Джаред Каннонье — Икрам Алискеров: во сколько начало боя UFC Fight Night 294, где смотреть трансляцию

Американец Джаред Каннонье и россиянин Икрам Алискеров проведут поединок среднего веса на турнире UFC Fight Night 294 в субботу, 21 ноября. Соревнования пройдут на ABHA Arena в Дохе (Катар). Лимит весовой категории — 83,9 кг.

Бой Каннонье — Алискеров откроет основной кард, начало которого запланировано на 21.00 по московскому времени. Ожидается, что спортсмены выйдут в октагон в начале основного карда, ориентировочно в 21.00-21.30 мск.

ММА UFC: Каннонье — Алискеров

Прямую трансляцию основного карда UFC Fight Night 294 в России покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Онлайн-эфир будет доступен на сайте matchtv.ru и платформе UFC Fight Pass. Начало основного карда — в 21.00 мск.

42-летний Каннонье одержал 18 побед и потерпел десять поражений в профессиональных ММА. Американец занимает 12-е место в рейтинге среднего веса UFC. В предыдущем бою 18 июля 2026 года он уступил Кристиану Лерою Дункану единогласным решением судей.

33-летний Алискеров имеет рекорд 18 побед и два поражения. Россиянин располагается на 13-й строчке рейтинга среднего дивизиона UFC. В последнем поединке 27 июня 2026 года он победил бразильца Брунно Феррейру единогласным решением судей.

Следить за результатом встречи Каннонье — Алискеров и другими событиями UFC Fight Night 294 можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».