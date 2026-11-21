Иржи Прохазка — Навахо Стирлинг: во сколько начало главного боя UFC Fight Night 294

Чех Иржи Прохазка и новозеландец Навахо Стирлинг проведут главный бой турнира UFC Fight Night 294 в субботу, 21 ноября. Соревнования состоятся на арене ABHA Arena в Дохе (Катар). Поединок пройдет в полутяжелой весовой категории (до 93 кг) и рассчитан на пять раундов. Бой Прохазка — Стирлинг ожидается ориентировочно после 23.00 мск, предварительное время выхода бойцов — около 23.30 мск. Фактическое начало зависит от продолжительности предыдущих встреч.

ММА UFC: Прохазка — Стирлинг

Прямую трансляцию главного карда в России покажут бесплатный федеральный телеканал «Матч ТВ» и тематический канал «Матч! Боец». Онлайн-эфир будет доступен на UFC Fight Pass по подписке и на сайте matchtv.ru.

34-летний Прохазка — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. В его профессиональном рекорде 32 победы, шесть поражений и одна ничья. В последнем поединке 11 апреля 2026 года чех проиграл Карлосу Улбергу нокаутом в первом раунде в бою за вакантный чемпионский титул.

29-летний Навахо Стирлинг не потерпел ни одного поражения в профессиональных ММА — 11 побед в 11 поединках. Новозеландец занимает пятое место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC. В предыдущем бою 1 августа он победил бывшего чемпиона организации Яна Блаховича техническим нокаутом в первом раунде.

За результатом боя Прохазка — Стирлинг, статистикой и ключевыми событиями UFC Fight Night 294 можно следить в матч-центре ММА на сайте «СЭ».