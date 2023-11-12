Тактаров — о поражении Павловича: «Если в предыдущих боях Сергей добивал соперника, то с Аспиналлом осторожничал»

Российский боец Олег Тактаров прокомментировал «СЭ» поражение Сергея Павловича от британца Тома Аспиналла нокаутом в бою за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке.

«Мы вчера общались со старым товарищем Вадимом Усовым после турнира в Сарове о предстоящем бое Павловича. И я сказал, что есть опасения и волнения, потому что партер у Аспиналла лучше. Что может сделать муха-цокотуха в поединке с пауком? Она может аккуратно жалить, но когда будет добивание, то муха будет не добивать, а отлетать, чтобы паук не поймал ее. У Сергея было два попадания по Тому, и если в предыдущих боях Сергей добивал, то с Аспиналлом осторожничал. У англичанина была задача упасть на спину и перейти в партер, поэтому пятился назад, где в гарде он не выпустил бы Павловича. Надеюсь, что Сергей как здравомыслящий парень сделает выводы по психологической подготовке и по работе в партере и станет только сильнее», — сказал Тактаров «СЭ»

Для 31-летнего Павловича поражение стало 2-м карьере. Он шел на серии из 6 побед подряд. У Аспиналла в UFC — 7 побед и 1 поражение.