Журова об идее расширить РПЛ: «Желания клубов мне понятны, но важно учитывать экономическую составляющую»

Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась с «СЭ» мнением об идее расширения числа участников РПЛ до 18-20 команд.

Ранее генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов совместно с другими руководителями клубов лиги направил в РПЛ предложение об увеличении числа участников чемпионата до 20.

«Данная инициатива не первый год обсуждается в российском футболе, и в целом в расширении ничего плохого нет. Но при расширении нужно сперва учитывать экономическую составляющую, это важный аспект.

Желания клубов из нижней половины таблицы мне понятны, но здесь важно, чтобы при возможном расширении клубы подтвердили, что с финансами у них все в порядке. Не должно быть такого, что у нас в РПЛ выступает 18-20 команд, а где-то в регионах, где будет представлен тот или иной клуб, закрываются детско-юношеские школы», — сказала Журова «СЭ».

На данный момент в РПЛ выступает 16 клубов.