Шамиль Газиев — Таллисон Тейшейра: во сколько начало боя UFC Fight Night 294

Россиянин, представляющий Бахрейн, Шамиль Газиев и бразилец Таллисон Тейшейра проведут поединок тяжелого веса на турнире UFC Fight Night 294 в субботу, 21 ноября. Соревнования состоятся на ABHA Arena в Дохе (Катар). Бой включен в предварительный кард. Встреча Газиева и Тейшейры ожидается ориентировочно около 20.00 мск. Точное время выхода бойцов в октагон зависит от продолжительности предыдущих боев.

ММА UFC: Газиев — Тейшейра

В России предварительный кард можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец» и международной платформе UFC Fight Pass по подписке. На сайте matchtv.ru также анонсирован прямой эфир турнира с 18.00 мск.

36-летний Газиев родился в Дагестане, но выступает под флагом Бахрейна. Его профессиональный рекорд составляет 15 побед и три поражения. Десять боев тяжеловес выиграл нокаутом, еще три — болевыми и удушающими приемами. В последнем поединке 22 августа 2026 года Газиев нокаутировал Кеннеди Нзечукву в первом раунде.

26-летний Таллисон Тейшейра имеет девять побед и два поражения в профессиональных ММА. Семь поединков бразилец выиграл нокаутом. В предыдущем бою 30 мая 2026 года он уступил Сергею Павловичу нокаутом в первом раунде.

Следить за результатом боя Газиев — Тейшейра можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».