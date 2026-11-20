Усман Нурмагомедов опубликовал первый пост после освобождения из тюрьмы в Абу-Даби

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов опубликовал первую запись в социальных сетях после освобождения из тюрьмы в Абу-Даби.

Спортсмен разместил свою фотографию с аудиофрагментом из фильма «Лицо со шрамом».

17 ноября суд Абу-Даби смягчил наказание восьми фигурантам дела о массовой драке в отеле, в результате чего Нурмагомедов вышел на свободу. Первоначально спортсмена приговорили к шести месяцам заключения и штрафу в размере 300 тысяч дирхамов.

После примирения сторон и обращения потерпевших к властям наказание заменили штрафом в размере 150 тысяч дирхамов для каждого из восьми осужденных.

Инцидент произошел 11 ноября в Абу-Даби. В конфликте участвовали Нурмагомедов, представители его окружения, а также грузинские спортсмены Мераб Двалишвили и Саба Лазишвили