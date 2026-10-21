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Все бои Мовсара Евлоева в UFC: соперники, даты, результаты и статистика побед

Все бои Мовсара Евлоева в UFC: соперники, даты и статистика

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Мовсар Евлоев.
Фото Global Look Press

Полная история выступлений российского бойца в UFC перед первым титульным поединком.

Российский боец Мовсар Евлоев выступает в UFC с апреля 2019 года. За семь лет он провел десять поединков и выиграл каждый из них. При этом все победы россиянин одержал решениями судей. Общий рекорд Евлоева в профессиональных смешанных единоборствах — 20 побед при отсутствии поражений.

24 октября 2026 года Мовсар впервые поборется за чемпионский пояс UFC. Его соперником станет действующий чемпион полулегкого веса Александр Волкановски. Главный бой турнира UFC 333 пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

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Карьера Мовсара Евлоева в UFC

Евлоев родился 11 февраля 1994 года в Ингушетии. В профессиональных ММА выступает с 2014 года. До перехода в UFC россиянин стал чемпионом организации М-1 в легчайшем весе и одержал десять побед без поражений.

Дебют в UFC состоялся 20 апреля 2019 года на турнире в Санкт-Петербурге. Евлоев победил южнокорейца Сын У Чхве единогласным решением судей. После этого Мовсар продолжил выступления в полулегком весе.

Постепенно уровень соперников повышался. Россиянин побеждал Дэна Иге, Диего Лопеса, Арнольда Аллена, бывшего чемпиона UFC Алджамейна Стерлинга и непобежденного на тот момент Лерона Мерфи.

За десять боев в UFC Евлоев ни разу не проиграл, но и не завершил ни одной встречи досрочно. Его главными преимуществами остаются борьба, переводы в партер и контроль соперника.

На октябрь 2026 года Евлоев занимает первое место в рейтинге претендентов полулегкого дивизиона UFC.

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Все бои Мовсара Евлоева в UFC: таблица результатов

Всего россиянин провел десять поединков в организации: восемь раз победил единогласным решением судей, один раз — раздельным и еще один — решением большинства.

Дата Соперник Турнир Результат Рекорд в ММА
21 марта 2026 Лерон Мерфи UFC Fight Night Победа, решение большинства, 5/5.00 20-0
7 декабря 2024 Алджамейн Стерлинг UFC 310 Победа, единогласное решение, 3/5.00 19-0
20 января 2024 Арнольд Аллен UFC 297 Победа, единогласное решение, 3/5.00 18-0
6 мая 2023 Диего Лопес UFC 288 Победа, единогласное решение, 3/5.00 17-0
4 июня 2022 Дэн Иге UFC Fight Night Победа, единогласное решение, 3/5.00 16-0
12 июня 2021 Хаким Даводу UFC 263 Победа, единогласное решение, 3/5.00 15-0
24 января 2021 Ник Ленц UFC 257 Победа, раздельное решение, 3/5.00 14-0
26 июля 2020 Майк Гранди UFC Fight Night Победа, единогласное решение, 3/5.00 13-0
26 октября 2019 Энрике Барсола UFC Fight Night Победа, единогласное решение, 3/5.00 12-0
20 апреля 2019 Сын У Чхве UFC Fight Night Победа, единогласное решение, 3/5.00 11-0

Главные победы Мовсара Евлоева в UFC

Одной из самых сложных встреч Евлоева стал бой против Диего Лопеса на UFC 288 в мае 2023 года. Бразилец вышел на коротком уведомлении, заменив травмированного Брайса Митчелла, но оказал серьезное сопротивление. Лопес несколько раз пытался провести болевые и удушающие приемы. Евлоев победил единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 30:27. Поединок получил награду «Бой вечера».

В январе 2024 года россиянин встретился с Арнольдом Алленом, входившим в число ведущих бойцов полулегкого дивизиона. Мовсар победил единогласным решением судей и укрепил свои позиции в рейтинге.

В декабре того же года Евлоев одолел бывшего чемпиона легчайшего веса Алджамейна Стерлинга на UFC 310. Все трое судей отдали победу россиянину со счетом 29:28.

Последний поединок Мовсар провел 21 марта 2026 года в Лондоне. Его соперником стал непобежденный британец Лерон Мерфи.

В четвертом раунде Евлоева лишили одного балла за повторный запрещенный удар ниже пояса. Несмотря на это, россиянин победил решением большинства судей — 48:46, 48:46, 47:47.

В ходе пятираундового противостояния Мовсар провел девять успешных тейкдаунов из десяти попыток. Эта победа позволила ему сохранить первое место в рейтинге и получить титульный бой.

Мовсар Евлоев.
Фото Getty Images

Статистика Мовсара Евлоева: победы, нокауты и сабмишны

На октябрь 2026 года Евлоев провел 20 профессиональных боев, все завершились его победами.

Общая статистика в ММА

Показатель Значение
Всего боев 20
Победы 20
Поражения 0
Победы нокаутом 3
Победы сабмишном 4
Победы решением судей 13
Победы в UFC 10
Поражения в UFC 0
Досрочные победы в UFC 0

65% побед Евлоева в профессиональной карьере одержаны решениями судей, 20% - сабмишнами и 15% - нокаутами.

Статистика Евлоева в UFC

Показатель Значение
Значимые удары в минуту 3,91
Точность значимых ударов 48%
Пропущенные значимые удары в минуту 2,80
Защита от значимых ударов 61%
Тейкдауны за 15 минут 4,78
Точность тейкдаунов 53%
Защита от тейкдаунов 61%
Попытки сабмишна за 15 минут 0,2
Средняя продолжительность боя 16 минут

Евлоев входит в число наиболее активных борцов полулегкого дивизиона по частоте переводов. В среднем он проводит почти пять успешных тейкдаунов за 15 минут.

При этом россиянин достаточно активно работает и в стойке. Его показатель — 3,91 значимого удара в минуту при точности 48%.

Главная особенность статистики Мовсара — сочетание высокой активности в борьбе с отсутствием поражений. Даже когда соперники создавали угрозу болевыми приемами или превосходили россиянина по количеству значимых ударов, Евлоев находил способ выиграть поединок.

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Сколько побед нокаутом у Мовсара Евлоева

За профессиональную карьеру Евлоев одержал три победы нокаутом и четыре — сабмишном. Все семь досрочных побед состоялись до перехода в UFC.

В частности, в апреле 2017 года россиянин нокаутировал Алексея Невзорова ударом ногой в голову, а в июле 2018-го победил Рафаэля Диаса нокаутом в пятом раунде.

В UFC Евлоев пока не выигрывал досрочно. Все десять соперников прошли с ним полную дистанцию.

Сам Мовсар перед встречей с Волкановски не исключил, что именно в первом чемпионском поединке сможет одержать дебютную досрочную победу в организации.

«Алекс сказал, что единственный способ, которым я могу его победить, — это нокаутировать, но мы докажем, что он ошибается. Мы изучили все досконально и готовы ко всему», — сказал Евлоев в интервью пресс-службе UFC.

Следующий бой Мовсара Евлоева в UFC

Следующий поединок Евлоева состоится 24 октября 2026 года на турнире UFC 333 в Абу-Даби. Россиянин встретится с чемпионом полулегкого веса Александром Волкановски.

Австралийцу 38 лет, его профессиональный рекорд — 28 побед и четыре поражения. Волкановски входит в число самых успешных чемпионов в истории полулегкого дивизиона и подходит к встрече после двух побед над Диего Лопесом.

Евлоеву 32 года. Россиянин немного превосходит соперника в росте и размахе рук, а его главным оружием остается борьба.

Для Мовсара это будет первый чемпионский бой в UFC и 11-й поединок в организации. Если россиянин победит, то впервые завоюет пояс полулегкого веса и сохранит непобежденный рекорд в профессиональной карьере.

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Александр Волкановски
Мовсар Евлоев
UFC
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