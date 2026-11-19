ТАСС: Усман и Умар Нурмагомедовы вернулись в Россию после драки в ОАЭ

Российские бойцы смешанных единоборств Усман и Умар Нурмагомедовы, а также еще шесть человек, задержанных по делу о драке в Абу-Даби (ОАЭ), освобождены и вернулись на родину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Арестованных освободили из заключения. Они вернулись в Россию», — сказал собеседник.

Ранее экс-чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвил заявил, что Усман Нурмагомедов и его друзья его избили в холле отеля. По данным ТАСС, всего в инциденте участвовали 10 человек: двоих отпустили сразу, а восемь, включая Умара Нурмагомедова, арестовали на шесть месяцев и оштрафовали на 300 тысяч дирхамов (около 82 тысяч долларов). Позже Двалишвили обратился к властям Абу-Даби с просьбой освободить задержанных, после чего уголовный суд смягчил наказание и выпустил всех из-под стражи.

В январе 2025 года Двалишвили победил Умара Нурмагомедова, родного брата Усмана, защитив свой чемпионский титул. При этом на данный момент поясом в этой весовой категории владеет россиянин Петр Ян, которому Двалишвили проиграл два своих последних поединка.