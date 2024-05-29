«Пусть попробует забрать мою шею». Как Хабиб взял Порье хитростью

Нурмагомедов знал, что гильотина Дастина не сработает.

В ночь на 2 июня в Нью-Джерси состоится турнир UFC 302, в главном событии которого Ислам Махачев проведет вторую защиту пояса в легком весе — его соперником станет Дастин Порье. Для американца это будет уже третья попытка завоевать неоспоримый титул. Ранее Порье проигрывал Чарльзу Оливейре и Хабибу Нурмагомедову. Именно бой с Хабибом стал первой неудачной попыткой Дастина после того, как американец завоевал временный титул, одолев Макса Холлоуэя.

Порье вполне уместно назвать универсальным бойцом, он хорошо выглядит и в стойке, и на канвасе. Принято считать, что именно Порье был ближе всех к тому, чтобы финишировать Орла, но это мнение сложилось всего лишь из одного эпизода с гильотиной.

При этом в партере Дастин все равно выглядел лучше большинства. Первый тейкдаун Хабиб провел лишь к концу второй минуты — Конор, например, был опрокинут на канвас спустя 20 секунд после начала поединка. Порье старался защищаться от проходов в ноги, и если сначала выходило хорошо, то позже Дастин пропустил атаку и чуть не проиграл давлением на шею. Порье удалось выбраться, но весь раунд полностью контролировал Нурмагомедов.

В начале второй пятиминутки соперники схлестнулись в стойке, и Порье удалось донести несколько ударов до головы Хабиба. Дастин выглядел лучше и даже будто немного потряс соперника. Но к середине отрезка американец начал проседать по кардио, и Хабиб снова забрал раунд благодаря контролю.

Та самая гильотина случилась в начале третьего раунда. Порье поймал шею Хабиба и держал ее примерно полминуты. Но луизианец потратил на попытку слишком много сил, а Хабиб спокойно переждал угрозу. После того, как Дастин отпустил шею, Орлу хватило минуты, чтобы зайти за спину и задушить соперника. Позже Ислам Махачев расскажет, что эта гильотина не несла в себе никакой угрозы — мало того, Хабиб действовал согласно плану.

Хабиб Нурмагомедов в поединке с Дастином Порье. Фото Reuters

«Перед боем, клянусь богом, Хабиб сказал мне: «Эй, поймайте меня на гильотину, я должен ее прочувствовать. Во время поединка пусть он попробует забрать мою шею. После этого Дастин устанет, а потом я ему покажу, что мы готовили с вами здесь, в раздевалке».

Во многом такая уверенность Орла была подкреплена присутствием в углу его отца: бой в сентябре 2019 года в Абу-Даби стал первым и единственным, когда Абдулманап Нурмагомедов секундировал сына. Поединок в Эмиратах только укрепил наследие Хабиба и увеличил число его фанатов, а на пресс-конференции после боя Нурмагомедов положил свой обновленный пояс на стол Ислама Махачева.

Прогноз сбылся через три года, а спустя пять лет Дастину Порье предстоит еще раз испытать не себе силу воспитанника Абдулманапа Нурмагомедова. С Хабибом американец тоже увидится — Махачев уже подтвердил, что Орел вернется в его угол.