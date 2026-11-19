Казахстан готовится принять турнир UFC в 2027-2028 годах

Власти Казахстана прорабатывают возможность проведения турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории республики. Об этом на пресс-конференции сообщил министр туризма и спорта страны Ербол Мырзабосынов.

«С начала года провели ряд рабочих встреч по UFC. В конце месяца озвучим итоги — расскажем, к какому решению пришли по проведению турнира в 2027-2028 годах», — заявил министр.

По данным портала Vesti.kz (публикация от 13 ноября, со ссылкой на собственные источники), 10 ноября в Алма-Ату прибыла официальная делегация UFC. Как утверждает издание, промоушен рассматривает двухэтапный формат: сначала в Казахстане может пройти боксерский вечер под брендом Zuffa Boxing, а затем — турнир UFC в 2027 году.