слишком блеклого футбола. Приглашение Артиги вместо стабильного Рахимова изначально выглядело рискованным шагом. В итоге испанец глобально не смог на постоянной основе освежить игру, к тому же допустил просадку результатов в первой половине нового сезона. Но лежит ли только на тренере вина за все происходящее? Кажется, Франка настигли все те же проблемы, которые мешали и Рашиду Маматкуловичу на протяжении всего казанского отрезка карьеры, — ограниченность ресурсов. Почти все три года экс-наставник команды требовал усиления и постоянно говорил о дефиците классных игроков под большие задачи. Летом 2023 года, то есть перед первым полноценным сезоном, Рахимову купили игроков на 9 миллионов евро, но больше всего выделяются Даку, Иву и Вуячич — все трое в итоге стали лидерами своих линий на несколько лет вперед. И по факту на этой базе «Рубин» стабильно боролся за середину таблицы три сезона кряду. Но больше таких эффективных закупок в Казани и близко не было.

При этом что от Франка Артиги, что от Рашида Рахимова ждали прорыва с точки зрения результата, ведь «Рубину» по статусу положено биться за место в топ-6. Но на деле оба наставника стали заложниками текущих возможностей клуба и не смогли обеспечить прогресс команды. Причем испанцу не повезло с этим еще больше, ведь летом он потерял Даку — самого ценного форварда «Рубина» за долгие годы. В конечном итоге увольнение Артиги чем-то напоминает уход предыдущего тренера годом ранее.

Все то же самое: высокие амбиции, слабое усиление новичками, игровые проблемы, связанные в первую очередь с атакой. Разве что при Рахимове результаты были лучше. После двенадцати туров «Рубин» имеет в своем активе всего 12 очков и вплотную граничит с зоной стыковых матчей. Год назад на этом отрезке команда набрала 18 очков, занимая седьмую строчку, да и забивала побольше.

Поэтому сейчас можно делать объективные выводы: приглашение испанца оказалось ошибкой, команда не стала лучше ни по результатам, ни по зрелищности. Дела стали даже хуже. Напоминаем про ноль побед в чемпионате за два месяца осени. Выходит, Рахимов был прав: нельзя с нынешним составом «Рубина» сделать качественный скачок и построить яркую игру первым номером? Свое седьмое-восьмое место команда бы занимала и при прошлом тренере. Год при Артиге можно отправлять в мусорную корзину.

Франк Артига. Фото Федор Успенский, «СЭ»

А начиналось так красиво!

Мы знаем неутешительный итог работы Франка Артиги, хотя не стоит обесценивать начало истории. Зимой и весной казанцы менялись на глазах. Команда обыгрывала лидеров, играла системно и осмысленно, а невероятная оборона наверняка пробуждала в сердцах болельщиков ностальгические чувства по золотым временам Курбана Бердыева. В общем, во второй половине сезона 2025/26 казанцы преобразились, из-за чего многие поспешили сделать преждевременные выводы о мощной работе нового тренерского штаба. «Рубин» ожил абсолютно неожиданным образом, ведь Артига особо даже не менял схему. Команда играла в три центральных защитника, как и при Рахимове, но демонстрировала более свежий футбол. Хотя явные изменения в зимнюю паузу-2026 все же произошли.

Во-первых, в Казани стало на одного креативного футболиста больше. Перед самым стартом весенней части Артиге купили качественного игрока группы атаки в лице Грипши. «Астане» отдали за албанца скромные 400 тысяч евро, но именно этот переход во многом запустил положительные изменения в игре. Грипши сходу стал мотором команды и добавил линии атаки недостающей искры. Атакующий полузащитник не боялся идти в обводку и регулярно совершал острые передачи на партнеров. Также почти все результативные действия игрока (1+4) принесли команде очки в турнирной таблице. На счету албанца: победные ассисты в играх с «Балтикой» и «Динамо», еще одна важная голевая передача в ничейном матче с «Акроном» и гол «Краснодару», который позволил казанцам переиграть действующего чемпиона со счетом 2:1. Стоит признать, что по весне Грипши затмил даже Даку и стал новым лидером команды, на котором держался еще и фирменный выход в быстрые контратаки. «Рубину» повезло заполучить нового игрока в шикарной форме, ведь уже в новом сезоне Грипши очень сильно сдал физически и статистически, что негативно сказалось на действиях казанцев в атаке. Здесь прослеживается прямая связь между хорошей формой конкретного футболиста и качественной игрой команды.

Во-вторых, испанский специалист все же немного поменял тактические принципы. Да, фактически казанцы продолжали выходить с тройкой центральных защитников и мобильными флангами, однако Артига убрал опцию игры в два форварда. Рахимовский «Рубин» часто выходил в связке с двумя нападающими при схеме 5-3-2. Как правило, Даку шел в комплекте с кем-то. А вот у Артиги акцент сместился в пользу флангов, а число форвардов в модели игры сократилось до одного. Излюбленные 3-4-3 освежили коллектив, в центре стало больше плотности, что повлияло и на улучшение оборонительных действий, и на прогресс атаки. Можно сказать, что Артига пытался избавиться от очевидной дакузависимости, ведь теперь Мирлинд уже не являлся главной опасностью в нападении. На место центрального форварда вполне успешно мог встать другой футболист.

Так, в 21-м туре «Рубин» разгромил «Локомотив» со счетом 3:0, а неделей ранее удалось переиграть «Краснодар». В обоих матчах отсутствовал Даку, его роль на острие прекрасно исполнили Сиве и Грипши, а команда забила в ворота топ-клубов пять мячей! Следует сказать и об улучшении игры в обороне. Весной команда выдала серию из четырех сухих матчей подряд, а вместе с этим в промежутке с 20-го по 30-й тур пропустила всего 6 мячей (4 из них в двух последних встречах). Тесленко вовсе провел индивидуально очень сильный сезон, став третьим игроком лиги по выигранным единоборствам.

Буквально все компоненты во второй половине сезона 2025/26 говорили о стремительном прогрессе команды. Казалось, что Артиге с ходу удалось построить боеспособную команду на базе наработок прошлого тренера: «Рубин» выглядел перспективно и вновь стал производить впечатление конкурентоспособного коллектива, который способен бороться с грандами за высокие места. Так казалось, пока не наступил новый чемпионат.

Мирлинд Даку. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Мемы про 1:1

Нынешнее лето стало для казанцев крайне неудачным. Испанский тренер не дождался обещанного усиления. Ряд переходов сорвался, в том числе Ивана Олейникова, что вообще обернулось громким скандалом. В итоге трансферное окно ограничилось недорогими точечными приобретениями, казанцы взяли Иванова («Зенит-2»), Игнатьева («Спартак» Кс), Урозова («Динамо» Самарканд), Бабаева («Динамо»), итальянца Сальседо (без клуба), Самошникова («Спартак»). На новичков «Рубин» потратил чуть больше миллиона евро, что кажется слишком скромным для претендента на топ-6. Продажа Даку принесла клубу одиннадцать миллионов, однако эти деньги так и не потратили должным образом. Финансово сделка выглядит выгодной, но из-за нее значительно ослабла атака. Уже в августе Артига не скрывал разочарования и в открытую заявлял, что не ждет никакого усиления.

Уход Даку стал для команды поворотным моментом, который сказался на качестве футбола. Вопрос о продаже албанской звезды был актуален все последние трансферные окна, ведь еще летом 2025 года Даку практически перебрался в Санкт-Петербург, но переход не состоялся. Поэтому клуб заранее готовил замену — Сиве подписали как раз в разгар саги с «Зенитом». Но в долгосрочной перспективе расчет на новичка не оправдался. В 29 матчах РПЛ Сиве отличился всего 5 раз, а в нынешнем сезоне, получив статус основного форварда, забил три мяча в десяти играх. Форвард не успел адаптироваться, Шабанхаджай надолго выбыл из-за травмы, Грипши потерял форму. Другие кандидаты на замену Даку либо отказывались ехать в Россию, либо не устраивали тренера, либо требовали слишком многого. Таким образом, линия атаки так и осталась нерешенной проблемой. Кадровый дефицит в нападении, очевидно, сказался на качестве всей атакующей игры команды.

В двенадцати турах «Рубин» забил всего 12 голов — хуже только у «Факела». Казанцы не умеют дожимать оппонентов и не могут реализовать свои немногочисленные моменты, что провоцирует частые потери очков.

Главный символ осени — серия ничьих 1:1. Шесть из двенадцати матчей чемпионата казанцы завершили именно с таким счетом. Это не просто неудачное совпадение, а отражение системной проблемы. Команда испытывает огромные трудности в созидании, но при этом пропускает буквально в каждом матче. На слабый сезон накладываются еще и резкие спады формы лидеров во всех линиях. Гораздо менее надежным стал Вуячич. В важном матче с «Крыльями Советов» защитник оформил автогол и привез пенальти — казанцы проиграли конкуренту на своем поле и опустились практически в зону вылета.

Обострившиеся проблемы в обороне можно было бы перекрыть яркой игрой впереди, но, как мы уже сказали выше, у команды просто отсутствует ресурс, чтобы забивать больше. При этом и удержать преимущество не получается. Весенняя модель, состоящая из надежной обороны и эффективных фланговых контратак, абсолютно перестала работать. К осени казанский клуб стал показывать едва ли не самый пустой футбол среди всех команд Премьер-лиги. Провалы коснулись даже матчей Кубка, в рамках которого команда получила 0:5 от «Родины» и на своем поле была уничтожена «Оренбургом» 1:4. Все это привело к отставке Артиги.

Посмотрим, что получится у Олега Кузьмина, но есть ощущение, что «Рубин» нуждается не в точечных усилениях, а в фундаментальной перестройке. Клубу необходимы усиление атаки, новые идеи в центре поля и ясный игровой план. Схема «надежная оборона и один забитый мяч» больше не приносит очков, а попытки играть первым номером без подходящих исполнителей оборачиваются поражениями и проклятыми единицами на табло.

Только кто будет заниматься перестройкой? Ответы мы получим лишь ко второй части сезона. Сейчас «Рубину» желательно на имеющихся ресурсах дотянуть до жизненно необходимой зимней паузы без больших провалов.

Артем Дергачев