Фиоро дисквалифицировали на три месяца за нарушение антидопинговых правил UFC

Французская боец Манон Фиоро получила трехмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил UFC, сообщается на официальном сайте организации.

пробе, взятой 12 сентября на турнире UFC Noche, обнаружили остарин — запрещенное вещество из класса анаболических агентов. На этом турнире Фиоро проиграла Алексе Грассо единогласным решением судей.

В ходе расследования антидопинговая служба UFC (CSAD) установила, что остарин содержался в двух пищевых добавках, предоставленных спортсменке диетологом во время подготовки к бою. Фиоро сообщила, что прекратила принимать их после недели поединка. Дополнительная проба от 19 октября оказалась отрицательной.

Дисквалификация Фиоро отсчитывается с 19 октября 2026 года и завершится 19 января 2027-го. В мае 2025 года 36-летняя спортсменка проиграла Валентине Шевченко бой за чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе.