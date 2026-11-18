Чимаев проведет титульную схватку с Эвансом на турнире RAF в декабре

Бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев проведет схватку с экс-чемпионом организации в полутяжелой категории Рашадом Эвансом. Поединок состоится 19 декабря на турнире Real American Freestyle (RAF) 16 в Юниондейле (штат Нью-Йорк, США), сообщает официальный сайт лиги.

На кону будет титул чемпиона RAF в категории Light Heavyweight Crossover, которым владеет 32-летний Чимаев. Схватка станет главным событием турнира, запланированного на арене Nassau Veterans Memorial Coliseum.

Чимаев завоевал пояс 14 ноября в Абу-Даби. Тогда представляющий ОАЭ спортсмен победил бывшего чемпиона UFC Криса Вайдмана со счетом 10:0 техническим превосходством.

47-летний Эванс впервые выступит в RAF. Американец в прошлом владел чемпионским поясом UFC в полутяжелом весе, а после завершения основной части карьеры был включен в Зал славы организации. До перехода в смешанные единоборства он занимался спортивной борьбой.

В программу RAF 16 также включены схватки Бо Никала с Йоэлем Ромеро и Мераба Двалишвили с Кензо Бийонгом. Начало турнира назначено на 20.00 по местному времени 19 декабря.