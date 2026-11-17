Хокит потребовал немедленного реванша с Ганом после поражения на UFC 334

Американский боец Джош Хокит потребовал от UFC организовать незамедлительный реванш с чемпионом организации в тяжелом весе Сирилем Ганом.

«Посмотрите на дивизион... Почти любой бой, который вы сейчас организуете с Сирилем, — это все равно что реванш, будь то противостояние с Волковым или с Перейрой. Но наша война была лучшей с огромным отрывом, и болельщики заслуживают определенного ответа — без пальца в моем глазу, из-за которого у меня троилось, через 40 секунд после начала боя. Я это заслужил.

Не наказывайте меня за то, что я не тряпка. Давайте сделаем все правильно», — написал Хокит в социальных сетях.

Американец также заявил, что Ган попал ему пальцем в глаз уже в первом раунде. По словам Хокита, он пожаловался рефери Марку Годдарду, однако тот не остановил поединок. Боец считает, что судья должен был снять очко с француза.

15 ноября Хокит уступил Гану единогласным решением судей в главном поединке турнира UFC 334 в Нью-Йорке. Все трое судей отдали победу французу со счетом 48:47.

Для 28-летнего американца это поражение стало первым в профессиональной карьере. На его счету 10 побед и одно поражение.