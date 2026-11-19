Копылов планирует провести следующий бой в UFC в феврале и хочет реванш с Эрнандесом

Российский боец UFC Роман Копылов рассчитывает провести следующий поединок в феврале 2027 года. 34-летний спортсмен заявил jб этом в интервью «Матч ТВ».

«Планирую провести следующий бой в феврале. Хотелось бы взять реванш у Энтони Эрнандеса», — сказал Копылов.

В феврале 2024 года россиянин уступил американцу досрочно. Сейчас Эрнандес занимает восьмое место в рейтинге среднего веса UFC, а Копылов — 14-е. Имя следующего соперника россиянина официально не объявлено.

Копылов одержал две победы подряд. Всего в UFC у него восемь выигранных боев и пять поражений. Общий профессиональный рекорд составляет 16 побед при пяти поражениях.