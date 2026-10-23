Ян знает, как обезвредить Двалишвили. Но судьбу титула снова решат судьи

24 октября в Абу-Даби, ОАЭ, на Etihad Arena состоится турнир UFC 333, соглавным событием которого станет бой между обладателем пояса в легчайшем весе, россиянином Петром Яном и бывшим чемпионом, грузином Мерабом Двалишвили. Мэйн-кард стартует в 21:00 по московскому времени, Ян и Двалишвили выйдут в октагон приблизительно в 23:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой UFC 333 Петр Ян — Мераб Двалишвили 24 октября 2026 года

Букмекеры считают Яна фаворитом предстоящего боя. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.60, вероятность такого исхода — примерно 59%. Триумф Двалишвили котируется за 2.40 (39%), ничья идет за крупные 54.00 (2%).

На то, что соперники проведут в октагоне все пять раундов, предложено поставить за 1.37. Если бой завершится досрочно, сыграет пари за 2.95.

На нокаут котировка 3.65, на болевой/удушающий — 10.00. За 50.00 можно взять завершение поединка техническим решением, а за 70.00 — дисквалификацией.

Петр Ян — Мераб Двалишвили: прогноз и анализ боя 24 октября 2026 года

Петр Ян и Мераб Двалишвили подходят к этой встрече с абсолютно разными историями за плечами, но с одинаковым счетом в личном противостоянии — 1:1. Первый бой между ними состоялся в марте 2023 года и превратился в бенефис грузина. Двалишвили тогда шел на серии из восьми побед и встречался с Яном, который пытался прервать серию неудач. Мераб установил абсолютный рекорд дивизиона, предприняв 49 попыток тейкдаунов, и, хотя успешными оказались лишь 11, этого хватило, чтобы полностью нейтрализовать ударную мощь россиянина и забрать победу единогласным решением судей (50-45 по всем запискам).

Петр Ян. Фото Global Look Press

Ян позже объяснял то поражение травмой, которая помешала ему защищаться от переводов. Реванш в декабре 2025 года на UFC 323 стал совершенно иным боем. Петр, восстановившийся и перестроивший подготовку, продемонстрировал элитную защиту от борьбы. Двалишвили провел лишь два успешных тейкдауна из 29 попыток, в то время как сам Ян перевел соперника пять раз из девяти и доминировал в стойке. Итог — единогласное решение в пользу Петра (49-46, 49-46, 48-47), который вернул себе чемпионский пояс и прервал впечатляющую серию Двалишвили из 14 побед. После боя Ян заявил, что нанес Мерабу беспрецедентный урон и тот «сломался».

К третьему бою оба бойца подходят в интересных позициях. Ян после завоевания пояса не выходил в октагон, но его последние победы — над Сун Ядуном, Фигейредо, Макги и самим Двалишвили — подтверждают, что россиянин вернулся к лучшей форме, хотя в какой-то момент его списали со счетов. Двалишвили, несмотря на поражение, остается первым номером дивизиона и, по иронии судьбы, именно он стал главным претендентом на титул, который сам же потерял. Для Мераба это шанс доказать, что тот декабрьский вечер был аномалией. Для Яна это будет возможность окончательно закрыть вопрос в их противостоянии и подтвердить, что его победа была не случайной.

Это бой, в котором тактика Двалишвили (борьба) столкнется с тактикой Яна (хладнокровный контроль дистанции и защита). И победит тот, кто сможет навязать свою волю с первых секунд.

Прогноз и ставка на матч Петр Ян — Мераб Двалишвили

Во втором бою Ян доказал, что при отличной готовности может с легкостью избегать ловушек соперника и уверенно побеждать его. Хочется верить, что оба спортсмена подходят к поединку в Абу-Даби в наилучших кондициях, а значит, нас ждет еще одна продолжительная и захватывающая дуэль. Учитывая превосходство Петра в стойке и умение противостоять тейкдаунам Двалишвили, ждем защиты титула от российского чемпиона.

Рекомендуемая ставка: победа Петра Яна по очкам за 2.32.