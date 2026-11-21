Икрам Алискеров победил Джареда Каннонье на турнире UFC в Дохе

Российский боец в среднем весе Икрам Алискеров взял верх над бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в категории до 84 кг, американцем Джаредом Каннонье, единогласным решением судей. Бой состоялся в рамка ивента UFC Fight Night 294 в Дохе (Катар).

Для 33-летнего Алискерова это уже 19-я победа на профессиональном уровне при двух поражениях: семь побед россиянин оформил нокаутом. Свой первый бой в ММА он провел еще 26 апреля 2012 года — на турнире Fight Star European MMA Cup в Нижнем Новгороде.

У Каннонье теперь 18 побед при 11 поражениях, из них 11 — нокаутом. Дебют 41-летнего американца состоялся 19 июня 2011 года на турнире Midnight Sun Mayhem 1 на Аляске.