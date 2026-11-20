Абдуллаев провалил взвешивание перед турниром UFC в Катаре и потеряет 20 процентов гонорара

Азербайджанский боец Тахир Абдуллаев не уложился в допустимый лимит полусредней весовой категории перед турниром UFC в Дохе 21 ноября, сообщило издаие MMA Fighting.

Вес Абдуллаева составил 172 фунта (около 78 кг). Для нетитульного боя в полусреднем весе с учетом разрешенного допуска предел составляет 171 фунт (около 77,6 кг). Соперник Абдуллаева австралиец Джейк Мэттьюс показал на весах 170 фунтов (около 77,1 кг).

Организация объявила, что поединок не отменен и пройдет в промежуточном весе. В качестве санкции Абдуллаев перечислит Мэттьюсу 20 процентов своего гонорара. Из 24 участников турнира он оказался единственным бойцом, нарушившим допустимый лимит.

Остальные участники главных боев прошли процедуру успешно. Соперники по главному событию турнира Иржи Прохазка и Навахо Стирлинг показали по 205 фунтов. Российский средневес Икрам Алискеров уложился в лимит перед боем с Джаредом Каннонье, его результат составил 185,5 фунта против 185 у американца. Шамиль Газиев также успешно прошел взвешивание перед поединком с Таллисоном Тейшейрой.