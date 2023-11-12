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Сегодня, 08:51

В команде Павловича назвали возможным реванш с Аспиналлом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович может провести реванш против англичанина Тома Аспиналла.

«Вариант реванша возможен. Тем более пока не ясно, когда подерутся Джон Джонс и Стипе Миочич», — приводит заявление команды Павловича ТАСС.

Павлович проиграл Аспиналлу нокаутом в бою за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Бой проходил в тяжелом весе и завершился спустя 1 минуту 9 секунд после начала первого раунда. Для 31-летнего Павловича поражение стало 2-м карьере. Он шел на серии из 6 досрочных побед в UFC. У Аспиналла в UFC — 7 побед и 1 поражение.

Источник: https://tass.ru/sport/19262183
Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
ММА
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