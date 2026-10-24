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Евлоев — фаворит титульника с Волкановски. Но отсутствие ударной мощи помешает ему забрать пояс

Прогноз и ставка на бой UFC 333 Алекс Волкановски — Мовсар Евлоев 24 октября 2026 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Мовсар Евлоев.
Фото Global Look Press

24 октября в Абу-Даби, ОАЭ, на Etihad Arena состоится турнир UFC 333. В главном бою двукратный чемпион в полулегком весе, австралиец Алекс Волкановски сойдется с россиянином Мовсаром Евлоевым. Мейн-кард стартует в 21:00 по московскому времени, Волкановски и Евлоев выйдут в октагон приблизительно в 23:35 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой UFC 333 Алекс Волкановски — Мовсар Евлоев 24 октября 2026 года

Букмекеры больше верят в претендента: на победу Евлоева ставки принимаются с коэффициентом 1.82, что составляет примерно 52% вероятности исхода. Успех Волкановски котируется за 2.03 (46%), ничья — за крупные 51.00 (2%).

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Эксперты считают, что бойцы пройдут всю дистанцию в пять раундов: полный бой оценен в 1.40, досрочное завершение — в 2.85.

Верите, что судьи единогласно вынесут решение о победителе? Такой исход доступен за 1.64, противоположный — за 2.18.

Алекс Волкановски — Мовсар Евлоев: прогноз и анализ боя 24 октября 2026 года

Это не просто очередная защита титула для Александра Волкановски — это бой, в котором легенду проверит на прочность непобежденный претендент, годами ждавший своего шанса. Мовсар Евлоев подходит к этому поединку с идеальным рекордом 20-0 и статусом первого номера дивизиона, но именно Волкановски является тем, кто не раз доказывал, что элитный Fight IQ бьет любую статистику. Истории личных встреч между ними нет, и это делает бой еще более интригующим. Они никогда не делили октагон, но их пути сближались на протяжении нескольких лет.

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Евлоев методично поднимался по рейтингу, ожидая титульного шанса, в то время как Волкановски защищал пояс против всех, кого против него ставили. После победы Евлоева над Лероном Мерфи в марте 2026 года россиянин прямо заявил: «Волкановски упоминал мое имя. Я давал согласие на такой бой. У UFC больше нет никаких оправданий, чтобы не давать мне бой за титул». Волкановски, в свою очередь, не избегал вызова — он давно понимал, что схватка с Евлоевым неизбежна, и готовился к этому противостоянию как к главному тесту своей чемпионской состоятельности в 38 лет.

Последний бой Волкановски прошел 1 февраля 2026 года на UFC 325 в Сиднее. Он защитил титул в реванше против Диего Лопеса, победив единогласным решением судей (49-46, 49-46, 50-45). Это был классический перформанс «Великого»: работа ног, точные контрудары и полное тактическое доминирование над соперником, которого он побеждал годом ранее. Волкановски сравнялся с Жозе Алдо по количеству побед в титульных боях полулегкого веса UFC (восемь) и подтвердил, что даже в 37 лет (на момент боя) остается элитой дивизиона.

Однако вопросы о возрасте никуда не делись, и именно они станут главным подтекстом боя с Евлоевым. Евлоев идет на серии из десяти побед в UFC, а его последний бой был настоящим испытанием на прочность. 21 марта 2026 года в Лондоне он встретился с Лероном Мерфи в главном событии турнира. Поединок продлился все пять раундов, и Евлоев победил решением большинства судей (48-46, 48-46, 47-47), несмотря на снятое очко в четвертом раунде за повторный удар ниже пояса. Это была не самая зрелищная, но показательная победа: Евлоев продемонстрировал способность выигрывать в конкурентном бою против топового соперника, пусть и не смог досрочно завершить поединок. Все 10 его побед в UFC — решениями судей, что одновременно является и его силой (непобедимость), и слабостью (отсутствие финишной угрозы) в глазах критиков. Именно этот контраст делает предстоящий бой таким напряженным.

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Волкановски, возможно, лучший тактик в истории полулегкого веса, и человек, который разбирает соперников по частям и заставляет их выглядеть хуже, чем они есть. Евлоев — непобежденный гриндер, чья борьба и давление сломали уже 10 соперников в UFC, но который никогда не встречался с бойцом уровня Волкановски. Чемпион заявил, что не верит в возможность Евлоева перебороть его в течение 25 минут, и пообещал финишировать претендента «в довольно дикой манере». Евлоев, в свою очередь, утверждает, что ни один из прошлых соперников Волкановски не приносил такого давления, которое он собирается принести.

Прогноз и ставка на матч Алекс Волкановски — Мовсар Евлоев

Хотя букмекеры и часть экспертов склоняются к победе Евлоева, я бы все равно предложил поставить на победу Волкановски. В пользу австралийца говорят три факта: его явное преимущество в ударной технике, проверенная элитная защита от борьбы и недостаточная ударная мощь Мовсара. Даже если Волкановски в поздних раундах из-за возраста потеряет скорость, Евлоев вряд ли сможет нокаутировать его одним ударом, а по очкам в ударной технике он будет значительно уступать.

Рекомендуемая ставка: победа Волкановски за 2.03.

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