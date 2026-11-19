Хабиб Нурмагомедов отказался от предложения блогера Джейка Пола вернуться в ММА за 200 миллионов долларов

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отказался возвращаться в октагон. Об этом он заявил в разговоре с боксером и блогером Джейком Полом, опубликованном на его YouTube-канале.

Пол опубликовал фрагмент разговора с Хабибом, где прямо спросил россиянина: «Когда ты вернешься? За 200 миллионов долларов?»

Хабиб ответил без колебаний: «Зачем мне возвращаться? У меня полно ребят, они лучшие в мире. Мне нечего доказывать. Нет подходящего соперника, есть только деньги. Это не мотивация».

На счету Хабиба — 29 побед и ни одного поражения в ММА. Последний бой он провел в октябре 2020 года, одолев Джастина Гэтжи, после чего официально завершил карьеру. Титул чемпиона UFC в легком весе Нурмагомедов завоевал в апреле 2018 года. Его поединок с Конором Макгрегором в том же году остается самым кассовым в истории смешанных единоборств. В 2022 году россиянина ввели в Зал славы UFC.

14 ноября глава UFC Дана Уайт признал: он испробовал все варианты, чтобы уговорить Нурмагомедова возобновить выступления, но возвращения не будет.