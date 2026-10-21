Все бои Мовсара Евлоева в UFC: соперники, даты и статистика
Полная история выступлений российского бойца в UFC перед первым титульным поединком.
Российский боец Мовсар Евлоев выступает в UFC с апреля 2019 года. За семь лет он провел десять поединков и выиграл каждый из них. При этом все победы россиянин одержал решениями судей. Общий рекорд Евлоева в профессиональных смешанных единоборствах — 20 побед при отсутствии поражений.
24 октября 2026 года Мовсар впервые поборется за чемпионский пояс UFC. Его соперником станет действующий чемпион полулегкого веса Александр Волкановски. Главный бой турнира UFC 333 пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).
Карьера Мовсара Евлоева в UFC
Евлоев родился 11 февраля 1994 года в Ингушетии. В профессиональных ММА выступает с 2014 года. До перехода в UFC россиянин стал чемпионом организации М-1 в легчайшем весе и одержал десять побед без поражений.
Дебют в UFC состоялся 20 апреля 2019 года на турнире в Санкт-Петербурге. Евлоев победил южнокорейца Сын У Чхве единогласным решением судей. После этого Мовсар продолжил выступления в полулегком весе.
Постепенно уровень соперников повышался. Россиянин побеждал Дэна Иге, Диего Лопеса, Арнольда Аллена, бывшего чемпиона UFC Алджамейна Стерлинга и непобежденного на тот момент Лерона Мерфи.
За десять боев в UFC Евлоев ни разу не проиграл, но и не завершил ни одной встречи досрочно. Его главными преимуществами остаются борьба, переводы в партер и контроль соперника.
На октябрь 2026 года Евлоев занимает первое место в рейтинге претендентов полулегкого дивизиона UFC.
Все бои Мовсара Евлоева в UFC: таблица результатов
Всего россиянин провел десять поединков в организации: восемь раз победил единогласным решением судей, один раз — раздельным и еще один — решением большинства.
|Дата
|Соперник
|Турнир
|Результат
|Рекорд в ММА
|21 марта 2026
|Лерон Мерфи
|UFC Fight Night
|Победа, решение большинства, 5/5.00
|20-0
|7 декабря 2024
|Алджамейн Стерлинг
|UFC 310
|Победа, единогласное решение, 3/5.00
|19-0
|20 января 2024
|Арнольд Аллен
|UFC 297
|Победа, единогласное решение, 3/5.00
|18-0
|6 мая 2023
|Диего Лопес
|UFC 288
|Победа, единогласное решение, 3/5.00
|17-0
|4 июня 2022
|Дэн Иге
|UFC Fight Night
|Победа, единогласное решение, 3/5.00
|16-0
|12 июня 2021
|Хаким Даводу
|UFC 263
|Победа, единогласное решение, 3/5.00
|15-0
|24 января 2021
|Ник Ленц
|UFC 257
|Победа, раздельное решение, 3/5.00
|14-0
|26 июля 2020
|Майк Гранди
|UFC Fight Night
|Победа, единогласное решение, 3/5.00
|13-0
|26 октября 2019
|Энрике Барсола
|UFC Fight Night
|Победа, единогласное решение, 3/5.00
|12-0
|20 апреля 2019
|Сын У Чхве
|UFC Fight Night
|Победа, единогласное решение, 3/5.00
|11-0
Главные победы Мовсара Евлоева в UFC
Одной из самых сложных встреч Евлоева стал бой против Диего Лопеса на UFC 288 в мае 2023 года. Бразилец вышел на коротком уведомлении, заменив травмированного Брайса Митчелла, но оказал серьезное сопротивление. Лопес несколько раз пытался провести болевые и удушающие приемы. Евлоев победил единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 30:27. Поединок получил награду «Бой вечера».
В январе 2024 года россиянин встретился с Арнольдом Алленом, входившим в число ведущих бойцов полулегкого дивизиона. Мовсар победил единогласным решением судей и укрепил свои позиции в рейтинге.
В декабре того же года Евлоев одолел бывшего чемпиона легчайшего веса Алджамейна Стерлинга на UFC 310. Все трое судей отдали победу россиянину со счетом 29:28.
Последний поединок Мовсар провел 21 марта 2026 года в Лондоне. Его соперником стал непобежденный британец Лерон Мерфи.
В четвертом раунде Евлоева лишили одного балла за повторный запрещенный удар ниже пояса. Несмотря на это, россиянин победил решением большинства судей — 48:46, 48:46, 47:47.
В ходе пятираундового противостояния Мовсар провел девять успешных тейкдаунов из десяти попыток. Эта победа позволила ему сохранить первое место в рейтинге и получить титульный бой.
Статистика Мовсара Евлоева: победы, нокауты и сабмишны
На октябрь 2026 года Евлоев провел 20 профессиональных боев, все завершились его победами.
Общая статистика в ММА
|Показатель
|Значение
|Всего боев
|20
|Победы
|20
|Поражения
|0
|Победы нокаутом
|3
|Победы сабмишном
|4
|Победы решением судей
|13
|Победы в UFC
|10
|Поражения в UFC
|0
|Досрочные победы в UFC
|0
65% побед Евлоева в профессиональной карьере одержаны решениями судей, 20% - сабмишнами и 15% - нокаутами.
Статистика Евлоева в UFC
|Показатель
|Значение
|Значимые удары в минуту
|3,91
|Точность значимых ударов
|48%
|Пропущенные значимые удары в минуту
|2,80
|Защита от значимых ударов
|61%
|Тейкдауны за 15 минут
|4,78
|Точность тейкдаунов
|53%
|Защита от тейкдаунов
|61%
|Попытки сабмишна за 15 минут
|0,2
|Средняя продолжительность боя
|16 минут
Евлоев входит в число наиболее активных борцов полулегкого дивизиона по частоте переводов. В среднем он проводит почти пять успешных тейкдаунов за 15 минут.
При этом россиянин достаточно активно работает и в стойке. Его показатель — 3,91 значимого удара в минуту при точности 48%.
Главная особенность статистики Мовсара — сочетание высокой активности в борьбе с отсутствием поражений. Даже когда соперники создавали угрозу болевыми приемами или превосходили россиянина по количеству значимых ударов, Евлоев находил способ выиграть поединок.
Сколько побед нокаутом у Мовсара Евлоева
За профессиональную карьеру Евлоев одержал три победы нокаутом и четыре — сабмишном. Все семь досрочных побед состоялись до перехода в UFC.
В частности, в апреле 2017 года россиянин нокаутировал Алексея Невзорова ударом ногой в голову, а в июле 2018-го победил Рафаэля Диаса нокаутом в пятом раунде.
В UFC Евлоев пока не выигрывал досрочно. Все десять соперников прошли с ним полную дистанцию.
Сам Мовсар перед встречей с Волкановски не исключил, что именно в первом чемпионском поединке сможет одержать дебютную досрочную победу в организации.
«Алекс сказал, что единственный способ, которым я могу его победить, — это нокаутировать, но мы докажем, что он ошибается. Мы изучили все досконально и готовы ко всему», — сказал Евлоев в интервью пресс-службе UFC.
Следующий бой Мовсара Евлоева в UFC
Следующий поединок Евлоева состоится 24 октября 2026 года на турнире UFC 333 в Абу-Даби. Россиянин встретится с чемпионом полулегкого веса Александром Волкановски.
Австралийцу 38 лет, его профессиональный рекорд — 28 побед и четыре поражения. Волкановски входит в число самых успешных чемпионов в истории полулегкого дивизиона и подходит к встрече после двух побед над Диего Лопесом.
Евлоеву 32 года. Россиянин немного превосходит соперника в росте и размахе рук, а его главным оружием остается борьба.
Для Мовсара это будет первый чемпионский бой в UFC и 11-й поединок в организации. Если россиянин победит, то впервые завоюет пояс полулегкого веса и сохранит непобежденный рекорд в профессиональной карьере.