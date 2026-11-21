Брат Илии Топурии проиграл мексиканцу Луне и потерпел первое поражение в UFC

Младший брат экс-чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии потерпел первое поражение в организации. Александр уступил мексиканцу Сантьяго Луне раздельным решением судей в Дохе.

Третий бой Топурии в промоушене сложился для 27-летнего испанца неудачно: судьи отдали победу Луне со счетом 27-30, 29-28 и 28-29. Две первые встречи в UFC Александр выиграл — теперь в его послужном списке 7-2.

Для 22-летнего Луны победа стала девятой в карьере при единственном поражении. Единожды мексиканец проигрывал в июне 2026 года — Брайсу Митчеллу, поймавшему его на удушающий прием.

Илия провел последний поединок в июне 2026-го на турнире UFC Freedom 250 против Джастина Гейджи. Топурия проиграл техническим нокаутом после четвертого раунда.