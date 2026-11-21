UFC Fight Night 294: полный кард турнира в Катаре и где смотреть бои
В субботу, 21 ноября, в Дохе (Катар) состоится турнир UFC Fight Night 294. Соревнования пройдут на арене ABHA Arena. Главным событием станет бой бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазки из Чехии с непобежденным новозеландцем Навахо Стирлингом.
В соглавном поединке встретятся американец Алджамейн Стерлинг и аргентинец Кевин Вальехос. В программу также включены бои россиянина Икрама Алискерова и представителей Казахстана Асу Алмабаева и Дияра Нургожая.
Во сколько начало UFC Fight Night 294 21 ноября
Время начала турнира по Москве:
- 18.00. Предварительный кард.
- 21.00. Основной кард.
- После 23.00. Ориентировочное начало главного боя Иржи Прохазка — Навахо Стирлинг.
Точное время выхода участников главного поединка в октагон зависит от продолжительности предыдущих встреч.
Полный кард UFC Fight Night 294
В актуальной программе UFC значатся 12 поединков: пять основных и семь предварительных. В опубликованную ранее программу был добавлен бой Шоиба Юсуфа с Джоном Митчеллом.
Основной кард — начало в 21.00 мск
- Иржи Прохазка (32-6-1, Чехия) — Навахо Стирлинг (11-0, Новая Зеландия). Полутяжелый вес.
- Алджамейн Стерлинг (26-5, США) — Кевин Вальехос (18-1, Аргентина). Полулегкий вес.
- Дэн Хукер (24-15, Новая Зеландия) — Брайан Ортега (16-5, 1 NC, США). Легкий вес.
- Киоджи Хоригучи (36-6, 1 NC, Япония) — Асу Алмабаев (24-3, Казахстан). Наилегчайший вес.
- Джаред Каннонир (18-10, США) — Икрам Алискеров (18-2, Россия). Средний вес.
Предварительный кард — начало в 18.00 мск
- Александр Топурия (7-1, Грузия) — Сантьяго Луна (8-1, Мексика). Легчайший вес.
- Шамиль Газиев (15-3, Бахрейн) — Таллисон Тейшейра (9-2, Бразилия). Тяжелый вес.
- Амир Альбази (17-3, Ирак) — Алессандро Коста (17-5, Бразилия). Наилегчайший вес.
- Джейк Мэттьюс (23-8, Австралия) — Тахир Абдуллаев (20-3, Азербайджан). Полусредний вес.
- Николас Мотта (15-6, Бразилия) — Дом Мар Фан (9-3, Австралия). Легкий вес.
- Дияр Нургожай (12-2, Казахстан) — Алик Лоренц (8-2, США). Полутяжелый вес.
- Шоиб Юсуф (14-3, Англия) — Джон Митчелл (11-3, Ирландия). Легкий вес.
По итогам официального взвешивания 20 ноября Тахир Абдуллаев показал 172 фунта, превысив допустимый лимит полусредней категории для нетитульного боя. Стерлинг и Вальехос уложились в лимит полулегкого дивизиона — оба показали по 145 фунтов.
Где смотреть UFC Fight Night 294 в России
Прямые трансляции турнира будут доступны на следующих площадках:
- «Матч ТВ» — бесплатный федеральный телеканал, показ всего турнира.
- «Матч! Боец» — трансляция предварительных и основных боев, начало в 18.00 мск. Доступ зависит от телевизионного пакета.
- UFC Fight Pass — платная международная онлайн-платформа, показ всего турнира с 18.00 мск.
- matchtv.ru — просмотр доступного эфира телеканалов «Матч» онлайн с учетом условий площадки.
Следить за результатами поединков, изменениями в программе и статистикой бойцов можно в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».
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