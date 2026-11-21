Стерлинг — Вальехос: во сколько начало боя на UFC Fight Night 294

Американец Алджамейн Стерлинг и аргентинец Кевин Вальехос встретятся в соглавном поединке турнира UFC Fight Night 294 в субботу, 21 ноября. Бой пройдет на арене ABHA Arena в Дохе (Катар) в полулегкой весовой категории — до 65,8 кг.

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Стерлинг занимает четвертое место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC, Вальехос располагается на девятой строчке.

Во сколько начало боя Стерлинг — Вальехос

Предварительный кард турнира UFC Fight Night 294 начнется в 18.00 по московскому времени, основной — в 21.00 мск.

Ориентировочное время начала боя Стерлинг — Вальехос — около 23.00 мск.

Где смотреть бой Стерлинг — Вальехос 21 ноября

Прямую трансляцию основного карда UFC Fight Night 294 покажет бесплатный федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало основной программы — в 21.00 мск.

Смотреть весь турнир, включая бой Стерлинга с Вальехосом, можно на платной платформе UFC Fight Pass. Трансляция также заявлена на телеканале «Матч! Боец», для доступа к которому необходим соответствующий телевизионный пакет.

37-летний Стерлинг — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. В последнем поединке 25 апреля 2026 года американец победил Юссефа Залала. На профессиональном уровне Стерлинг одержал 26 побед при пяти поражениях. Три боя он выиграл нокаутом, восемь — болевыми и удушающими приемами.

24-летний Вальехос подходит к встрече с серией из семи побед подряд. На счету аргентинца 18 побед и одно поражение, 13 поединков он завершил нокаутом, еще два — приемами.

Следить за результатом боя Стерлинг — Вальехос, статистикой и другими событиями турнира можно в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».

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