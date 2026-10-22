«Принять Яна в Грузии? Мы гостеприимны, но...» Мераб, Петр Ян, Волков — что творится вокруг UFC 333 в Абу-Даби

Репортаж из ОАЭ.

Вечером 24 октября в Абу-Даби состоится UFC 333, но события вокруг турнира будут происходить всю неделю. Во вторник бойцы заселялись в отель Hilton на острове Яс, а в среду участники главного карда вышли к журналистам на медиадень и ответили на их вопросы.

Вторник — Ян, Мераб, Волков и другие в отеле

Бойцы заезжают в отель вразнобой, кто-то сделал это в течение прошлой недели, но большинство — в понедельник и вторник. В их числе был и Петр Ян, который прибыл в Hilton со всей командой и сыном. Изначально Петр хотел сделать 10-летнего Даниила своим угловым, но ограничения UFC по возрасту этого не позволили. С журналистами Ян поздоровался, но общаться у него никакого желания не было, и через пару минут после встречи он попросил выключить камеры.

Ризван Куниев, приехав в отель, просил сотрудников дать ему двухместный номер, чтобы там могли жить члены команды, но на ресепшене зарядили цену, превышающую стоимость отдельной одноместной комнаты. Возможно, Ризван позже смог договориться об апдейте через работников UFC.

В неделю боя первый этаж отеля Hilton Yas Island превращается в проходной двор: тут всегда людно, сюда приезжает куча болельщиков, чтобы посидеть в лобби и попытаться поймать бойца ради фото и автографа. Немало там и журналистов, которые пытаются запечатлеть все яркие моменты, остающиеся за кадром.

Одним из первых, кого в отеле встретил я, был Алджамейн Стерлинг, друг Мераба и бывший соперник Яна. Стерлинг, естественно, верит в победу Двалишвили. «Думаю, Мераб победит досрочно ближе к концу боя или решением судей, — сказал Стерлинг «СЭ». — Ян очень талантливый боец, поэтому нас ждет хороший поединок. Сейчас счет в их противостоянии 1:1. В первом бою Мераб полностью доминировал. У обоих тогда были проблемы с правой рукой. Во втором бою Ян вернулся, внес некоторые коррективы и выглядел гораздо лучше. Он намного активнее использовал правую руку. Думаю, у Мераба тогда было слишком много боев за короткий промежуток времени. А сейчас оба свежие, поэтому посмотрим, как пройдет их третья встреча».

Вскоре у главного входа появилась команда Алекса Волкановски и главный тренер чемпиона Джо Лопес. У него прогноз на поединок против Евлоева получился довольно радикальным: победа Алекса техническим нокаутом в третьем раунде. Сам Волкановски неоднократно выходил к фанатам, никому не отказывал в автографах, причем не просто расписывался не глядя, а по буквам уточнял у фаната его имя, чтобы автограф был индивидуальным.

Удалось пообщаться с менеджером Ризваном Магомедовым, который опроверг сразу несколько слухов, связанных с топовыми российскими бойцами. По словам Магомедова, бой Ислама Махачева с Карлосом Пратесом еще не близок к реализации, Усман Нурмагомедов все еще ведет переговоры с PFL и не отказывался от 2 миллионов долларов, как пишут в медиа, а поединок Шары Буллета с Исраэлем Адесаньей пока никуда не перенесен и в данный момент планируется на изначальную дату — 5 декабря в Саудовской Аравии.

Во второй половине дня в лобби появился Александр Волков. Драго пожаловался журналистам, что общался с зарубежными СМИ на протяжении четырех часов. Сначала Волков из-за усталости не хотел записывать отдельное интервью с российской прессой, но, когда узнал, что журналистам из РФ и стран СНГ индивидуальное общение с бойцами недоступно, все-таки вошел в положение. В интервью Волков рассказал о том, как Ризван Куниев во время спаррингов просил тренера передать ему, чтобы он не бил калф-кики. «Как будто есть такой момент, что ему не очень нравится переносить боль», — резюмировал Волков. Также Александр проехался по Джошу Хокиту и Алексу Перейре — полное интервью уже опубликовано в «СЭ».

В конце вечера в отеле заметили Мераба Двалишвили, который собрался на вечернюю тренировку. Сесть в машину долгое время не удавалось из-за толпы фанатов, желающих получить автограф. Один из юных болельщиков кричал в сторону Двалишвили: «Мераб, размажь Петра Яна!» Интересно, что тот же самый фанат несколькими часами ранее адресовал Петру аналогичную просьбу — размазать Мераба. Вот такими непостоянными бывают любители ММА. Петр, кстати, фанату ответил, крикнув ему: «Smash everybody» (размажу всех — с английского)!

Ризван Куниев. Фото Global Look Press

Среда — медиадень и открытые тренировки

В UFC все строго: организация дает журналистам время на общение с бойцами, но пресекает любые попытки коммуницировать со спортсменами вне отведенных для этого мероприятий. Если застали за этим занятием впервые, выносят предупреждение, а за рецидив могут и аккредитации лишить.

В среду к журналистам вышли не все 28 человек — только участники главного карда. Первым с журналистами пообщался Ризван Куниев, и его интервью в итоге стало самым ярким за день. Ризван прямо сидя за столом открыл соцсети, нашел и зачитал высказывания Александра Волкова о нем: как, по словам Волкова, Куниев просил его не бить калф-кики в спаррингах и как Александр вспоминал, что в крови Ризвана нашли запрещенные вещества.

Куниев предположил, что Волков пытается забраться ему в голову, как это было с Сергеем Павловичем, и пригрозил: «Еще увидим, кому в этот вечер будет больно». Также Ризван добавил, что видел соперника в отеле и почувствовал мандраж у Александра и членов его команды. «После боя они скажут: как хорошо, что это закончилось!» — добавил Куниев.

Одним из последних к журналистам вышел Волков. Драго продолжал шутить в ответе на любой вопрос и сказал Куниеву, что действительно мандражировал. Помимо противостояния с Ризваном, Волков в ответ на вопрос журналиста о втором российском тяжеловесе после Федора неожиданно заявил, что как раз поставил бы Последнего Императора вторым, а первым — Олега Тактарова. Также Волков выразил мнение, что Сергей Павлович победил бы его по правилам боя на пощечинах и добавил, что у Сергея «сотрясать там особо нечего».

Завершил медиадень Петр Ян. Российский чемпион отметил, что после второго боя, по его мнению, Мераб надломился психологически. Также Ян добавил, что хотел бы съездить в Грузию, потому что это страна с большой культурой, а у самого Петра есть грузинские корни: его бабушка по линии отца — грузинка.

Затем прошла открытая тренировка с участием бойцов двух главных поединков. Мовсар Евлоев поработал спокойно и сдержанно: повыбрасывал хай-кики, пару раз перевел тренера Майка Брауна на канвас и сымитировал добивания. Куда ярче получился перформанс Мераба. Грузин и элементы из лезгинки станцевал, и нескольких операторов схватил и бросил на канвас. Причем тех операторов, что снимали его с большими профессиональными камерами. К счастью, ни сотрудники, ни оборудование не пострадали.

Петр Ян отработал активность в энергосберегающем режиме, но все равно получилось довольно эффектно. Удары Петра по лапам летели невероятно быстро, а его пластичность во время кувырков впечатляла. Но больше всех впечатлил Алекс Волкановски. Австралиец взял с собой молодого бойца Колби Тикнесса, который также выступит на UFC 333. Волкановски подержал одноклубнику лапы, затем они поменялись местами. Прямо на сцене Алекс и Колби подписывали мерч и бросали его в зал — в общем, Волк зрителей влюбил в себя в очередной раз.

Вечером возле отеля удалось задать несколько вопросов Мерабу, который зачем-то очутился в лобби. На просьбу вспомнить о первом турнире UFC в Москве, где провели свои поединки и Ян, и Двалишвили, Мераб сказал: «Что мне запомнилось о Москве? Москва — большой город. Самого Яна по тому турниру я особо не помню. Помню, что у него был очень тяжелый бой, кажется, с китайским соперником. По-моему, этот поединок даже признали лучшим боем вечера. В любом случае бой был хороший. Это было лет восемь назад, примерно в это же время. Вот, пожалуй, и все, что я помню о Яне. Еще помню, как ходил в грузинские рестораны в Москве. Побывал в двух или трех. Мои грузинские друзья обо мне заботились, водили по городу, показывали разные места. Было здорово. Вкусные хинкали, хачапури... Вообще в Москве очень хорошие грузинские рестораны, большая грузинская община и хорошие люди».

Также Мераб неоднозначно ответил, готов ли он принять Петра Яна в гости после новости о том, что у его соперника отчасти грузинское происхождение: «Слушайте, в Грузии всем рады. Никаких проблем, понимаете? Грузины — хорошие люди, и нас знают как гостеприимный народ. И да, думаю, у него все будет хорошо в Грузии, но...»

Мысль Мераб не продолжил, но позже оставил поясняющий комментарий к видео в соцсетях: «Но: если вы приедете в Грузию в качестве гостя и проявите уважение, мы тепло вас поприветствуем и будем относиться к вам с гостеприимством. Но если вы неуважительно относитесь к Грузии и жителям Грузии, мы ответим соответствующим образом».