UFC Fight Night 294: полный кард турнира в Катаре и где смотреть бои

В субботу, 21 ноября, в Дохе (Катар) состоится турнир UFC Fight Night 294. Соревнования пройдут на арене ABHA Arena. Главным событием станет бой бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазки из Чехии с непобежденным новозеландцем Навахо Стирлингом.

В соглавном поединке встретятся американец Алджамейн Стерлинг и аргентинец Кевин Вальехос. В программу также включены бои россиянина Икрама Алискерова и представителей Казахстана Асу Алмабаева и Дияра Нургожая.

Во сколько начало UFC Fight Night 294 21 ноября

Время начала турнира по Москве:

18.00. Предварительный кард.

Предварительный кард. 21.00. Основной кард.

Основной кард. После 23.00. Ориентировочное начало главного боя Иржи Прохазка — Навахо Стирлинг.

Точное время выхода участников главного поединка в октагон зависит от продолжительности предыдущих встреч.

Полный кард UFC Fight Night 294

В актуальной программе UFC значатся 12 поединков: пять основных и семь предварительных. В опубликованную ранее программу был добавлен бой Шоиба Юсуфа с Джоном Митчеллом.

Основной кард — начало в 21.00 мск

Иржи Прохазка (32-6-1, Чехия) — Навахо Стирлинг (11-0, Новая Зеландия). Полутяжелый вес. Алджамейн Стерлинг (26-5, США) — Кевин Вальехос (18-1, Аргентина). Полулегкий вес. Дэн Хукер (24-15, Новая Зеландия) — Брайан Ортега (16-5, 1 NC, США). Легкий вес. Киоджи Хоригучи (36-6, 1 NC, Япония) — Асу Алмабаев (24-3, Казахстан). Наилегчайший вес. Джаред Каннонир (18-10, США) — Икрам Алискеров (18-2, Россия). Средний вес.

Предварительный кард — начало в 18.00 мск

Александр Топурия (7-1, Грузия) — Сантьяго Луна (8-1, Мексика). Легчайший вес. Шамиль Газиев (15-3, Бахрейн) — Таллисон Тейшейра (9-2, Бразилия). Тяжелый вес. Амир Альбази (17-3, Ирак) — Алессандро Коста (17-5, Бразилия). Наилегчайший вес. Джейк Мэттьюс (23-8, Австралия) — Тахир Абдуллаев (20-3, Азербайджан). Полусредний вес. Николас Мотта (15-6, Бразилия) — Дом Мар Фан (9-3, Австралия). Легкий вес. Дияр Нургожай (12-2, Казахстан) — Алик Лоренц (8-2, США). Полутяжелый вес. Шоиб Юсуф (14-3, Англия) — Джон Митчелл (11-3, Ирландия). Легкий вес.

По итогам официального взвешивания 20 ноября Тахир Абдуллаев показал 172 фунта, превысив допустимый лимит полусредней категории для нетитульного боя. Стерлинг и Вальехос уложились в лимит полулегкого дивизиона — оба показали по 145 фунтов.

Где смотреть UFC Fight Night 294 в России

Прямые трансляции турнира будут доступны на следующих площадках:

«Матч ТВ» — бесплатный федеральный телеканал, показ всего турнира.

— бесплатный федеральный телеканал, показ всего турнира. «Матч! Боец» — трансляция предварительных и основных боев, начало в 18.00 мск. Доступ зависит от телевизионного пакета.

— трансляция предварительных и основных боев, начало в 18.00 мск. Доступ зависит от телевизионного пакета. UFC Fight Pass — платная международная онлайн-платформа, показ всего турнира с 18.00 мск.

— платная международная онлайн-платформа, показ всего турнира с 18.00 мск. matchtv.ru — просмотр доступного эфира телеканалов «Матч» онлайн с учетом условий площадки.

Следить за результатами поединков, изменениями в программе и статистикой бойцов можно в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».

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