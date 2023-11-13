Возможно, Макгрегор просто хочет титульный бой с Махачевым.

На прошедших выходных стало известно, что допинг-проба троюродного брата Хабиба Нурмагомедова чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова дала положительный результат. Об этом сообщил глава Атлетической комиссии Калифорнии Энди Фостер. У Нурмагомедова было медицинское предписание на использование препарата, который стал причиной дисквалификации, но он не подал заявку на исключение для терапевтического использования.

По большому счету ничего криминального не произошло, бойца отстранили на полгода и оштрафовали на 50 тысяч долларов, а чемпионского титула его не лишили — только признали бой с Брентом Примусом несостоявшимся. Но таким поводом позлорадствовать не мог не воспользоваться давний враг семьи Нурмагомедовых Конор Макгрегор.

Конор Макгрегор. Фото Соцсети

«Ни капли не удивился, когда узнал, что у члена команды Хабиба Нурмагомедова оказался положительный тест на стероиды. Лицемеры высшего разряда. Стероиды — это харам! Позор Аллаха висит над кланом Нурмагомедовых. Мошенники! Абдулманап перевернулся в гробу», — написал Макгрегор в соцсетях.

При этом сам Усман уже дал развернутый комментарий по ситуации и объяснил, что произошло недоразумение: «В результатах моего теста нашли запрещенное вещество, которое попало в мой организм через медикаменты, прописанные мне врачом. За несколько месяцев до моего боя я проводил курс лечения, но, к сожалению, не уведомил атлетическую комиссию заблаговременно.

Хочу отметить, что комиссия штата провела собственное полное расследование, где я предоставил все необходимые документы, выписки и медицинские справки, благодаря чему срок моей дисквалификации сократили до шести месяцев, вместо более длительных отстранений, принимаемых в таких случаях».

Ислам Махачев и Усман Нурмагомедов. Фото Соцсети

Конор давно не напоминал о себе выпадами в адрес бойцов из команды Хабиба, но в последнюю неделю активизировался, задев еще и Ислама Махачева. Поводом стало первое место Ислама в рейтинге лучших бойцов UFC вне весовых категорий. «Нокаутирован до отключки и пойман на стероидах — действующий номер один P4P. Что за спорт!» — писал ирландец.

Вполне возможно, такими высказываниями Макгрегор хочет не просто поиздеваться над российскими бойцами, но и выбить себе поединок против Махачева. Известно, что ирландец может заслужить титульный поединок вне любой очереди, а сам Махачев говорил, что не откажется от боя с Конором, но сам его просить не будет.