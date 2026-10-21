«Почему в Ингушетии долго живут? Любим натуральную еду». Мовсар Евлоев — интервью перед UFC 333

Он планирует финишировать Волкановски в третьем или четвертом раунде.

24 октября на UFC 333 Мовсар Евлоев будет биться за титул чемпиона UFC в полулегком весе с Алексом Волкановски. У Мовсара 10 побед в 10 поединках в UFC. Все победы — решениями. Евлоева критикуют за отсутствие финишей, с другой стороны в этом его и фишка — никто не может переиграть Мовсара на всей дистанции боя. В среду Евлоев дал экспресс-интервью «СЭ».

— Бойцов, кто выигрывал 10 и больше поединков подряд в UFC, было всего 19. Чемпионов UFC было 132. То есть выиграть 10 боев подряд сложнее, чем стать чемпионом. Дает ли тебе моральное удовлетворение такое достижение?

— На самом деле — нет. Забрать пояс будет для меня более весомым достижением, нежели оставаться непобежденным. Это, конечно, очень хороший бонус. Но когда у тебя пояс на талии — это говорит о том, что ты чемпион. А оставаться непобежденным можно по разным причинам — выбирать каких-то соперников удобных... Чего, конечно, я не делал. Но есть бойцы с нулем в графе поражений — и никто особо о них не говорит, потому что очень важно, с кем ты дерешься и каким образом ты добился такого рекорда.

— В полулегком весе самая плотная и сильная линия чемпионов: Альдо, Конор, Холлоуэй, Волк, Топурия. Все стали суперзвездами, два двойных чемпиона. Теперь к ним может добавиться твоя фамилия. Как думаешь, что ты привнес в историю этого дивизиона, в чем толкнул его вперед?

— Если честно, я не считаю, что я толкал этот дивизион тем, что как-то добился десяти побед подряд и стану чемпионом. Но я воплощу свою мечту в реальность — и мечту очень многих моих болельщиков. Для меня вот это важно. Но, думаю, все еще впереди, еще есть что сказать. В первую очередь мы идем за поясом.

— Не думал, что круче всем хейтерам назло продолжать серию побед решениями, чем начать побеждать досрочно?

— Частенько об этом думал. Но, думаю, 10 побед решениями достаточно, чтобы перелистнуть эту главу. Будем идти за финишем на этот раз.

— Есть четкое представление, как Алекса можно удосрочить?

— Есть. Есть несколько сценариев развития событий. Будет достаточно сказать, что план — финиш в третьем или четвертом раунде.

— Петр Ян и Алекс Волкановски часто называются самыми умными бойцами UFC. Ты спарринговал с обоими. У кого бойцовский IQ выше?

— Считаю, у Алекса. Но Петр Ян по-своему особенный. Не сказал бы, что он выигрывает только за счет IQ. У него есть скорость, есть хорошие руки, очень хорошая защита от тейкдаунов. Он держит высокий темп. Но в бойцовском IQ, я считаю, Алекс покруче.

— Волкановски дважды проигрывал хайкик-нокаутом. У тебя был нокаут хайкиком в М-1, ты рассказывал, что в Таиланде пробивал этот кик по 100 раз за тренировку. Работаешь ли ты много сейчас над этим ударом?

— У нас особо не было сценария, что мы можем воспользоваться только этим. Мы прорабатывали в том числе и хай-кик в голову. Но это очень маленькая часть того, что мы готовили к этому поединку. Думаю, всем будет интересно в плане спортивной составляющей — что в итоге мы увидим в субботу вечером.

Фото Global Look Press

— В бою с Лероном Мерфи ты впервые так много работал из левши. Очень трудно освоить другую стойку. Кто тебе в этом помог в этом, почему решил осваивать ее?

— В этом была острая необходимость в силу того, что у меня была травма колена, мне было тяжело удерживать свой вес по центру, находясь в привычной для себя стойке. Мне иногда приходилось перестраиваться. Это, возможно, пошло на пользу. Я продолжаю работать в обеих стойках. Когда требуется перевести соперника, всегда лучше с двух сторон заходить в тейкдауны, чем только в одну сторону.

— Ты говорил, что готов подняться в легкий вес за Илией Топурией. Интересен ли он тебе сейчас, без нолика и пояса?

— Да. Думаю, в этом бою в любом случае будет интрига. Но не знаю, насколько возможен этот бой в ближайшее время, потому что у меня еще не доделана работа в своем дивизионе, я еще не забрал пояс, мне нужно его забрать, а потом доказать, что я не случайно его забрал, провести как минимум пару защит. Габариты позволяют мне перейти в новый для себя дивизион. С каждым разом становится тяжелее — и процесс весогонки, и мышечной массы побольше. Это вопрос времени — когда я поменяю дивизион.

— Ты славишься физической подготовкой и отдачей на тренировках. У тебя какой рекордный показатель на пульсометре?

— У меня брадикардия — с детства. И особенно сильно пульс у меня не поднимается — в режиме покоя он может быть 36-38. Я могу всю ночь не спать, а браслет считает, будто я спал всю ночь глубоким сном. Когда я делаю кардио, пульс у меня не поднимается выше 172-175. Так что я могу час бежать в высоком темпе и держать пульс 170-175. Если честно, особо не заморачиваюсь насчет этого пульсометра. Купил его, надел и ношу, чтобы не было жалко [о покупке].

— Волкановски сказал, что очень мало знает про Ингушетию. А знаешь ли ты, из какого города родом Алекс?

— Нет. Знаю, что он из Австралии... или Новой Зеландии... Из Австралии, да?

— Да.

— Из какого города?

— Воллонгонг.

— Звучит угрожающе! Будто Волан-де-Морт. Или Мордор!

— А знаешь, какая у Австралии столица?

— Аделаида... Но не Сидней.

— Не Сидней. Там неочевидная.

— В Аделаиде я должен был подраться, но бой перенесли в другое место... По-моему, на «А».

— Канберра. Маленький городок.

— А, ок. Я слаб в географии!

Фото Global Look Press

— Ингушетия часто возглавляет российские рейтинги по высокой продолжительности жизни. В чем секрет? И есть ли у тебя в роду долгожители?

— Думаю, это связано с природой, с тем, что у нас любят есть натуральную еду, а не нахимиченную. Тем не менее сейчас дело идет в сторону прогресса. И, к сожалению, мы теряем эту идентичность. А в роду нет тех, чтобы кто-то прожил больше 100 лет. Дедушке было 84, бабушке — 86. Но это тоже неплохо, я считаю.

— Ражабали Шайдулаев подписал контракт с MVP, но его ждут в UFC. 20-0, 19 финишей. Тянет ли он уже на топ-5 UFC?

— Думаю, да. Его крайний бой это доказал (против Эй Джея Макки, Шайдуллаев выиграл единогласным решением. — Прим. «СЭ»), ему противостоял неплохой полулегковес, который давно находится в топе. Думаю, у него есть все шансы и на топ-5, и до титула добраться.