Шамиль Газиев — Таллисон Тейшейра: прямая трансляция боя UFC Fight Night 294

Представляющий Бахрейн уроженец Дагестана Шамиль Газиев и бразилец Таллисон Тейшейра встретятся на турнире UFC Fight Night 294 в субботу, 21 ноября. Бой пройдет на арене ABHA Arena в Дохе (Катар) в тяжелой весовой категории (до 120,2 кг). Ориентировочное время боя Газиев — Тейшейра — около 20.00 мск. Начало может измениться в зависимости от продолжительности предыдущих встреч.

ММА UFC: Газиев — Тейшейра

В России трансляцию предварительных боев покажет телеканал «Матч! Боец». Смотреть UFC Fight Night 294 онлайн можно на платформе UFC Fight Pass по подписке. На сайте matchtv.ru также запланирована прямая трансляция турнира с 18.00 мск.

36-летний Газиев имеет профессиональный рекорд 15 побед и три поражения. Ничьих в его карьере не было. Из 15 побед десять он одержал нокаутом или техническим нокаутом, еще три — болевыми и удушающими приемами. В августе 2026 года Газиев победил Кеннеди Нзечукву нокаутом в первом раунде.

26-летний Тейшейра одержал девять побед при двух поражениях, ничьих нет. Семь боев он завершил нокаутами и один — приемом. В последнем поединке бразилец проиграл Сергею Павловичу нокаутом в первом раунде 30 мая 2026 года.

Результат встречи, статистика бойцов и ключевые события UFC Fight Night 294 будут доступны в матч-центре ММА на сайте «СЭ».