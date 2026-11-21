Джаред Каннонье — Икрам Алискеро: прямая трансляция боя UFC Fight Night 294

Российский боец Икрам Алискеров встретится с американцем Джаредом Каннонье на турнире UFC Fight Night 294 в субботу, 21 ноября. Поединок среднего веса (до 83,9 кг) состоится на ABHA Arena в Дохе (Катар). Бой откроет основной кард турнира, начало которого запланировано на 21.00 по московскому времени. Ориентировочное время встречи Каннонье — Алискеров — в 21.00 мск.

ММА UFC: Каннонье — Алискеров

В России основной кард покажут бесплатный федеральный телеканал «Матч ТВ» и тематический канал «Матч! Боец». Прямой эфир также будет доступен на сайте matchtv.ru и платформе UFC Fight Pass по подписке.

42-летний Джаред Каннонье одержал 18 побед при десяти поражениях, ничьих нет. Из 18 побед американец 11 оформил нокаутами и техническими нокаутами, еще две — болевыми и удушающими приемами. В июле 2026 года он проиграл Кристиану Лерою Дункану единогласным решением судей.

33-летний Икрам Алискеров имеет рекорд 18 побед и два поражения, ничьих нет. Семь поединков россиянин выиграл нокаутами, пять — приемами. Алискеров подходит к предстоящей встрече после трех побед подряд. В последнем бою 27 июня 2026 года он одолел Брунно Феррейру единогласным решением судей.

Каннонье занимает 12-е место в рейтинге среднего веса UFC, Алискеров — 13-е.

Результат боя, статистику и главные события UFC Fight Night 294 можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».